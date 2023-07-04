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На территории экс-промзоны в Южном Бутове скоро начнется строительство детского сада

На территории экс-промзоны в Южном Бутове скоро начнется строительство детского сада
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На Варшавском шоссе появится новое дошкольное учреждение.

Председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Анна Яковлева сообщила о согласованном ведомством проекте здания детского сада, которое возведут на Варшавском шоссе, в 1-м планировочном комплексе промзоны Бутово (район Южное Бутово). Скоро начнется строительство объекта.

Согласно проекту, в дошкольном учреждении, рассчитанном на 150 воспитанников, будет шесть групп для детей от трех до семи лет. В каждой групповой ячейке будет раздевалка, игровая, спальня, буфет и туалет. "Воспитанники смогут посещать развивающие занятия в специально оборудованных кабинетах, многофункциональные музыкальные и физкультурные залы", – рассказала Яковлева.

Площадь здания детского сада составит 3,83 тысячи квадратных метров. При отделке фасадов будет использована матовая бетонная плитка. Оконные алюминиевые профили выполнят в графитовом оттенке, декоративные наличники и откосы изготовят из стального листа и покрасят в насыщенный желтый цвет. Об этом рассказывал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Специалисты, которые займутся строительством здания, не забудут и о благоустройстве прилегающей к детскому саду территории. Здесь сделают тротуары, оборудуют игровые и спортивные площадки с навесами, места для хранения колясок, велосипедов и санок, установят беседки и лавочки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

За последние 12 лет за счет городского бюджета и средств инвесторов в Москве было построено чуть более половины тысячи образовательных объектов – школ и детских садов. До 2025 года планируется возвести еще свыше 60 таких зданий. Большинство образовательных объектов строится в местах массовой жилой застройки, ведь очень важно, чтобы школы и детские сады были в шаговой доступности.

Ранее сообщалось о строительстве детского сада на 220 мест в Южном Медведкове. Здание дошкольного учреждения возведут на Полярной улице -рядом со строящимися корпусами 2.1-2.3 нового жилого квартала. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

4 июля 2023, 19:15
Фото: Проектное решение / www.mos.ru
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

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