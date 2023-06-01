Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп

Баланс соли в блюде – грань, которую легко можно перейти.



Баланс соли в блюде – грань настолько тонкая, что буквально одна щепотка может полностью перечеркнуть сбалансированный вкус, над которым вы несколько часов трудились на кухне.



У каждого кулинара может не вовремя дрогнуть рука или подвести крышка солонки. Однако, даже если кажется, что все потеряно, блюдо все равно можно спасти. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал повар Тарас Егоров.

Итак, что же может спасти вас от шуток в стиле "Повар влюбился?". Во-первых, можно добавить нарезанный крупными дольками картофель: он примет на себя большую часть соли. Во-вторых, можно долить в кастрюлю немного воды или бульона. В идеале, подчеркнул кулинар, каждая хозяйка должна иметь небольшое количество замороженного бульона для непредвиденной ситуации.

Свежести в пересоленный суп добавят и любые другие овощи. Морковь, лук, сельдерей, томаты – любая из этих добавок улучшит ситуацию.

Помогут и влитые в суп сливки: оттянут соль, но придадут блюду кремовую структуру, которая не к каждому из первых блюд подойдет.



Также можно попробовать исправить вкус супа при помощи лимонного сока или уксуса. Тут правда следует соблюдать предельную осторожность: пробовать блюда после каждых нескольких капель и внимательно следить за тем, чтобы не испортить обед еще сильнее.