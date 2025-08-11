Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 11 августа

13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе

Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе
54

В столичных парках созданы все условия для разнообразного досуга.

Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти половину ее площади занимают леса, парки, скверы, тенистые аллеи. Это позволяет горожанам отдыхать на природе, наблюдать за животными, слушать пение птиц, не покидая пределов столицы.

Одной из самых больших зеленых зон города является природно-исторический парк «Москворецкий». Он расположен на северо-западе и западе столицы вдоль берега Москвы-реки. Здесь на площади более трех тысяч гектаров раскинулись лесные массивы, водные пространства и зеленые луга, которые гармонично сочетаются с городским ландшафтом. В парке обитает много редких птиц и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Среди них хохлатая чернеть, сизая чайка, речная крачка, зимородок, ястреб-тетеревятник и перепелятник, а также заяц-русак и обыкновенный бобр. Кроме того, впервые именно здесь зафиксировали бембекса носатого (крупная песочная оса), что указывает на уникальность местного биотопа. Гуляя по парку, горожане также могут полюбоваться редкими растениями, занесенными к Красную книгу Москвы, например, гвоздикой Фишера и колокольчиком круглолистным.

Летом в Москворецком парке можно активно отдохнуть, пройти по тенистым аллеям, устроить пикник всей семьей и покататься на лодке. Можно искупаться на пляжах соседнего природного парка «Серебряный бор» — это искусственный остров образовался в результате слияния излучины реки Москвы с каналом «Хорошевское спрямление».

Еще одно популярное место отдыха москвичей – природный заказник «Долина реки Сетунь». Сетунь – крупнейший правый приток Москвы-реки. Несмотря на близость жилых и промышленных районов, ее извилистое русло протяженностью 17 км в черте города сохранило естественные берега и природное окружение. Это делает Сетунь уникальной среди московских рек: она образует зеленый коридор, который тянется от Воробьевых гор до Мещерского природного парка в Подмосковье.

На склонах долины растут березы, липы и дубы, вдоль берегов - заросли серой ольхи и ивы. На лесистых участках обитают зайцы-русаки, а в пойме можно обнаружить следы ондатр и кутор. Если повезет, здесь удастся встретить ласку, черного хорька и горностая. По весне здесь можно наслаждаться многоголосьем соловьев.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2025, 12:58
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"

Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже"
Интерактивная экспозиция напомнит о ключевых периодах старейшего столичного вокзала и покажет, каким он станет после модернизации. На выставке «Та самая Москва» представлена экспозиция, посвященная Ленинградскому вокзалу.

Заводу "Электросила" вернут исторический облик

Заводу "Электросила" вернут исторический облик
Реставрацию северного фасада планируют завершить к концу 2025 года. На заводе «Электросила» начались реставрационные работы.

Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные

Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные
Разнообразная программа составлена с учетом разных интересов и возраста горожан. В летние дни так приятно проводить досуг с семьей или друзьями на свежем воздухе.

В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу

В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу
Современный спортивный кластер органично впишется в исконную планировку территории. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок часть территории усадьбы Виноградово в заказнике «Долгие пруды», расположенном на северо-востоке столицы.

На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ

На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ
Строители уже перешли к отделке помещений. Возведение московского городского вокзала Беговая идет активными темпами.

Выбор читателей

10/08ВскОмар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 10/08ВскЧто нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 10/08ВскНе стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 09/08СбтОмар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 10/08ВскГорсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 11/08ПндЧто нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы