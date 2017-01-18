Москвичи разыграли кражу телефона ради страховки

Москвич при помощи друга инсценировал кражу телефона, чтобы получить за него страховку. Все действо молодые люди развернули в вагоне метро перед камерой наблюдения. Запись вместе с объяснениями задержанных опубликовал телеканал "360". Они вошли в вагон на станции "Волгоградский проспект", после чего "похититель" начал отираться рядом со своей "жертвой". Время от времени оба приятеля начинали поглядывать прямо в камеру. В конце концов телефон перекочевал из кармана одного москвича к другому. "Пострадавший" доехал до станции "Таганская", где в линейном отделе полиции написал заявление о краже. Его предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, однако он настоял на своем. Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.