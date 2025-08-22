Тренировку служебных собак покажут на площадках в Конькове и Южном Бутове

Опытные собаки-спасатели продемонстрируют зрителям свои умения.

В Москве проходит цикл мероприятий для горожан и их питомцев. В рамках проекта «Друг, спасатель, защитник» любителям животных продемонстрируют, на что способны собаки и какую роль они выполняют в современном мире. В течение месяца в разных точках столицы состоится более 200 мероприятий, которые направлены на популяризацию ответственного отношения к животным и повышение уровня знаний горожан о содержании и воспитании собак. Так, в ближайшие выходные в районах Коньково и Южное Бутово пройдут выступления собак-спасателей и открытые тренировки щенков, которые делают свои первые шаги на службе.

В субботу, 23 августа, в 11:00 на выгульной площадке в Чечерском проезде (дом 118) запланированы показательные выступления центра кинологической службы Главного управления (ГУ) МВД России по городу Москве «Щенячий патруль». Посетители мероприятия познакомятся с хвостатыми воспитанниками правоохранителей, которые только приступают к службе на благо общества. Щенки выполнят простые команды и отработают элементы послушания, а зрители поймут, какие упражнения нужно делать со своими питомцами, начиная с раннего возраста.

В этот же день в 18:00 на дрессировочной площадке на улице Введенского (дом 16) выступят спасатели кинологической группы столичного Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) вместе с добровольцами центра «Аргус». Собаки продемонстрируют элементы послушания и трюки, а еще проведут показательный поиск человека.

В воскресенье, 24 августа, в 13:00 в парке 50-летия Октября на площадке для выгула собак проекта «Питомцы в Москве» пройдут показательные выступления Федеральной таможенной службы. Ее четвероногие сотрудники дежурят на постах, автомобильных, железнодорожных, воздушных, речных и морских узлах, а также в почтовых отделениях по всей стране. В ходе службы собаки ищут запрещенные и опасные вещества. Во время мероприятия гости узнают об особенностях работы со служебными животными, их характере, повадках и условиях содержания.

Серия мероприятий «Друг, спасатель, защитник» будет проходить на площадках проекта «Питомцы в Москве» до 14 сентября. Расписание всех событий доступно на сайте.