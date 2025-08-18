Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Понедельник 18 августа

Понедельник 18 августа

10:28Ушел из жизни знаменитый актер, который запомнился миллионам зрителей 10:09Новый облик Нового Арбата определят москвичи 09:44Ушел из жизни российский артист, знакомый нам по сериалам из детства – скорбит вся страна 09:43Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским 09:41Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек 09:41Невосполнимая утрата: не стало человека, который изменил медицину 09:34Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу 09:16В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения 08:44Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи 08:42Ушла легенда медицины: страна прощается с человеком-эпохой 08:40Тест: Играл ли в этом фильме Евгений Леонов? 08:11Мир прощается с легендой кинематографа: ушел из жизни актер, сыгравший культового злодея 04:28Кто имеет право вас судить? Ответ Омара Хайяма поставит на место любого критика 00:02Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа 21:17 Не просто деревья: как леса общаются друг с другом через "подземный интернет" и предупреждают об опасности 18:31"Правило 5 минут", которое победит любую лень: как обмануть мозг и начать делать то, что вы откладываете неделями 15:265 книг о героях, которые не боятся мнения окружающих и научат этому вас 12:18"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках 06:33Эта простая привычка за месяц поможет помолодеть на 10 лет: ни уколов, ни кремов 03:26Что будет, если постирать перьевую подушку в стиральной машине: катастрофа или спасение? 00:40Деньги уйдут, удача отвернется: 7 строгих "нельзя" на Авдотью-Малиновку, 17 августа 21:29Карьерный прорыв близок: 3 знака зодиака, которых ждёт повышение во второй половине августа 18:53Нищета в голове: одна фраза, которая мгновенно выдает человека с мышлением бедняка 15:05Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете 12:09Мур-мур-чтение: 5 книг о котах 08:55Ушел из жизни мастер, чье слово было знаком качества: великая потеря для мира журналистики 06:43Мудрый Омар Хайям рассказал о том, как правильно выбрать спутника жизни 03:28Что нельзя делать 16 августа, в день Антона Вихровея, чтобы не принести в дом нечистую силу 00:04Ушел из жизни легендарный футболист – фанаты оплакивают выдающегося полузащитника 20:24Отдых в Сочи за копейки: 5 проверенных лайфхаков, о которых молчат турагенты 19:55По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию 18:52Почему в детстве лето длилось вечность, а теперь пролетает за миг? Наука нашла простое объяснение 18:05Зачем на мужских и женских рубашках пуговицы с разных сторон? Ответу больше 200 лет 17:40Никогда не делайте этого на заправке: ошибка, которая может стоить вам ремонта двигателя, по словам автомехаников 16:38Страна прощается с талантливым хоккеистом: звезда угасла слишком рано 16:12Смертельная вспышка: число жертв страшной болезни выросло до четырех 15:36Легенда джаза покинула этот мир: не стало выдающейся личности 15:22Не стало лидера легендарной группы: мир до сих пор скорбит о потере музыканта 14:39Не стало знаменитого русского писателя – вся страна оплакивает выдающегося мастера 14:00Почему простить себя так сложно: уроки австралийских психологов 13:57Забудьте все, что знали о деньгах: пять законов финансового успеха 13:09Тест: насколько хорошо вы знаете биографию и песни Виктора Цоя 13:04Обнищавший в Америке террорист и экстремист Алексей Панин* устроился доставщиком еды 11:24Известный гонщик ушел из жизни от сердечного приступа во время гонки – трагедия потрясла мир 11:18Почему деньги ускользают: привычки, которые мешают разбогатеть 11:03Огромный чертополох: как выглядит могила звезды советской эстрады Марии Пахоменко 10:34Мир потерял талантливую актрису, покорявшую мировые сцены 10:16Космический танец: как звезда, поглотившая черную дыру, потрясла ученых 10:07Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском" 09:46На Тверской улице в выходной ограничат движение
Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек
70

На подмостках фестиваля выступают как российские, так и зарубежные труппы.

С 1 июня, когда в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», его представления посетили более миллиона человек.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин, зрители приходят на фестиваль целыми семьями, знакомятся с лучшими произведениями отечественного и мирового театра, открывают для себя различные грани русской и зарубежной культуры. Таким образом, фестиваль помогает расширить кругозор, провести время с семьей и друзьями и укрепить ценности и традиции, на которых зиждется наше общество.

Все лето на 14 площадках в центре Москвы проходят театральные постановки и цирковые выступления, проводятся мастер-классы и творческие лаборатории. В проекте участвуют более трех тысяч артистов из 40 регионов России и других стран, в афише – свыше 600 постановок всех театральных жанров.

Во второй половине августа на площадках «Театрального бульвара» выступят представители Китая, Франции и другие зарубежные гости. Так, 19 и 20 августа состоится шоу легендарного цирка Baobab из Папуа – Новой Гвинеи, в котором переплелись западная цирковая школа и африканские ритмы. Зрители увидят программу «Обезьяна-барабанщик» – театрализованную легенду о людях, которые разгневали богов и превратились в обезьян. В представлении соединяются трюки, спецэффекты и живое звучание гвинейских барабанов.

27 и 28 августа можно посмотреть две постановки китайского театра «Саньтоци». Спектакль «Мое имя – А Дун» повествует о жителях старинной деревни А Ми Чжай и маленькой панде А Дун, чья жизнь изменилась после трагедии. Оставшись сиротой, А Дун мечтает стать великим спортсменом. Пройдя через трудности и упорные тренировки, она учит не сдаваться. Еще одна постановка - «Водяной» – создана по мотивам книги Пу Сун Лина «Странные истории из китайской студии».

28 августа французский коллектив из Тулузы Soul Project покажет акробатическое представление для зрителей всех возрастов. Энергичный танец, виртуозная акробатика и легкий юмор создадут атмосферу радости и вовлеченности.

Ранее благодаря «Театральному бульвару» москвичи уже познакомились с мексиканскими танцами, постановками артистов из Армении, искусством испанского фламенко и др.

18 августа 2025, 09:41
Фото: mos.ru/ пресс-служба Департамента культуры города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

Новый облик Нового Арбата определят москвичи

Новый облик Нового Арбата определят москвичи
Активные граждане решают, что появится на месте дома-книжки. Многие десятилетия – с 1960х годов – главным акцентом Нового Арбата был комплекс Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с возвышающимся домом-книжкой.

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения

В Москве привели в порядок 252 исторических захоронения
Объекты некрополя сочетают в себе материальную, духовную и культурную составляющие. Москва бережно относится к историческому наследию, сохраняя для потомков память о прошлом, в том числе о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей столицы и страны в целом.

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"

Москвичи дали название новой набережной в "Коломенском"
Голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Новая набережная в районе Нагатинский Затон получила название «Царская».

На Тверской улице в выходной ограничат движение

На Тверской улице в выходной ограничат движение
В центре города проведут плановую замену асфальта. В ближайшие выходные, с 15 по 18 августа, не будет движения автомобилей на участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улице.

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце
Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники. В следующую субботу, 23 августа 2025 года, в столице пройдет уникальное событие – первый Московский транспортный электрофестиваль.

