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Четверг 3 июля

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Москвичи помогают преображать парки столицы с помощью платформы "Город идей"

Москвичи помогают преображать парки столицы с помощью платформы "Город идей"
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Уже реализовано более 280 инициатив горожан в данной сфере.

За три года работы раздела «Парки» на платформе «Город идей» по предложениям москвичей были проведены изменения во многих районах столицы. В частности, в зеленых зонах города появились новые велодорожки, площадки для выгула собак, игровые зоны и летние кинотеатры под открытым небом.

Идеи по развитию зеленых территорий столицы начали принимать на платформе в 2022 году. С тех пор было реализовано более 280 предложений москвичей по обустройству парков. Например, в ландшафтном парке «Митино» оборудовали дополнительное освещение, что сделало прогулки в темное время суток более комфортными. В парке «Шмелевский ручей», расположенным между районами Зябликово и Орехово-Борисово Южное, провели чистку и укрепление берега лесного водоема. Это придало парку ухоженный вид и повысило его привлекательность для посетителей. Изменения также коснулись спортивной инфраструктуры. Так, в парке «Лианозово» сделали площадку для игры в волейбол и установили столы для настольного тенниса, а в Гольяновском парке в этом году появилась зона отдыха с бассейнами в рамках проекта «Московские сезоны».

Чтобы предложить свою идею по улучшению парковой инфраструктуры или развлекательной программы, жители столицы должны иметь учетную запись на портале mos.ru. В разделе «Предложить идею» необходимо выбрать сферу «Парки» и одну из трех категорий: «Благоустройство парков», «Зоны отдыха для взрослых и детей» или «Мероприятия и услуги». После прохождения модерации идеи передадут профильным специалистам.

Оценить, как преображается город благодаря предложениям москвичей, можно в разделе «Галерея реализованных идей». Там размещают фотографии лучших работ, проведенных по инициативе горожан. Найти фото– или видеоподтверждение по любой теме можно с помощью удобного поиска и фильтров. Это позволяет увидеть результаты преображения города и вдохновиться на собственные инициативы.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. За это время к ней присоединились более 620 тысяч пользователей. Они делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Уже реализовано свыше 8,6 тысячи предложений.

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3 июля 2025, 11:46
Фото: mos.ru
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