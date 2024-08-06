Семейный маршрут-приключение по ключевым площадкам форума-фестиваля "Москва-2030"

Москвичи в увлекательной и познавательной форме могут ознакомиться с ключевыми площадками форума-фестиваля, а также открыть для себя новые грани столицы.

Для гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приготовили захватывающее семейное приключение. Организаторы разработали специальную версию популярного маршрута-квеста "Тайны зеленой планеты", чтобы дети и их родители могли в увлекательной форме познакомиться с основными локациями предстоящего мероприятия.

Карту интерактивного маршрута можно получить в туристических информационных центрах, гостиницах и других организациях города. Электронная версия также доступна для скачивания на официальном сайте программы "Играй в Москву". Пройдя весь путь и выполнив все задания, участники получат памятный сувенир.

Семейное приключение проложено по центру столицы и включает в себя 20 точек, среди которых – площадки самого форума-фестиваля. Юные исследователи и их родители смогут посетить такие знаковые места, как "Красный Октябрь", Дом культуры "ГЭС-2", Болотную площадь, Центральный выставочный зал "Манеж", парк "Зарядье" и другие.

Кроме того, маршрут охватывает и другие известные достопримечательности Москвы: Патриарший и Большой Каменный мосты, Дом на набережной, Александровский сад, Красную площадь и многие другие. Например, в Александровском саду участники узнают, как император Александр I спрятал реку Неглинку, и разгадают ребус, посвященный персонажам скульптурной группы "Герои русских сказок".

У Дома культуры "ГЭС-2" находится парк "Березовая роща", где юные путешественники познакомятся с разнообразием растительного мира и отметят некоторых его представителей в своей маршрутной карте. А в самом Доме культуры дети и их родители узнают об истории старейшей электростанции Москвы и увидят, как современные технологии и дизайн помогают городу развиваться, сохраняя при этом окружающую среду.

На площадке "Красный Октябрь" участники смогут полюбоваться красочными киберсадами и узнать, что формирует образ города будущего. В Манеже их ждет знакомство с городским транспортом будущего, а в завершающей точке маршрута – парке "Зарядье" – детям и взрослым предложат стать участниками фестивалей "Город света" и "Культурный город".