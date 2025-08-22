Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве"

В России обнаружен "райский пляж" Тесты Не стало известного комментатора Игры Сонник

Пятница 22 августа

14:12Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве" 13:35Иллюзия выбора: 5 причин удалить дейтинг-приложения прямо сейчас 12:51Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки 12:37Секреты чистой кожи: как навсегда победить угри? 12:37Как сэкономить на коммунальных платежах – самые эффективные способы 12:33Любовь близорука, но не слепа: что думал Ницше о женщинах 11:38Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове 10:52Три бюджетных направления для отдыха в августе: куда поехать за границу? 10:50Жена заступилась за затравленного Диброва после громкого заявления о разводе 10:28Миллион в голове: секрет мышления богатых 10:16Такие мужчины точно не изменяют: уроки жизни от Омара Хайяма 10:15Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки 09:36Трагедия потрясла музыкальный мир: ушел из жизни популярный музыкант 09:15Самые бюджетные направления для отдыха в России осенью – планируем поездку 08:54Тест для знатоков географии: Угадайте столицу страны 08:53Ушел из жизни выдающийся номинант на "Оскар" – еще одна огромная потеря для мира кино 08:25Один удар, разделивший триумф и трагедию 08:07Скоропостижно ушла из жизни звезда 90-х, его голос слушали все 06:49Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат вам успех в любом деле 03:37Что нельзя делать 22 августа, в Матвеев день, чтобы не подвело здоровье 00:14Ушел из жизни уникальный российский дирижер – страна лишилась еще одного гения 21:30"Это просто цирк!": зрители не поверили в падение Киркорова на "Новой волне" и обвинили его в дешевом пиаре 21:00Серьезно больной Киркоров рухнул на сцену прямо во время выступления 20:45Если вы несчастливы, значит не туда свернули: как узнать свой путь – знал еще Омар Хайям 20:27Этот курорт пока не на слуху, но радует ценами и уже обогнал Сочи по качеству отдыха 19:43Ушел из жизни любимый юморист TikTok, чьи видео были светом в самые темные дни 18:37Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке" 18:36Эта безобидная ежедневная привычка вызывает хроническую боль: 90% людей даже не догадываются 17:01Места, которые исчезают с карты: куда нужно успеть поехать, пока их не поглотило море или пустыня 16:24Прощаемся с легендой: ушел из жизни советский исполнитель, чьи песни стали душой нации 15:30Спартак меняет игру: новая схема и звездные трансферы в обороне 15:12Невосполнимая утрата: ушла из жизни заслуженная артистка России 15:04Отказ от этих трех продуктов поможет сбросить пять килограммов: простой рецепт от Александра Реввы 14:35Гимназия №16 в Люберцах возглавила рейтинг школ Подмосковья 13:16Киркорову официально поставили диагноз – все подробности ухудшения здоровья певца 12:36Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий 12:20Ушел из жизни прославленный хирург России 12:19Почему бургеры и десерты не враги: секреты здорового питания без запретов 12:13В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном 11:48Уход российского журналиста стал ударом для тысяч людей по всей стране – его труды изменили спорт 10:45До 350 тысяч рублей на мечту: как получить деньги от государства на свое дело 10:21Не стало кумира миллионов людей – весь мир оплакивает яркую звезду с добрым сердцем 10:20Россия прощается с выдающимся тренером 09:58Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО 09:47Россия меняет правила борьбы с опасной инфекцией 09:37Ушел из жизни гений, посвятивший жизнь науке и России 08:57Как защитить дом и участок от подтопления в сезон ливней – главные рекомендации 08:18Трагедия в прямом эфире: стример стал жертвой жестоких издевательств и ушел из жизни 06:12Омар Хайям объяснил, что никогда нельзя терять в жизни – эти слова помогут многим 03:46Что нельзя делать 21 августа, в день Мирона Ветрогона, чтобы не притянуть болезни
Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве"

Зарядка, экскурсия, обед, кино: составить планы на выходные поможет проект "Лето в Москве"
76

Спортивные, образовательные, культурные мероприятия для детей и взрослых пройдут в разных районах города.

