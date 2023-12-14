На Синявинской улице построят здание райотдела полиции

Площадь здания составит пять тысяч квадратных метров.



В районе Молжаниновский на севере Москвы построят здание для отделения полиции. Оно расположится на Синявинской улице, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Строительство райотдела включено в Адресную инвестиционную программу Москвы. Объект площадью пять тысяч квадратных метров возведут на месте старого здания с устаревшими коммуникациями, уточнила она.

​Благодаря программе строительства и обновления районных отделений полиции для сотрудников МВД создаются комфортные условия работы. Все службы размещаются в одном здании, что положительно влияет на взаимную координацию и слаженность работы, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Также здание управления МВД возведут рядом со станцией "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, площадь здания составит около 3,3 тысячи квадратных метров.

Вместо снесенных складов на участке появится комфортная и благоустроенная территория. Строительство завершится в конце следующего года, уточнил заместитель мэра.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что вместе с трехэтажным зданием управления МВД возведут КПП и обустроят две парковки с навесом. На территории появится площадка со спортивными снарядами.

На первом этаже нового здания будет вестибюль, комната приема граждан и дежурная часть с помещением для отдыха. На втором оборудуют буфет и кабинеты, на третьем предусмотрены помещения для руководства с приемной, а также конференц-зал на 96 мест.

Напомним, что в ноябре начался капитальный ремонт помещений центра "Мои документы" на улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино. Специалисты поменяют инженерные системы, выполнят современную внутреннюю отделку, отремонтируют фасад и кровельное покрытие.

На первом этаже обновленного центра появятся зоны ожидания и приема, места для получения электронных услуг, помещения по вопросам миграции, кабинет для регистрации брака. Также там оборудуют комнату матери и ребенка, зону для банкоматов, кабинет биометрии и уголок здоровья