В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике

В Калининграде в собственной квартире была найдена мертвой чемпионка России по адаптивной легкой атлетике Мария Чикина. По предварительным данным, спортсменка отравилась угарным газом, передает Flashnord.
Рядом с телом Чикиной правоохранители нашли труп ее подруги. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
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