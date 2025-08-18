Спектакли на "Театральном бульваре" посмотрели более миллиона человек

На подмостках фестиваля выступают как российские, так и зарубежные труппы.

С 1 июня, когда в рамках проекта «Лето в Москве» стартовал Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар», его представления посетили более миллиона человек.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин, зрители приходят на фестиваль целыми семьями, знакомятся с лучшими произведениями отечественного и мирового театра, открывают для себя различные грани русской и зарубежной культуры. Таким образом, фестиваль помогает расширить кругозор, провести время с семьей и друзьями и укрепить ценности и традиции, на которых зиждется наше общество.

Все лето на 14 площадках в центре Москвы проходят театральные постановки и цирковые выступления, проводятся мастер-классы и творческие лаборатории. В проекте участвуют более трех тысяч артистов из 40 регионов России и других стран, в афише – свыше 600 постановок всех театральных жанров.

Во второй половине августа на площадках «Театрального бульвара» выступят представители Китая, Франции и другие зарубежные гости. Так, 19 и 20 августа состоится шоу легендарного цирка Baobab из Папуа – Новой Гвинеи, в котором переплелись западная цирковая школа и африканские ритмы. Зрители увидят программу «Обезьяна-барабанщик» – театрализованную легенду о людях, которые разгневали богов и превратились в обезьян. В представлении соединяются трюки, спецэффекты и живое звучание гвинейских барабанов.

27 и 28 августа можно посмотреть две постановки китайского театра «Саньтоци». Спектакль «Мое имя – А Дун» повествует о жителях старинной деревни А Ми Чжай и маленькой панде А Дун, чья жизнь изменилась после трагедии. Оставшись сиротой, А Дун мечтает стать великим спортсменом. Пройдя через трудности и упорные тренировки, она учит не сдаваться. Еще одна постановка - «Водяной» – создана по мотивам книги Пу Сун Лина «Странные истории из китайской студии».

28 августа французский коллектив из Тулузы Soul Project покажет акробатическое представление для зрителей всех возрастов. Энергичный танец, виртуозная акробатика и легкий юмор создадут атмосферу радости и вовлеченности.

Ранее благодаря «Театральному бульвару» москвичи уже познакомились с мексиканскими танцами, постановками артистов из Армении, искусством испанского фламенко и др.