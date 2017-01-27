Умерла звезда сериала "Крутой Уокер"

В США на 92-м году жизни умер голливудский актер Майк Коннорс. По предварительным данным, причиной смерти стала лейкемия – страшное заболевание было диагностировано в середине января 2017 года, передает Lenta.ru.

Коннорс был известен широкой публике благодаря роли в сериале "Крутой Уокер". Значимыми для него стали лента "Два с половиной человека" и детективный сериал "Менникс", за работу над которым актер получил "Золотой глобус".