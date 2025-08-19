Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 19 августа

10:15Легендарный футболист сборной ушел в 40 лет: трагическая история звезды 10:07Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 31 августа 09:28Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей 09:18Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю 09:03Не стало выдающейся заслуженной артистки – в Москве провожают легенду в последний путь 08:48Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки 08:45Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров" 08:35Как защитить себя от негатива и обернуть его в свою пользу? 08:12Внезапно ушла российская актриса, ставшая легендой сцены 06:21Омар Хайям научил нас "стирать" дурные мысли – вспомните этот прием, если в вас проснется зависть 03:46Что нельзя делать 19 августа, в Яблочный Спас, чтобы не потерять семью 00:24Не стало легендарного советского актера – весь мир оплакивает жемчужину кинематографа 21:35Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение 20:59Ушел из жизни выдающийся мастер: мы видим его работы каждый день 19:20Он подарил Джеймсу Бонду его главный символ: скончался гений, чьи работы знает каждый 18:31Горы, море и сумасшедшие виды: какой курорт становится даже популярнее Сочи 17:09Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют 16:36Не стало одного из лучших стендаперов мира: большая трагедия великого комика 15:20Даже щедрые чаевые не спасут: 4 типа стран, где к русским туристам относятся прохладно 13:56"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера 13:38Смысл жизни в поэзии Бабы Тахера: Зачем нам алчность дана? 13:36Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе 13:24Скорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 12:54Омар Хайям назвал главную черту женщины, которая создана для семьи – возьмите на заметку 12:43Певица внезапно ушла из жизни в самом расцвете сил перед концертом – трагедия поразила всех 12:35Сделайте это – и станете богаче: 5 правил Уоррена Баффета для финансового успеха 11:57Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать 11:57Дышать нечем: футболиста Артема Дзюбу обнаружили помирающим на помойке 11:44Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз 11:28В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос" 10:48Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности 10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"

Ученые проверят состояние грибов в нацпарке "Лосиный Остров"
105

Мониторинг состояния популяции грибов проводится методом маршрутного обследования.

В московской части национального парка «Лосиный Остров» проходит масштабное исследование состояния и разнообразия флоры и фауны. В частности, специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по поручению столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды приступили к учету грибов-макромицетов, образующих крупные плодовые тела.

Чтобы составить полную картину видового разнообразия грибов, необходимо фиксировать их появление в течение нескольких сезонов. Для исследования ученые выбрали маршрутный метод: заранее наметив путь, специалисты фиксировали все встречающиеся грибы. Экземпляры, которые невозможно было опознать на месте, аккуратно собирали в контейнеры, подписав место сбора, чтобы провести микроскопический анализ в лаборатории.

Благодаря первому этапу исследования специалисты составили предварительные списки видов, включая как широко распространенные, так и редкие экземпляры. Так, было зафиксировано пять видов грибов, занесенных в Красную книгу Москвы, причем три из них – булгария пачкающая, паутинник фиолетовый и подберезовик болотный – в прошлом году были впервые обнаружены на территории городской части национального парка «Лосиный Остров».

Главная задача – не только перепись грибного разнообразия, но и тщательный мониторинг краснокнижных и уязвимых видов. В период активного роста плодовых тел ученые внимательно исследуют лесные массивы, фиксируя места произрастания редких видов.

Специалисты подчеркивают, что грибы играют ключевую роль в экосистеме: они участвуют в разложении органики, формируют симбиоз с деревьями и служат индикатором состояния леса. Промежуточные данные показывают богатое видовое разнообразие в московской части парка «Лосиный Остров». Полные результаты появятся после завершения осенних учетов.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды напоминают, что собирать грибы на особо охраняемых природных территориях не разрешается. Согласно статье 4.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконный сбор или торговлю растениями и животными, занесенными в Красную книгу России, предусмотрен штраф от трех тысяч рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

19 августа 2025, 08:45
Фото: mos.ru/ пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки

Возле прудов Ивановского района появились уникальные детские площадки
Сооружения установили в рамках программы комплексного благоустройства. Юные жители района Ивановское в Восточном административном округе Москвы получили возможность не только играть и общаться на новой детской площадке, но и совершать путешествие в подводный мир, а также заниматься физкультурой на открытом воздухе, тренируя силу, ловкость и выносливость в игровой форме.

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"

В парке 50-летия Октября открыт павильон "Космос"
В современном пространстве можно увидеть достижения в области отечественной и мировой космической техники, науки и инженерии. В парке 50-летия Октября на площадке «Мой район» в рамках масштабного форума «Территория будущего.

Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Новый облик Нового Арбата определят москвичи
Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки. Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой.

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
На подмостках фестиваля выступают как российские, так и зарубежные труппы. С 1 июня, когда в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», его представления посетили более миллиона человек.

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения
Объекты некрополя сочетают в себе материальную, духовную и культурную составляющие. Москва бережно относится к историческому наследию, сохраняя для потомков память о прошлом, в том числе о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей столицы и страны в целом.

Выбор читателей

17/08Вск"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 18/08ПндСкорбит вся Россия: скоропостижно ушел из жизни выдающийся ученый 18/08ПндЖивущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 18/08ПндУшел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 18/08ПндУшла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 18/08ПндИсключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности