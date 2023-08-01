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Понедельник 31 июля

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3 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия

3 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия
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Устроены так люди: желают знать, что будет. И не зря! Предупрежден – значит, вооружен.

Экстрасенс Инна Мишина разложила карты Таро, чтобы определить тенденции недели с 31 июля по 6 августа. Гадание показало ей, какие препятствия могут возникнуть у людей в этот период. Ясновидящая дала советы, которые помогут преодолеть преграды. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

1. Если в отношениях со второй половинкой возник диссонанс, лучше обсудить все, а не игнорировать проблему. Иное решение чревато конфликтами.

2. С деньгами следует быть внимательнее, не разбрасываться ими на все четыре стороны. Рискованные финансовые сделки несут опасность.

3. Не исключено, что будет подводить здоровье. При появлении недомогания нужно проявить заботу о себе и прислушаться к рекомендациям врачей.

1 августа 2023, 00:01
Фото: Joko/imagebroker.com/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Через кого к вам могут прийти большие деньги?

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