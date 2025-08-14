Столичные парки приглашают на познавательные выходные 16 и 17 августа

В программе – мероприятия как для детей, так и для взрослых.

Провести выходные интересно, активно и с пользой приглашают москвичей и туристов парки, подведомственные столичному Департаменту культуры. 16 и 17 августа там пройдут лекции, мастер-классы, спортивные тренировки и другие мероприятия. Для входа на некоторые площадки необходимо зарегистрироваться заранее.

В многофункциональном выставочном центре «Фили Холл» днем 16 августа запланирована лекция «Палеоарт. Роль палеонтологии в мировой истории искусства». Мероприятие рассчитано на посетителей старше шести лет. В 18:00 на площади у главной сцены парка начнется танцевальная тренировка по зумбе в ритме латинских хитов, участвовать в которой смогут гости с любым уровнем подготовки.

В парке «Северное Тушино» 16 августа совершеннолетние горожане смогут посетить «Дыхательную гимнастику цигун», а дети от шести лет приглашаются на мастер-класс по живописи из цикла «Основы рисования для всех», где их научат изображать световые решения, используя нестандартную палитру. Завершит день в 18:00 концертная программа с музыкальными хитами всех поколений.

В ландшафтном парке «Митино» 16 августа с 09:30 до 10:30 пройдет тренировка по скандинавской ходьбе. Желающим от 17 лет рекомендуется приходить со своими палками и в удобной одежде. А 17 августа в павильоне книгообмена на фестивальной площади начнется мастер-класс по робототехнике, на котором посетители от семи лет соберут и запрограммируют своего первого робота.

В Лианозовском парке фестиваль «Усадьбы Москвы» 16 и 17 августа приглашает горожан от трех лет на мастер-классы, дворянские игры, камерные концерты, квест-экскурсии и в ретроателье. Также запланирована танцевальная программа.

В музее-заповеднике «Царицыно» 17 августа состоится музыкально-театральное мероприятие в честь 250-летия усадьбы и завершения выставки «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы». Музей превратит территорию парка в импровизированную сцену. Иммерсивное представление начнется в 11:00 у Оперного дома с оперы «Геракл и златой апельсин» и продолжится торжественным выходом императрицы в 12:30 из парадных дверей Большого дворца. После этого карета проследует через площадь. На площадке у Третьего кавалерского корпуса зрителей научат движениям полонеза, менуэта и вальса. Все завершится конной каруселью напротив Хлебного дома. Представление полностью повторится в 16:30.

