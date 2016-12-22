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"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Перепалка между членами украинского парламента случилась из-за ряда принципиальных разногласий по некоторым пунктам главного финансового документа. Ведущая пыталась успокоить народных избранников, перейдя к обсуждению цифр бюджетного дефицита, что, однако, украинским парламентариям оказалось не очень интересно. В итоге постоянно перебивавший Кужель Мосийчук назвал ее "московской кукушкой". После этого депутат от "Батькивщины" не смогла сдержаться и плеснула стакан воды в лицо своего оппонента.
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