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В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

В Александровском саду провели профилактику Вечного огня
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Система устроена так, что ни дождь, ни снег, ни сильный ветер не способны погасить пламя.

В преддверии Дня памяти и скорби, который Россия отмечает 22 июня, специалисты столичного комплекса городского хозяйства в торжественной обстановке провели профилактику Вечного огня, что неугасаемо горит у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Памятный мемориал в центре столицы горит уже на протяжении 58 лет. Его зажгли 8 мая 1967 года. Он круглосуточно находится под контролем сотрудников Мосгаза. Опытные специалисты ежедневно проводят плановые осмотры установки и раз в месяц организуют обязательное техническое обслуживание. Кроме того, дополнительная профилактика уникального инженерного устройства предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Вечный огонь в Александровском саду оснащен системой тройного резервирования, поэтому дождь, снег и ветер не могут погасить пламя. На период проведения работ по обслуживанию мемориала пламя переносят с помощью специального факела на временную горелку – точную уменьшенную копию основной.

Плановая профилактика обычно занимает примерно 40 минут. Специалисты приподнимают звезду мемориального комплекса и относят ее в сторону. После этого проводят замену запальников, которые постоянно находятся под напряжением, и проверяют работоспособность всех систем. Затем возвращают на место звезду – и Вечный огонь вновь горит на Могиле Неизвестного Солдата.

В этот раз за выполнением ответственной задачи по техобслуживанию памятника наблюдали участники Всероссийского конкурса семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь», которые приехали в столицу из всех регионов страны. Конкурс проводится уже в шестой раз и помогает передавать детям важные исторические знания о главных событиях и духовных ценностях в нашей стране.

Церемония в Александровском саду прошла 19 июня под звуки военного оркестра. Государственный флаг Российской Федерации вынес знаменный взвод 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Особую величественность моменту придало присутствие Анны Шатиловой, народной артистки РСФСР, любимой многими поколениями россиян.

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20 июня 2025, 13:52
Фото: mos.ru
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