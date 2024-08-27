Школы и детские сады Москвы готовы к отопительному сезону

Российская столица активно готовится к наступлению осенне-зимнего периода. Комплекс городского хозяйства проделал большую работу, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей столицы.



Приближается осень, а это значит, что столица России готовится к новому отопительному периоду. Коммунальные службы Москвы активно занимаются подготовкой городских объектов, чтобы обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение в предстоящие холодные месяцы.

Особое внимание уделяется образовательным учреждениям – школам и детским садам. Ведь именно они первыми получают тепло с началом отопительного сезона. Специалисты комплекса городского хозяйства проделали большую работу, чтобы подготовить все необходимое оборудование и сети, отвечающие за обогрев зданий. На сегодняшний день более 4,5 тысяч школ, детских садов и других объектов образования полностью готовы к зиме.

Но это лишь малая часть масштабной подготовки. Всего в Москве к холодному периоду подготовлено свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч многоквартирных домов. Работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в установленные сроки – до 25 августа.

Одним из ключевых мероприятий стали гидравлические испытания тепловых сетей. Эта процедура позволяет заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать. Таким образом, специалисты обеспечивают бесперебойное теплоснабжение потребителей в зимний период.

Помимо испытаний, коммунальщики провели профилактический и капитальный ремонт тепловых станций, центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Все эти меры направлены на то, чтобы москвичи могли комфортно пережить холода.

Стоит отметить, что подготовка к отопительному сезону в столице проходит ежегодно и уже более 12 лет подряд отличается высоким качеством. Благодаря своевременным и тщательным действиям коммунальных служб, жители Москвы могут быть уверены в надежном и бесперебойном теплоснабжении в предстоящие холодные месяцы.