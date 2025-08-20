Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Среда 20 августа

Среда 20 августа
В новые школы столицы можно сходить на экскурсию

В новые школы столицы можно сходить на экскурсию
133

Увидеть, как выглядят внутри современные образовательные пространства, москвичи смогут в последнюю неделю августа.

1 сентября столичные школы вновь распахнут свои двери для учеников. Среди них будет и 51 учебное заведение, которое в текущем году прошло комплексную реконструкцию в рамках масштабной программы реновации «Моя школа». Увидеть, что изменилось, желающие смогут в рамках дней открытых дверей с 25 по 30 августа. Побывать на экскурсии в обычно закрытых для свободного посещения образовательных учреждениях можно будет с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу – с 10:00 до 16:00 по предварительной регистрации.

В ходе экскурсии москвичи смогут оценить новый дизайн, а также подход к формированию учебного пространства, в котором стало больше естественного света и воздуха. Вместо традиционных библиотек теперь современные медиатеки, с удобными читальными залами, зонами для групповых занятий и местами для индивидуальной работы. Новые обеденные залы оформлены в стиле современных кафе, зоны отдыха в школьных коридорах на каждом этаже оборудованы мягкими диванами, яркими пуфами и подоконниками-сиденьями. Во время экскурсии гостям также покажут специализированные учебные кабинеты, где школьники будут проводить научные эксперименты. Здесь установлены цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры, а также оборудование для занятий робототехникой.

Помимо экскурсий, в школах подготовили и специальную программу. Например, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках на тренировках, которые проведут учителя физкультуры, можно опробовать покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование — от гимнастических снарядов до степ-платформ. Специалисты Городского психолого-педагогического центра проведут серию лекций и консультаций для родителей на тему адаптации детей к школе, развитию эмоционального интеллекта и др.

В завершение экскурсии покажут обновленные пришкольные территории с современными спортивными площадками, которые понадобятся в том числе для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь есть зоны для игры в футбол и волейбол, тренажеры, беговые дорожки и комфортные лавочки с беседками.

Программа мэра Москвы «Моя школа» была создана в 2024 году. В рамках проекта образовательные пространства делают современнее и функциональнее. Планируется, что в 2026 году полный капитальный ремонт пройдет в 100 школах столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 09:22
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей

В Измайловском парке устроят спортивный праздник для многодетных семей
Желающие могут зарегистрироваться для участия в мероприятии. Настоящий туристический слет для многодетных семей пройдет в Измайловском парке 24 августа.

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта

В столице обновили более 300 домов с трехгранными эркерами в рамках капремонта
Специалисты восстановили утраченные декоративные элементы и вернули фасадам исторический цвет. В рамках программы капитального ремонта жилого фонда, которая реализуется в Москве уже более 10 лет, специалисты комплекса городского хозяйства не только обновляют крыши и инженерные сети, но и приводят в порядок декоративные элементы фасадом многоквартирных жилых домов, многие из которых построены около века назад.

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки
Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства. Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"
Мониторинг состояния популяции грибов проводится методом маршрутного обследования. В московской части национального парка «Лосиный Остров» проходит масштабное исследование состояния и разнообразия флоры и фауны.

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"
В современном пространстве можно увидеть достижения в области отечественной и мировой космической техники, науки и инженерии. В парке 50-летия Октября на площадке «Мой район» в рамках масштабного форума «Территория будущего.

