Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану

Исторический ландшафт вокруг старинного особняка признан культурной ценностью.

Дендрологический сад Р.И. Шредера, Ивероновский сад со старыми деревьями и оградой, а также альпийские горки, каскады прудов, заливы, многочисленные мостики, грот и павильоны, расположенные на территории парка усадьбы Петровско-Разумовское, отныне объявлены предметом государственной охраны. Это позволит обеспечить сохранность и поддержание в надлежащем виде объекта, имеющего большую культурную и историческую ценность.

Обширный регулярный парк с террасами усадьбы Петровско-Разумовское был разбит во второй половине XVIII – начале XIX века и является настоящей жемчужиной ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. В свое время находившееся на этом месте село по приказу боярина Кирилла Нарышкина получило название Петровское в честь рождения у его дочери Натальи сына - будущего императора Петра I. Двойное название местность получила после 1734 года, когда фрейлина Екатерина Нарышкина вышла замуж за Кирилла Разумовского. Разумовский и решил создать здесь роскошную усадьбу на европейский манер: с прудом сложной формы с многочисленными заливами и островками, пейзажным парком с павильонами и даже зверинцем с оленями и ланями. Аллеи парка украшали липы, высаженные в несколько рядов. Жемчужиной паркового ансамбля стала верхняя терраса перед главным домом. Она славилась своими цветниками, за что получила название «Цветочный сад».

В 1861 году государство выкупило Петровско-Разумовское для создания здесь нового учебного заведения – земледельческой академии, которая быстро превратилась в ведущий центр развития сельскохозяйственной науки в России. В конце XIX века территорию бывшей усадьбы адаптировали под нужды учебного заведения, при этом историческая планировка парка сохранилась. К северу расположился ботанический сад, к юго-востоку – дендрологический сад для акклиматизации пород деревьев из разных частей света, на юго-западе разместились плодовый сад, питомник и огород, а далее пасека и питомник декоративных растений.

В 1923 году здесь была создана Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. Сейчас она располагается в усадьбе Петровско-Разумовское, а исторический парк усадьбы стал частью Тимирязевского лесопарка. Сейчас специалисты утвердили предмет охраны парка усадьбы Петровско-Разумовское. Ценные элементы ландшафтной архитектуры знаменитого природного объекта взяты под особую защиту государства.