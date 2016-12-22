В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике

В Калининграде в собственной квартире была найдена мертвой чемпионка России по адаптивной легкой атлетике Мария Чикина. По предварительным данным, спортсменка отравилась угарным газом, передает Flashnord.

Рядом с телом Чикиной правоохранители нашли труп ее подруги. По факту происшествия проводится доследственная проверка.