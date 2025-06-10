Выставка агитплакатов времен Великой Отечественной войны открылась на ВДНХ

Экспонаты из собрания Главархива выставлены под открытым небом.

На главной выставочной площадке страны проходит экспозиция, посвященная 80-летию Великой Победы. Под открытым небом на аллее ВДНХ около павильона № 1 «Центральный» и возле северного розария можно увидеть агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 30 июня.

Экспозиция позволяет понять, насколько сильным было влияние агитационного искусства в годы войны, а также знакомит с ключевыми сюжетами плакатов в период с 1941-го по 1945-й. Коллекция иллюстраций из собрания Главархива представляет героические образы советских бойцов и яростное отрицание фашизма населением всех республик Советского Союза. Плакаты Кукрыниксов, высмеивающие Гитлера и сравнивающие его с Наполеоном, соседствуют с изображениями тружениц тыла. Иллюстрации, созданные в середине войны, отражают перелом в ходе боевых действий, надежду на скорый разгром врага. Завершают экспозицию плакаты 1945 года, воспевающие героизм солдат Красной армии, радость возвращения домой и величие Победы.

Агитационные плакаты военных лет, хранящиеся сегодня в Главархиве, ранее появились в витрине флагманского офиса «Мои документы» на севере Москвы. Там их можно будет увидеть до конца года. Полная коллекция доступна в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» столичного Главархива в зале «1941–1945 годы», разделе «Медиатека», подразделе «Выставки».

Представленная на ВДНХ экспозиция стала продолжением совместного проекта Главархива и центров госуслуг «Москва – с заботой об истории», цель которого – сохранение семейных реликвий и историй горожан. В рамках проекта каждый желающий может передать материалы на вечное хранение через офисы «Мои документы». Сотрудники бережно все упакуют и отправят в Главархив. Там экспонатам обеспечат подходящие условия хранения и при необходимости отреставрируют их.

За шесть лет реализации проекта москвичи передали больше 20 тысяч документов и предметов времен Великой Отечественной войны, а также фото- и видеопленки с советского времени до 2000-х годов. На основе собранных материалов в 30 офисах «Мои документы» работает выставочный культурно-просветительский проект «Москва – с заботой об истории».