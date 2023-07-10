Как можно освободиться от страха, работая с собственной энергией?

Эксклюзив "Дни.ру": практические советы энерготерапевта.



У каждого человека есть страхи, и бояться – это нормально. Главное, чтобы они не мешали нам жить, творить, реализовывать желаемое и быть здоровыми во всех аспектах. Энерготерапевт Александра Ягудина рассказывает, как можно освобождаться от страхов, работая со своей энергией.

У человека, помимо физического тела, есть энергия, или, другими словами, жизненные силы. Утром у нас их, как правило, больше, а вечером – меньше. Кажется, что количество энергии часто меняется, и это так. Каждый из нас, сам того не подозревая, наполняет или опустошает себя. Например, поговорили с одним человеком, и состояние такое, что готовы горы свернуть, полны сил и уверенности, а поговорили с другим – как к дементорам сходили, нет сил, голова опускается, вылезают негативные эмоции. Также и с делами: позанимались чем-то приятным – и внутри энергия, удовлетворение; позанимались другим – усталость, раздражение, раздрай.

Мы сами ежесекундно управляем своей энергией, и если не находим ей реализацию, то ей срочно нужно найти выход. Это очень видно на примере подростков, у которых колоссальное количество энергии. При отсутствии у детей русла для направления энергии (в виде спорта, хобби, обучения)они начинают все крушить и ломать, скандалить, появляются различные зависимости.

То же самое происходит со взрослыми. Если появляется больше энергии, и человек не понимает, что это такое, и если он живет достаточно однообразно, то энергия находит выход. И часто через страхи.

По сути, энергия, которая запечатана в страхах (только представьте ее объем и заряд), – это ваш нереализованный потенциал. Прежде чем начинать работать со страхом, нужно пересмотреть все сферы жизни и понять, где мы хотим, чтобы было лучше, гораздо лучше. В основе любого страха лежит страх смерти, а это значит, что если я боюсь, то в какой-то сфере я не живу полной жизнью. Важно найти эту сферу перед тем, как идти в страх.

В большую часть страхов мы можем сходить самостоятельно через накопление энергии в сознании, а именно через взятие страха под ответственность и углубленную работу с ним. Например, вы всю жизнь боитесь змей. Регулярно думаете про это и понимаете, что на обслуживание этого страха у вас уходит колоссальное количество вашей драгоценной жизненной энергии, которую вы можете пустить на улучшение той или иной сферы жизни.

Процесс освобождения от страха может быть примерно таким:

1. Найти возможность максимально безопасно для вас пойти в этот страх, то есть найти какой-то террариум или что-то подобное, где можно физически контактировать со змеей.

2. Найти специалиста в этом деле, который знает про змей все. Расспросить его подробно про самих змей, про то, насколько это безопасно для вас потрогать змею. Можно спросить у него совета о том, как освободиться от этого страха и т. д. В этом пункте вы расширяете свое сознание через получение новой информации, обрастаете знанием, а любое новое знание – это энергия.

3. Далее приходите в террариум или другое место и смотрите, как другие взаимодействуют со змеями. В процессе вы будете чувствовать страх или неприязнь – расслабляйте тело, смотрите, где в теле вы чувствуете напряжение и скованность. Этот пункт очень важен.

4. Затем планируете день, когда пойдете к змеям, а перед этим обязательно анализируете вашу жизнь сейчас. Нужно понять, где сейчас вы не живете настолько, насколько хочется, и подробно прописать точку Б, то есть все, что вы хотели бы видеть в этой сфере при идеальных обстоятельствах, и первые шаги к реализации желаемого, которые вы можете сделать прямо сейчас. Дело в том, что после того как вы сходите в страх, у вас высвободится колоссальное количество энергии, и вам нужно ее направить в формирование желаемого.

5. Настал тот день, и вы идете в страх. Не кидайте себя на амбразуру, примите тот факт, что сегодня может не получиться, но это не значит, что не получится потом. И просто идите, с интересом исследуя себя. Сначала понаблюдайте за змеей, потом посмотрите, как другие это делают, погладьте ее сначала указательным пальцем, потом рукой, потом сами не заметите, как возьмете ее в руки. В этот момент самое главное – это не прекращать дышать и расслабить тело, и вы сможете почувствовать всю ту энергию, которая была долго запечатана. Это похоже на то, как спадают оковы и появляется приятное физическое ощущение наслаждения от того, что вы словно долгое время были в неудобном положении, а теперь наконец расположились на самом удобном диване. Отследите это удовольствие в теле и в сознании. Воспоминание об этом удовольствии поможет в дальнейшем работать и с другими страхами.

Не во все страхи стоит ходить вот так, самостоятельно, в некоторых случаях вам может потребоваться помощь специалиста. Но главное – помните, если прямо сейчас у вас скопилось множество страхов, это значит, что пора проявить в вашей жизни этот неиспользованный потенциал!

