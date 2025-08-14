Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа

Не стало выдающегося народного артиста Тесты Церемония прощания с Иваном Краско Игры Сонник

Четверг 14 августа

15:54Как выглядит необычный памятник похороненной в закрытом режиме матери Урганта 15:47Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается 15:38Замолчал навеки: мир покинул знаменитый артист, подаривший голос любимым персонажам Голливуда 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Кавказская пленница" 14:52Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа 14:18Участница конкурса "Мисс Вселенная" ушла из жизни после страшной аварии – трагедия потрясла всех 13:39Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар 12:49Не стало яркой рок-звезды – тысячи людей по всему миру оплакивают легенду 12:44Мудрый Омар Хайям назвал ценность, которую нужно беречь изо всех сил – не теряйте ее 12:01Ушел из жизни Бронзовый призер Олимпиады, отец популярного теннисиста 11:57Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон 11:49Леонардо Ди Каприо обыскала полиция, ему пришлось показывать документы 11:34Хилькевич страдает из-за кризиса среднего возраста – как не повторить ошибку актрисы 10:46О каких ИТ-профессиях узнают посетители экспозиции "Цифровые технологии Москвы" 10:04Невосполнимая потеря для России: ушел из жизни великий дипломат 09:43Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл 09:07Трагедия, потрясшая Россию: почему врач решилась на роковой шаг? 09:04Не стало полковника КГБ СССР, легенды "Альфы" и "Грозы шпионов" 09:03Тест: угадайте фильмы из СССР по кадру с культовыми музыкантами 08:13Его уход потряс мир спорта: не стало известного комментатора 06:38Мудрый Омар Хайям рассказал, как распознать фальшивую любовь жены 03:42Что нельзя делать 14 августа, в Медовый спас, чтобы не испортить себе последний месяц лета 00:23Ушел из жизни выдающийся джаз-музыкант – еще одна огромная потеря для мировой сцены 21:16Ученые нашли "выключатель" лени в мозге: простой способ активировать его доступен каждому 20:31Не строй дом на песке: 3 типа мужчин, от которых мудрая женщина бежит без оглядки 19:05Зачем опытные хозяйки кладут губку в холодильник: гениальная хитрость, о которой вы не знали 18:30Привычка, которая программирует на бедность: миллионеры никогда не говорят эту фразу о деньгах 18:04"Синеглазка моя": рыдающая молодая сиделка покрыла поцелуями мертвого Ивана Краско 17:33Вот кого ему в жены надо было: первая красавица Питера произвела фурор у гроба сердцееда Краско 17:02Зачем платить больше? Этот курорт – почти как Сочи, только дешевле и душевнее 16:54Зачем в СССР на самом деле вешали ковер на стену: причина не в красоте и не в тепле 16:42В семье Валерии и Иосифа Пригожина непоправимая трагедия: ушел из жизни любимый человек 16:00Легенда ринга ушла навсегда: трагедия, потрясшая мир спорта 15:37"Для одного – овца, для другого – султанша": мудрость Хайяма о женщине, которую мужчины не понимают 15:10Как укрепить здоровье и избавиться от негатива во время магнитных бурь? 15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником
Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа

104

В программе – мероприятия как для детей, так и для взрослых.

Провести выходные интересно, активно и с пользой приглашают москвичей и туристов парки, подведомственные столичному Департаменту культуры. 16 и 17 августа там пройдут лекции, мастер-классы, спортивные тренировки и другие мероприятия. Для входа на некоторые площадки необходимо зарегистрироваться заранее.

В многофункциональном выставочном центре «Фили Холл» днем 16 августа запланирована лекция «Палеоарт. Роль палеонтологии в мировой истории искусства». Мероприятие рассчитано на посетителей старше шести лет. В 18:00 на площади у главной сцены парка начнется танцевальная тренировка по зумбе в ритме латинских хитов, участвовать в которой смогут гости с любым уровнем подготовки.

В парке «Северное Тушино» 16 августа совершеннолетние горожане смогут посетить «Дыхательную гимнастику цигун», а дети от шести лет приглашаются на мастер-класс по живописи из цикла «Основы рисования для всех», где их научат изображать световые решения, используя нестандартную палитру. Завершит день в 18:00 концертная программа с музыкальными хитами всех поколений.

В ландшафтном парке «Митино» 16 августа с 09:30 до 10:30 пройдет тренировка по скандинавской ходьбе. Желающим от 17 лет рекомендуется приходить со своими палками и в удобной одежде. А 17 августа в павильоне книгообмена на фестивальной площади начнется мастер-класс по робототехнике, на котором посетители от семи лет соберут и запрограммируют своего первого робота.

В Лианозовском парке фестиваль «Усадьбы Москвы» 16 и 17 августа приглашает горожан от трех лет на мастер-классы, дворянские игры, камерные концерты, квест-экскурсии и в ретроателье. Также запланирована танцевальная программа.

В музее-заповеднике «Царицыно» 17 августа состоится музыкально-театральное мероприятие в честь 250-летия усадьбы и завершения выставки «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы». Музей превратит территорию парка в импровизированную сцену. Иммерсивное представление начнется в 11:00 у Оперного дома с оперы «Геракл и златой апельсин» и продолжится торжественным выходом императрицы в 12:30 из парадных дверей Большого дворца. После этого карета проследует через площадь. На площадке у Третьего кавалерского корпуса зрителей научат движениям полонеза, менуэта и вальса. Все завершится конной каруселью напротив Хлебного дома. Представление полностью повторится в 16:30.

Более подробно об этих и других мероприятиях, которые организуют в парках в рамках проекта «Лето в Москве», можно узнать на официальном сайте.

14 августа 2025, 14:52
Фото: Евгений Самарин. Mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Благоустройство территории рядом со строящейся станцией "Вавиловская" завершается

Пассажиры и прохожие смогут отдыхать на лавочках возле станции и пользоваться новыми пешеходными маршрутами. Работы по благоустройству территории возле будущей станции «Вавиловская» Троицкой линии метро ведутся параллельно с возведением самой станции и уже вышли на завершающий этап.

Обновленный Таганский дворец бракосочетания выбрали для свадьбы более тысячи пар

В открывшемся после ремонта дворце ежедневно регистрируется создание 25 семей. Таганский дворец бракосочетания в Москве открылся после ремонта в начале июня 2025 года и уже принял более тысячи пар молодоженов.

В Москве начала работу "Школа кинолога"

На занятия приглашают взрослых и юных москвичей, имеющих собаку или мечтающих завести четвероногого друга. В Москве открылась «Школа кинолога».

Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора

После ремонта в здании откроется детский сад. В районе Щукино на северо-западе Москвы приведут в порядок историческое здание, расположенное по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6.

Объектов культуры в Москве стало больше

Памятники и культурные площадки в столице возвели за счет городского бюджета. За последние пять лет в Москве появилось три новых памятника и 13 объектов культуры, в числе которых театры, музеи, выставочные пространства.

Выбор читателей

