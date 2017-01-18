На юго-западе Москвы ограбили ломбард

Вечером 18 ноября на юго-западе Москвы произошло ограбление ломбарда. Двое злоумышленников, угрожая сотруднику организации пистолетом, вынесли из салона драгоценности и скрылись в неизвестном направлении, сообщает агентство городских новостей "Москва".

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ограбления устанавливаются.