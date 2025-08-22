Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве"

Спортивные, образовательные, культурные мероприятия для детей и взрослых пройдут в разных районах города.

Москвичи и гости столицы знают, что по выходным программа мероприятий в городе становится особенно насыщенной. 23-24 августа – не исключение. В эти дни каждый сможет выбрать такие события, чтобы провести досуг интересно, с пользой, в кругу семьи или единомышленников.

Начать субботу, 23 августа, можно активно. Например, посетив тренировку по стретчингу проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Занятия пройдут в 11:00 в парке «Мещерский», в зоне отдыха «Белое озеро» и на территории Серебряного бора (пляж № 3). На следующее утро, 24 августа, тренировки организуют в зоне отдыха «Левобережье» и на территории «Строгино Wake Park». Участие бесплатное, вход свободный.

Днем можно посетить фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест», который пройдет в парке искусств «Музеон». Заявлено участие 20 команд, капитанами которых станут выдающиеся представители российского спорта, популярные артисты и блогеры. Для зрителей подготовят развлекательную программу с выступлениями звезд эстрады.

Для любителей танцев на Чистопрудном бульваре проходят открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи, а также детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», зрителями которого могут стать все желающие. Так, 23 августа здесь состоится отборочный тур детских соревнований, а в 19:00 начнется мастер-класс и танцевальная вечеринка по модерн-свингу. 24 августа с 18:00 до 19:00 посетители увидят выступление коллектива «Тодэс».

23 и 24 августа с 12:00 до 19:00 гости площадки «Московский дворик» кинопарка «Москино» смогут посетить постановочные съемки и почувствовать себя настоящими актерами. Они переоденутся в костюмы советских граждан и примут участие в сцене фильма «Сказка о потерянном времени». Также в эти дни будет организована ярмарка в фудмолле «Три вокзала. Депо». Здесь будут представлены все категории товаров, актуальные для семей с детьми: от книг и игрушек до одежды и аксессуаров. Кроме того, в программе маркета – шоу, спектакли для гостей, мастер-классы для детей и взрослых.

В воскресенье, 24 августа, в Москве состоится полумарафон «Лужники», участники которого преодолеют маршрут в один круг по набережным Москвы-реки. Трасса забега подойдет для первого старта на 21,1 километра или личного рекорда. Для участия необходимо пройти регистрацию. Для зрителей вход свободный.

Подробная программа мероприятий – на сайте проекта «Лето в Москве», а также на страницах городских площадок.