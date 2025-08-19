Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Мониторинг состояния популяции грибов проводится методом маршрутного обследования.

В московской части национального парка «Лосиный Остров» проходит масштабное исследование состояния и разнообразия флоры и фауны. В частности, специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по поручению столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды приступили к учету грибов-макромицетов, образующих крупные плодовые тела.

Чтобы составить полную картину видового разнообразия грибов, необходимо фиксировать их появление в течение нескольких сезонов. Для исследования ученые выбрали маршрутный метод: заранее наметив путь, специалисты фиксировали все встречающиеся грибы. Экземпляры, которые невозможно было опознать на месте, аккуратно собирали в контейнеры, подписав место сбора, чтобы провести микроскопический анализ в лаборатории.

Благодаря первому этапу исследования специалисты составили предварительные списки видов, включая как широко распространенные, так и редкие экземпляры. Так, было зафиксировано пять видов грибов, занесенных в Красную книгу Москвы, причем три из них – булгария пачкающая, паутинник фиолетовый и подберезовик болотный – в прошлом году были впервые обнаружены на территории городской части национального парка «Лосиный Остров».

Главная задача – не только перепись грибного разнообразия, но и тщательный мониторинг краснокнижных и уязвимых видов. В период активного роста плодовых тел ученые внимательно исследуют лесные массивы, фиксируя места произрастания редких видов.

Специалисты подчеркивают, что грибы играют ключевую роль в экосистеме: они участвуют в разложении органики, формируют симбиоз с деревьями и служат индикатором состояния леса. Промежуточные данные показывают богатое видовое разнообразие в московской части парка «Лосиный Остров». Полные результаты появятся после завершения осенних учетов.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что собирать грибы на особо охраняемых природных территориях не разрешается. Согласно статье 4.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконный сбор или торговлю растениями и животными, занесенными в Красную книгу России, предусмотрен штраф от трех тысяч рублей.