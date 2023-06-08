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Четверг 8 июня

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В 2027 году в Мневниках появятся два пешеходных моста

В 2027 году в Мневниках появятся два пешеходных моста
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Протяженность объектов составит 400 и 500 метров.

Власти российской столицы активно занимаются застройкой и благоустройством Мневниковской поймы. Там планируется создать масштабное общественное пространство с необходимой для местных жителей социальной инфраструктурой и дорожными коммуникациями.

Раньше территория поймы была выключена из городской жизни. Однако проекты по строительству станций БКЛ метро "Терехово" и "Мневники" дали импульс к комплексному развитию зеленой зоны. Вскоре там построят жилые, социальные и деловые объекты. Разумеется, потребуется повысить транспортную доступность района.

В частности, в Мневниках планируется построить автомобильный и пешеходные мосты. Маршруты свяжут Мневниковскую пойму с парком "Фили", Гребным каналом и другими точками притяжения близлежащих районов, что создаст единый кластер общественных пространств.

Два пешеходных моста здесь планируется открыть в 2027 году. Строительные работы стартуют в 2025 году. По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, протяженность объектов составит 400 и 500 метров.

Он также подчеркнул, что вскоре специалисты приступят к разработке концепции и проектированию пешеходных мостов, которые с территории Мневниковской поймы выйдут на к парку "Фили" и на Островную улицу. Строительные работы займут два года.

"Оба объекта станут частью новых прогулочных маршрутов жителей районов Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский Парк", – отметил глава профильного ведомства.

Всего же до конца 2026 года в городе должны завершить семь мостов через реки. Рафик Загрутдинов уточнил, что открытие трех объектов запланировано на текущий год. Мосты построят через Москву-реку, Пехорку, Битцу и затон Новинки.

Что касается автомобильного моста в районе Мневниковской поймы, то он будет примыкать к Московскому скоростному диаметру. Объект протянется на 315 метров через Москву-реку, а его проезжая часть будет состоять из четырех полос.

На мосту установят автоматическую противогололедную систему для безопасности движения в зимнее время, вдоль его проезжей части оборудуют тротуары и велодорожки. Специалисты уже приступили к проектированию объекта.

8 июня 2023, 14:11
Фото: проектное решение / mos.ru
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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