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В Коптеве построят дом на 275 квартир по программе реновации

В Коптеве построят дом на 275 квартир по программе реновации
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Новостройку по программе реновации возведут на Михалковской улице.

В программу реновации, реализуемую в Москве, включено 5175 домов или свыше 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет почти один миллион человек. Площадки, на которых возводят новостройки, находятся во всех округах столицы максимально близко к тем домам, которые включены в программу.

Скоро в рамках реновации начнется строительство четырехсекционного жилого дома в районе Коптево. Председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Анна Яковлева сообщила об утвержденном ведомством проекте здания.

Жилой дом построят на Михалковской улице (земельный участок 10). В новостройке будет 275 квартир и одноуровневая подземная парковка. "Квартиры полностью подготовят для переезда новоселов", – отметила Яковлева. В каждой квартире будет выполнена отделка, установят осветительные приборы, выключатели и розетки, кухонные мойки, плиты и необходимое сантехническое оборудование.

В каждой из четырех секций первые этажи займут:

  • лифтовые холлы;
  • колясочные;
  • помещения общественного назначения;
  • комнаты для хранения уборочного инвентаря.

Дом будет удобен для маломобильных жильцов. Для них сделают:

  • широкие дорожки;
  • тактильные полосы;
  • места отдыха со скамейками и навесами;
  • отдельные парковочные места.

Прилегающую к новостройке территорию обязательно благоустроят. Там создадут современное пространство, где смогут проводить время местные жители.

Придомовая территория будет включать в себя:

  • проезды;
  • тротуары;
  • наружное освещение;
  • детские площадки;
  • спортивные площадки;
  • места для отдыха.

Также территорию озеленят – разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Сегодня Москва – лидер среди российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в столице вырос в два раза объем возведения жилых зданий и введения их в эксплуатацию (с трех до пяти-семи миллионов квадратных метров в год). Это происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2022 году в Москве было построено примерно 6,9 миллиона квадратных метров жилых домов.

5 июля 2023, 20:21
Фото: www.mos.ru
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