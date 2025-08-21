В Москве начались проверки теплосетей перед отопительным сезоном

Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит подготовить к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе жилые дома и социальные учреждения.

До конца лета осталось менее двух недель, а это значит, что пора готовиться к осеннему похолоданию. В коммунальной сфере среди прочих подготовительных работ в преддверии отопительного сезона важнейшими являются дополнительные проверки тепловых трубопроводов на способность нести повышенную нагрузку в пик зимних морозов.

С этой целью в период с 18 по 31 августа на магистральных тепловых сетях сотрудники столичного комплекса городского хозяйства проводят температурные испытания. Для этого температуру теплоносителя в магистральных сетях поднимают до максимального показателя – 145 градусов. При таком нагревании, а затем остывании металлических стенок конструкций можно выявить поврежденные или потенциально ненадежные участки, которые не были обнаружены при гидравлических испытаниях. Это позволяет провести ремонт до начала отопительного сезона и обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

В общей сложности испытания в Москве пройдут на девяти тысячах километров трубопроводов, специалисты подготовят к осенне-зимнему сезону более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Ранее в ходе летних профилактических работ на определенных участках была проведена плановая перекладка трубопроводов с применением современных технологий, сделан профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, организовано обслуживание и восстановление внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Кроме того, в Москве с 2014 года реализуется программа ликвидации бесхозных байпасов – временных трубопроводов теплосетей, проложенных на поверхности земли. За это время в разных административных округах уже демонтировали более 200 таких конструкций, в планах на 2025 г. – ликвидация еще свыше 30 участков. Для удаления байпасов сначала надежное тепло– и водоснабжение горожан обеспечивается по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций, после чего временные поверхностные трубы, которые портят внешний вид дворов и улиц, можно срезать и вывезти.