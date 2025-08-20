В новые школы столицы можно сходить на экскурсию

Увидеть, как выглядят внутри современные образовательные пространства, москвичи смогут в последнюю неделю августа.

1 сентября столичные школы вновь распахнут свои двери для учеников. Среди них будет и 51 учебное заведение, которое в текущем году прошло комплексную реконструкцию в рамках масштабной программы реновации «Моя школа». Увидеть, что изменилось, желающие смогут в рамках дней открытых дверей с 25 по 30 августа. Побывать на экскурсии в обычно закрытых для свободного посещения образовательных учреждениях можно будет с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу – с 10:00 до 16:00 по предварительной регистрации.

В ходе экскурсии москвичи смогут оценить новый дизайн, а также подход к формированию учебного пространства, в котором стало больше естественного света и воздуха. Вместо традиционных библиотек теперь современные медиатеки, с удобными читальными залами, зонами для групповых занятий и местами для индивидуальной работы. Новые обеденные залы оформлены в стиле современных кафе, зоны отдыха в школьных коридорах на каждом этаже оборудованы мягкими диванами, яркими пуфами и подоконниками-сиденьями. Во время экскурсии гостям также покажут специализированные учебные кабинеты, где школьники будут проводить научные эксперименты. Здесь установлены цифровые и стереоскопические микроскопы, 3D-принтеры, а также оборудование для занятий робототехникой.

Помимо экскурсий, в школах подготовили и специальную программу. Например, в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках на тренировках, которые проведут учителя физкультуры, можно опробовать покрытие с эффектом амортизации и современное оборудование — от гимнастических снарядов до степ-платформ. Специалисты Городского психолого-педагогического центра проведут серию лекций и консультаций для родителей на тему адаптации детей к школе, развитию эмоционального интеллекта и др.

В завершение экскурсии покажут обновленные пришкольные территории с современными спортивными площадками, которые понадобятся в том числе для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Здесь есть зоны для игры в футбол и волейбол, тренажеры, беговые дорожки и комфортные лавочки с беседками.

Программа мэра Москвы «Моя школа» была создана в 2024 году. В рамках проекта образовательные пространства делают современнее и функциональнее. Планируется, что в 2026 году полный капитальный ремонт пройдет в 100 школах столицы.