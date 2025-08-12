Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Вторник 12 августа

12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей 17:527 минут в номере Лобановского: как администратор "Динамо" устроил скандальное свидание 17:15Ушел из жизни один из самых глубоких и талантливых писателей нашего времени 16:48Ваша спина скажет "спасибо": врач-остеопат показал единственно правильный способ вставать со стула 16:15Станкович на грани: почему "Спартак" рискует повторить ошибку Карпина 15:30Ушел из жизни работавший с группой "ВИА Гра" музыкант – страна потеряла еще одного гения 15:29Мудрость Омара Хайяма, которой 1000 лет: три золотых правила, что отсеют 99% токсичных людей из вашей жизни 15:19Невосполнимая утрата: трагически оборвалась жизнь кандидата в президенты 14:06В России появилось еще одно онлайн-решение для старшеклассников, готовящихся к экзаменационному марафону 13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы
Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану

Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану
114

Исторический ландшафт вокруг старинного особняка признан культурной ценностью.

Дендрологический сад Р.И. Шредера, Ивероновский сад со старыми деревьями и оградой, а также альпийские горки, каскады прудов, заливы, многочисленные мостики, грот и павильоны, расположенные на территории парка усадьбы Петровско-Разумовское, отныне объявлены предметом государственной охраны. Это позволит обеспечить сохранность и поддержание в надлежащем виде объекта, имеющего большую культурную и историческую ценность.

Обширный регулярный парк с террасами усадьбы Петровско-Разумовское был разбит во второй половине XVIII – начале XIX века и является настоящей жемчужиной ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. В свое время находившееся на этом месте село по приказу боярина Кирилла Нарышкина получило название Петровское в честь рождения у его дочери Натальи сына - будущего императора Петра I. Двойное название местность получила после 1734 года, когда фрейлина Екатерина Нарышкина вышла замуж за Кирилла Разумовского. Разумовский и решил создать здесь роскошную усадьбу на европейский манер: с прудом сложной формы с многочисленными заливами и островками, пейзажным парком с павильонами и даже зверинцем с оленями и ланями. Аллеи парка украшали липы, высаженные в несколько рядов. Жемчужиной паркового ансамбля стала верхняя терраса перед главным домом. Она славилась своими цветниками, за что получила название «Цветочный сад».

В 1861 году государство выкупило Петровско-Разумовское для создания здесь нового учебного заведения – земледельческой академии, которая быстро превратилась в ведущий центр развития сельскохозяйственной науки в России. В конце XIX века территорию бывшей усадьбы адаптировали под нужды учебного заведения, при этом историческая планировка парка сохранилась. К северу расположился ботанический сад, к юго-востоку – дендрологический сад для акклиматизации пород деревьев из разных частей света, на юго-западе разместились плодовый сад, питомник и огород, а далее пасека и питомник декоративных растений.

В 1923 году здесь была создана Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. Сейчас она располагается в усадьбе Петровско-Разумовское, а исторический парк усадьбы стал частью Тимирязевского лесопарка. Сейчас специалисты утвердили предмет охраны парка усадьбы Петровско-Разумовское. Ценные элементы ландшафтной архитектуры знаменитого природного объекта взяты под особую защиту государства.

12 августа 2025, 10:16
Фото: mos.ru/ пресс-служба Департамента культурного наследия г.Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа

Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа
Фестиваль позволит приобщиться к древней культуре Индии и узнать много интересного о ее традициях. С 14 по 17 августа в Москве состоится фестиваль «День Индии».

В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами

В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами
Исторически для столицы такие дворы не характерны, но все же они здесь встречаются. Дома с дворами-колодцами принято считать градостроительной изюминкой Санкт-Петербурга.

Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе

Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе
В столичных парках созданы все условия для разнообразного досуга. Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира.

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"
Интерактивная экспозиция напомнит о ключевых периодах старейшего столичного вокзала и покажет, каким он станет после модернизации. На выставке «Та самая Москва» представлена экспозиция, посвященная Ленинградскому вокзалу.

Заводу "Электросила" вернут исторический облик

Заводу "Электросила" вернут исторический облик
Реставрацию северного фасада планируют завершить к концу 2025 года. На заводе «Электросила» начались реставрационные работы.