Москвичи и гости столицы знают, что по выходным программа мероприятий в городе становится особенно насыщенной. 23-24 августа – не исключение. В эти дни каждый сможет выбрать такие события, чтобы провести досуг интересно, с пользой, в кругу семьи или единомышленников.

Начать субботу, 23 августа, можно активно. Например, посетив тренировку по стретчингу проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Занятия пройдут в 11:00 в парке «Мещерский», в зоне отдыха «Белое озеро» и на территории Серебряного бора (пляж № 3). На следующее утро, 24 августа, тренировки организуют в зоне отдыха «Левобережье» и на территории «Строгино Wake Park». Участие бесплатное, вход свободный.

Днем можно посетить фестиваль самодельных летательных аппаратов «Летфест», который пройдет в парке искусств «Музеон». Заявлено участие 20 команд, капитанами которых станут выдающиеся представители российского спорта, популярные артисты и блогеры. Для зрителей подготовят развлекательную программу с выступлениями звезд эстрады.

Для любителей танцев на Чистопрудном бульваре проходят открытые танцевальные мастер-классы для всей семьи, а также детский и молодежный турнир «Лето в Москве. Танцы», зрителями которого могут стать все желающие. Так, 23 августа здесь состоится отборочный тур детских соревнований, а в 19:00 начнется мастер-класс и танцевальная вечеринка по модерн-свингу. 24 августа с 18:00 до 19:00 посетители увидят выступление коллектива «Тодэс».

23 и 24 августа с 12:00 до 19:00 гости площадки «Московский дворик» кинопарка «Москино» смогут посетить постановочные съемки и почувствовать себя настоящими актерами. Они переоденутся в костюмы советских граждан и примут участие в сцене фильма «Сказка о потерянном времени». Также в эти дни будет организована ярмарка в фудмолле «Три вокзала. Депо». Здесь будут представлены все категории товаров, актуальные для семей с детьми: от книг и игрушек до одежды и аксессуаров. Кроме того, в программе маркета – шоу, спектакли для гостей, мастер-классы для детей и взрослых.

В воскресенье, 24 августа, в Москве состоится полумарафон «Лужники», участники которого преодолеют маршрут в один круг по набережным Москвы-реки. Трасса забега подойдет для первого старта на 21,1 километра или личного рекорда. Для участия необходимо пройти регистрацию. Для зрителей вход свободный.

Подробная программа мероприятий – на сайте проекта «Лето в Москве», а также на страницах городских площадок.

22 августа 2025, 14:12
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове

Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове
Опытные собаки-спасатели продемонстрируют зрителям свои умения. В Москве проходит цикл мероприятий для горожан и их питомцев.

Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки

Юным москвичам предложили оценить необычные детские площадки
Ребята смогут не только выбрать новое любимое место для игр, но и проверить свою внимательность, отвечая на вопросы викторины. Москва стремится разнообразить досуг самых маленьких горожан.

Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий

Ко Дню флага в Москве подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий
Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты и выставки, поучаствовать в автопробеге и флешмобе, сняться в клипе и посмотреть кино. В честь Дня Государственного флага России 22 и 23 августа на площадках проекта «Лето в Москве» и центральных улицах города, в музеях, парках, на ВДНХ и в офисах «Мои документы» пройдут многочисленные праздничные мероприятия.

В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном

В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном
Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит подготовить к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе жилые дома и социальные учреждения. До конца лета осталось менее двух недель, а это значит, что пора готовиться к осеннему похолоданию.

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО

Волонтеры и многодетные семьи из Бирюлева Восточного объединились для помощи участникам СВО
Жители района отправляют военнослужащим подарки, в том числе сделанные своими руками. Столичные некоммерческие организации (НКО) объединяют горожан, желающих оказать посильную помощь участникам специальной военной операции (СВО) и жителям приграничных территорий.

