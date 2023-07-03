В рамках реновации в районе Нагатино-Садовники началось заселение первой новостройки

Равнозначные квартиры получат жители трех старых домов, всего порядка 400 человек.

В российской столицы продолжается реализация программы реновации, запущенной шесть лет назад мэром Москвы Сергеем Собяниным. Участника масштабного проекта получают равноценные или равнозначные квартиры, оставляя жилье в ветхих домах.

Квартиры в новостройках характеризуются улучшенной планировкой, по метражу они могут быть даже больше. Перед введением в эксплуатацию жилье оснащают сантехникой, плитами и мойками, а также осветительными приборами. Специалисты проводят в них отделку "под ключ".

Обладатели полных учетных записей на портале mos.ru могут рассчитывать на дополнительные бесплатные услуги от города, например, предварительный осмотр недвижимости, поддержку нотариуса, а также предоставление транспорта и грузчиков при переезде.

К слову, после полного переезда жителей ветхое жилье сносится, а на ее месте возводятся новые дома, а также социальная инфраструктура для района. Так, в районе Нагатино-Садовники вскоре расселят три старых дома. Равнозначные квартиры в новостройке получат около 400 человек.

Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новостройка под расселение по программе реновации расположена по адресу: Каширское шоссе, дом №11, корпус №3.

"Новые современные квартиры получат участники программы реновации, проживающие в старых домах по адресам: Каширское шоссе, дом 9, корпуса 2, 3 и дом 11, корпус 2", – добавил чиновник.

На первом этаже новостройке уже открылся информационный центр. Там будущие переселенцы могут получить консультацию. Специалисты также помог с оформление документов, необходимых для переезда. Кстати, район Нагатино-Садовники стал десятым районом ЮАО, в котором стартовало переселение в рамках реновации.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на юге Москвы с начала действия программы реновации новые квартиры получили 9,5 тысяч москвичей. В новый дом переедут еще порядка 400 человек.

Кроме того, на квартиры в новостройке могут рассчитывать горожане, состоящие на жилищном учете. Недвижимость они получат одновременно с улучшением жилищных условий вне очереди и независимо от года постановки на учет.