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Четверг 22 июня

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На востоке Москвы построят учебный корпус на 400 мест

На востоке Москвы построят учебный корпус на 400 мест
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Четырехэтажное здание расположится в районе Преображенское по адресу: улица 2-я Пугачевская, дом №12А.

Семимильными шагами в российской столице развивается сфера образования. Москва по праву может гордиться одними из лучших школ в стране. Учебные заведения оснащаются по последнему слову техники, в них трудятся первоклассные специалисты. Здания школ и детских садов планомерно ремонтируются. Кроме того, в городе постоянно открываются новые образовательные объекты.

Так, на востоке Москвы построят учебный корпус на 400 мест. Четырехэтажное здание расположится в районе Преображенское по адресу: улица 2-я Пугачевская, дом №12А. Общая площадь образовательного учреждения составит порядка десяти тысяч квадратных метров.

Монолитные конструкции учебного корпуса уже готовы. Как отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, на данном этапе специалисты занимаются устройством внутренних стен и перегородок.

Чиновник подчеркнул, что ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году. В учебном классе оборудуют столовую, актовый зал на 240 гостей, спортивный блок с залом-трансформером, душевыми и раздевалками, а также медицинский кабинет.

Школьники смогут посещать не только учебные классы, но и многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, а также робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IT-полигон.

Важно отметить, что современные учебные заведения сегодня открываются во всех районах столицы. Особенно это актуально для Новой Москвы, где идет активная жилая застройка и новым жителям требуется социальна инфраструктура.

Так, в поселении Сосенском ТиНАО планируется возвести школу на 725 мест. Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. Об этом ранее рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Специалисты оборудуют для учащихся медицинский блок, пищеблок, столовую, многосветное пространство с функцией актового зала, два универсальных трансформируемых спортивных зала, ИТ-полигон имногофункциональный информационный библиотечный центр.

22 июня 2023, 15:13
Фото: mos.ru
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