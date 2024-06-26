Стартовал первый этап благоустройства территории возле станции Серп и Молот МЦД-4

Запланировано обновление покрытия тротуаров и проезжей части, модернизация систем освещения, а также установка новых остановочных павильонов.

Специалистами комплекса городского хозяйства начат первый этап благоустройства территории возле станции Серп и Молот четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы первого этапа вошла улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок», — уточнили в ведомстве.

В зоне, где проходят работы по приведению территории в порядок, установлен строительный городок, временные дорожные знаки. Для пешеходов обустроены комфортные проходы, а для автомобилистов – проезды.

Запланирован демонтаж воздушных кабельных линий. Их перенесут в специальную канализацию. Подобное решение направлено на улучшение визуального облика территории и последующее безопасное обеспечение эксплуатации коммуникаций. Система освещения также будет модернизирована. Старые фонари поменяют на современные светильники с высоким уровнем энергоэффективности.

Тротуары будут расширены. Их обновят на площади около 20 тысяч квадратных метров. На проезжей части запланирована укладка около 33,8 тысячи квадратных метров асфальта. Кроме того, специалисты приведут в порядок лестницы и подпорные стенки склонов. Старые остановочные павильоны заменят на современные, а также установят новые. Рядом со станцией организуют удобные парковочные карманы и парковки для велосипедов.

В рамках реализации первого этапа благоустройства будут отремонтированы четыре детские площадки. Они располагаются на Волочаевской улице около домов 2, 6, 8 и 13. На них появится новое игровое оборудование и безопасное резиновое покрытие.

При благоустройстве территории особое внимание будет уделено озеленению. В ходе работ возле станции разобьют около 22,3 тысячи квадратных метров газона. Первый этап специалисты завершат до конца текущего года.