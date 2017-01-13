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13 января 2017
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Крещенские купания в Сочи отменили из-за крушения Ту-154

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Администрация Сочи по рекомендации Православной церкви отменила традиционные крещенские купания на пляжах Адлерского района, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Такое решение было принято в связи с авиакатастрофой Ту-154,  которая произошла вблизи побережья 25 декабря. Власти города надеются, что местные жители с пониманием отнесутся к этим изменениям. 

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