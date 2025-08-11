Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе

В столичных парках созданы все условия для разнообразного досуга.

Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Почти половину ее площади занимают леса, парки, скверы, тенистые аллеи. Это позволяет горожанам отдыхать на природе, наблюдать за животными, слушать пение птиц, не покидая пределов столицы.

Одной из самых больших зеленых зон города является природно-исторический парк «Москворецкий». Он расположен на северо-западе и западе столицы вдоль берега Москвы-реки. Здесь на площади более трех тысяч гектаров раскинулись лесные массивы, водные пространства и зеленые луга, которые гармонично сочетаются с городским ландшафтом. В парке обитает много редких птиц и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Среди них хохлатая чернеть, сизая чайка, речная крачка, зимородок, ястреб-тетеревятник и перепелятник, а также заяц-русак и обыкновенный бобр. Кроме того, впервые именно здесь зафиксировали бембекса носатого (крупная песочная оса), что указывает на уникальность местного биотопа. Гуляя по парку, горожане также могут полюбоваться редкими растениями, занесенными к Красную книгу Москвы, например, гвоздикой Фишера и колокольчиком круглолистным.

Летом в Москворецком парке можно активно отдохнуть, пройти по тенистым аллеям, устроить пикник всей семьей и покататься на лодке. Можно искупаться на пляжах соседнего природного парка «Серебряный бор» — это искусственный остров образовался в результате слияния излучины реки Москвы с каналом «Хорошевское спрямление».

Еще одно популярное место отдыха москвичей – природный заказник «Долина реки Сетунь». Сетунь – крупнейший правый приток Москвы-реки. Несмотря на близость жилых и промышленных районов, ее извилистое русло протяженностью 17 км в черте города сохранило естественные берега и природное окружение. Это делает Сетунь уникальной среди московских рек: она образует зеленый коридор, который тянется от Воробьевых гор до Мещерского природного парка в Подмосковье.

На склонах долины растут березы, липы и дубы, вдоль берегов - заросли серой ольхи и ивы. На лесистых участках обитают зайцы-русаки, а в пойме можно обнаружить следы ондатр и кутор. Если повезет, здесь удастся встретить ласку, черного хорька и горностая. По весне здесь можно наслаждаться многоголосьем соловьев.