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Суббота 23 декабря

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Представлена предновогодняя программа фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"

Представлена предновогодняя программа фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима"
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Для гостей подготовили праздничные елки, мастер-классы и другие мероприятия.

В столице 22 декабря стартует фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". До 8 января в 15 усадьбах состоится более 400 мероприятий: детские елки, балы, потешные гулянья и многое другое. Посетители узнают интересные факты из истории Коломенского, Кузьминок, Кускова и других исторических мест города.

Так, в музее-заповеднике "Коломенское" 25 декабря пройдут праздничные детские елки с Дедом Морозом. Зрители могут посетить четыре представления по мотивам сказки "Морозко" с танцевальными номерами и сладкими подарками.

На следующий день в музеях-усадьбах "Царицыно", "Остафьево" и музее-усадьбе "Люблино" посетители смогут поздравить родных и близких с наступающими праздниками. Там подготовлены специальные почтовые станции, с помощью которых можно отправить открытку в дореволюционным стиле в любую точку нашей страны.

Любители истории могут присоединиться к экскурсиям в двух усадьбах. Мероприятия пройдут 28 декабря. В усадьбе Мухиных участники познакомятся с бытом московского дворянства и купечества XIX века. В усадьбе Салтыкова экскурсанты увидят роскошные интерьеры бывшей графской резиденции.

В усадьбе Михалково 29 декабря состоятся потешные гулянья со скоморохами и уличными музыкантами. Посетители поучаствуют в хороводах, сыграют в лапту и городки, споют народные песни. Также гости поместье Михалково примут участие в масштабном бале-маскараде.

Потешные гулянья пройдут и и в музее-усадьбе "Люблино". Во время экскурсии гостям расскажут о крепостном театре, работавшем в поместье. Также посетителям расскажут о старинных традициях встречи Нового года.

В субботу, 30 декабря, гиды проведут 10 пешеходных экскурсий по Москве. Запланированы прогулки в Замоскворечье и Хамовниках, по Тверскому и Басманному районам. Участники насладятся дореволюционной архитектурой разных веков и уютной атмосферой старинных улочек.

Новогоднее настроение в столице создает и фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит с 15 декабря по 8 января. Работает 36 площадок во всех округах. Фестиваль проходит уже 10 лет. За эти годы его посетили более 100 миллионов человек.

18 декабря 2023, 18:09
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
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