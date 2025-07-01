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В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу

В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу
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Посетителям расскажут о пернатых обитателях столицы и научат бережному отношению к природе.

В конце мая в парке «Сокольники» открылся центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка. Его сотрудники выхаживают раненых хищных краснокнижных пернатых, чтобы потом вернуть их в дикую природу, а гостям рассказывают, как устроен мир птиц.

Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка разместился в 1-м Лучевом просеке. Это огороженный участок среди деревьев, над которыми возвышается разлеточник – павильон под решетчатым куполом площадью около 700 квадратных метров. К нему примыкает смотровая площадка с газоном и зелеными насаждениями. Территория рассчитана максимально на 100 особей. Задача центра – спасти получивших ранение и ослабленных хищных птиц, а также аистов, цапель, журавлей и других краснокнижных пернатых, и поскорее вернуть их в дикую природу.

По словам ветеринарного врача, свежие травмы, не старше 10 дней, как правило, операбельны и излечимы, даже перелом крыла. Дело в том, что у птиц нет подкожной клетчатки, как у человека, и в случае перелома кость протыкает мышцы и выходит наружу. Если вовремя не оказать помощь, этот участок кости отмирает. Когда травма недавняя, врачи устанавливают специальную конструкцию – аппарат внешней фиксации. Перелом срастается в течение 30 суток. С первых дней после операции птица постепенно начинает разрабатывать травмированную конечность, и через месяц, когда способность свободно летать восстанавливается полностью, ее выпускают в дикую природу.

Ветеринарная клиника находится на территории центра адаптации, в ее смотровом кабинете стеклянная стена, чтобы посетители могли наблюдать, как врачи обследуют пациентов. Это часть просветительской работы. Образовательный характер будет иметь и шоу, которое скоро начнут проводить в центре с участием птиц, которые из-за травм уже не смогут жить на воле. Сначала организаторы планируют проводить экскурсию, рассказывать посетителям о видах птиц, о том, какой вред им может нанести человек, почему все пернатые важны в природе, а затем покажут, что они умеют делать: например, как ястреб пролетает через узкую трубу, сложив крылья.

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1 июля 2025, 11:39
Фото Е. Самарина. Mos.ru
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