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Данила Леонидович Дунаев

Данила Леонидович Дунаев актер

  • Дата рождения: 15 июля 1981
  • Место рождения: Москва, РСФСР
  • Знак зодиака: Рак
  • Рост: 200
  • Вес: 90
  • Жена/Муж: Елена Дунаева (с 2010 года)
  • Дети: Федор, Иннокентий, Елизавета

Биография

Данила Дунаев – один из самых ярких актеров своего поколения. Зрителям известен по сериалам «Тайны дворцовых переворотов», «Сладкая жизнь» и «Гостиница «Россия»». Не меньшего успеха актер добился в других проектах – например, в популярных шоу «Один в один» и «Точь-в-точь» его приглашали туда в качестве преподавателя актерского мастерства.

Семья

Родители – экономист Лариса Дунаева и знаменитый спортсмен Леонид Дунаев, двукратный чемпион мира по фехтованию.

Детство и юность

Данила Дунаев родился в июле 1981 года. Его отец был знаменитым фехтовальщиком, 15-кратным чемпионом Советского Союза. И в детстве будущий артист также увлекался спортом. Причем подросток занимался и вольной борьбой, и карате, и плаванием, а в спортивной школе полтора года посвятил фехтованию. А еще юноша играл на аккордеоне и посещал секцию бальных танцев. Но, ни музыкальная, ни спортивная карьера его не привлекала, и после окончания школы юноша поступил в Московский авиационный институт, где изучал социальную психологию. Однако по специальности так и не работал, переключившись на театр и кино. К слову, во время учебы в вузе Данила активно играл в КВН – тогда и раскрылся его комедийный талант.

После получения диплома юноша поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где учился на курсе Юрия Шлыкова. В 2002 году скончался отец Данилы, так что этот период в жизни молодого человека был сложным. Тем не менее, именно тогда началась его актерская карьера – ему предложили роль Петра Сумарокова в масштабном проекте. Это был разделенный на несколько новелл многосерийный фильм Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Правда, сериал вышел на экраны только в 2008 году.

Данила Дунаев: карьера

У Данилы был отличный старт, парень сумел воспользоваться теми возможностями, которые ему дал дебют в картине известного режиссера.

Кино и телевидение

Еще до того, как его первый сериал вышел на экраны, Данила Дунаев успел сыграть еще в нескольких проектах – некоторые из них стали популярными. Наиболее известным из них считается сериал «Молодой Волкодав», поставленный по мотивам произведений М. Семеновой в жанре фэнтези. Там молодому актеру досталась роль Крея.

В 2009 году сыграл в еще одной картине приключенческого жанра. Это был фильм «Возвращение мушкетеров». Там артисту досталась роль Рауля, сына Атоса. Но, несмотря на то, что в картине были заняты замечательные артисты, живые легенды российского кино, фильм провалился в прокате.

Об этом писали все новости в газетах и электронных СМИ. Однако низкие кассовые сборы проекта и разгромные рецензии не отразились на карьере Данилы. В том же году сыграл необычную роль в картине «Самый лучший фильм-2». Это комедия, в которой Данила пародировал Никиту Михалкова – корифея отечественного кинематографа.

В 2010-х годах Данила Дунаев активно снимался в самых разных телевизионных постановках. Самыми яркими проектами стали сериал «Новости», где актер играл журналиста Глеба Чернова, а также «Тест на беременность» - там его персонажем стал Руслан Базанов, доктор, специализирующийся на репродуктивных технологиях.

Среди работ Данилы много исторических сериалов. Например, было еще одно возвращение к проекту «Тайны дворцовых переворотов» - уже в 2011 году, а также участие в таких картинах как «Мата Хари», а также «Гостиница «Россия»» и «Екатерина. Самозванцы». В последней ему досталась роль Гаврилы Державина. Еще один нашумевший фильм с его участием – сериал «Сладкая жизнь», где артист исполнил роль Романа, владельца архитектурного бюро. Кроме того, актер играл во французском проекте «Бюро легенд».

Участие в телешоу и театральных постановках

Хотя в основном поклонники читают новости об участии своего кумира в сериалах, он не забывает и о театре. После окончания «Щуки» молодой артист служил в театре им. Вахтангова, а затем – в театре им. Маяковского. Конечно, очередной фильм мог мешать его выступлению на сцене, и актер отказался от театральной карьеры. Однако иногда все-таки участвует в таких постановках. Одной из самых интересных театральных ролей стал Орфей в одноименной пьесе Жана Кокто.

Из телевизионных проектов наибольшую известность получились «Один в один» и «Точь-в-точь». Помимо того, что звезда сериалов выступал там в качестве преподавателя, он блестяще перевоплощался в таких музыкантов как Элвис Пресли и Джо Кокер. И даже исполнил роль Лидии Руслановой.

Личная жизнь

Светские новости нечасто рассказывают подробности о личной жизни Данилы. Известно, что первый брак он заключил еще в студенческие годы. И, судя по всему, влюбленные поторопились, так что через несколько лет они разошлись. От первого брака у артиста двое сыновей – Федор и Иннокентий.

С 2010 года актер состоит в браке с фотографом Еленой Дунаевой. В 2012 году у супругов родилась дочь Елизавета.

Интересные факты

Как правило, новости об актере связаны с его участием в телевизионных или театральных проектах. Но на самом деле его интересы этим не ограничиваются, и он также занимается преподавательской деятельностью (причем он учит актерскому мастерству детей – в театре «Домисолька»), а еще – он написал музыку к нескольким короткометражным лентам.

Роли актера

Данила Дунаев старается выбирать разноплановые роли, и ему это удается.

Фильмы

  • Актер сыграл в таких фильмах как:
  • «Самый лучший фильм – 2» - Никита Михалков.
  • «Возвращение мушкетеров» - Рауль.
  • «Моя последняя первая любовь» - Артур Бутузов.
  • «Майский дождь» - Марк.

Сериалы

Данила Дунаев снялся во множестве сериалов разных жанров:

  • «Молодой Волкодав» - Крей.
  • «Новости» - Глеб Чернов.
  • «Мата Хари» - Пьер Ленуар.
  • «Сладкая жизнь» - Роман.
  • «Бюро легенд» - Свен.
  • «Девочки не сдаются» - телеведущий Дмитрий.
  • «Екатерина. Самозванцы» - Гаврила Державин.

Актер сегодня

В 2019 году Данила сыграл роль Дмитрия Михеева в многосерийном фильме «ИП Пирогова». Есть новости о его новых проектах. В частности, в 2020 году на экраны должен выйти сериал «Наша доктор». Кроме того, сыграл в проекте «Триггер»», которому еще только предстоит выйти на экраны.

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