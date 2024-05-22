Одной из площадок Международного фестиваля "Интермузей" станет ВДНХ

Гостям расскажут об истории отечественной космонавтики, о первых славянских алфавитах и самых больших сооружениях ВДНХ.

В период с 23 по 26 мая ВДНХ будет являться площадкой Международного фестиваля «Интермузей». Посетители смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах и лекциях. На ряд мероприятий потребуется предварительная регистрация.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдут обзорные экскурсии. Посетителям предложат ознакомиться с экспозицией «КБ-1. Космический бульвар», посвященной истории становления и развития отечественной космонавтики. Также для гостей будет доступен раздел «КБ-2. Конструкторское бюро». На этой выставке можно узнать о создании первых ракет, планах специалистов на будущее. Во время осмотра экспозиции «КБ-3. Космодром будущего» любители путешествий узнают, на какие планеты отправятся первые космические путешественники.

В музее славянской письменности «Слово» пройдут обзорные экскурсии. Посетителям расскажут о первых славянских алфавитах: кириллице, глаголице. Специалисты покажут древнейшие литературные произведения. Доступны будут и интерактивные экспонаты: монастырская келья, земская школа, печатная мастерская. Каждый сможет на специальной площадке самостоятельно проследить историю создания и развития букв, услышать деревенский и городской фольклор.

На территории ВДНХ пройдут обзорные экскурсии по историческому ансамблю под открытым небом. Гостям предложат своими глазами увидеть самые интересные объекты и узнать историю их появления.

Музей ВДНХ также подготовил программу в рамках фестиваля. Участникам расскажут, кто и для чего создал ВДНХ, какие идеи не были реализованы и по какой причине это место все еще пользуется невероятной популярностью и у россиян, и у туристов из других стран.

Международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 23 по 26 мая в Москве, он объединит на одной площадке профессионалов музейного дела, кураторов, реставраторов, хранителей, экскурсоводов, дизайнеров, производителей музейного оборудования, авторов тематических ИТ-решений и представителей других профессиональных сообществ.