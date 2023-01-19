Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января

ВЫСТАВКА

"Уникальная Россия"

III Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" приурочена к 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки, которая проходила в Москве в марте 1923 года. Гостей сегодня ждут более 20 выставок и арт-проектов. 10 тысяч квадратных метров, 85 регионов России 10 стран зарубежья, более 1200 участников, 50 тысяч посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды, более 50 выступлений творческих коллективов России. Гостей ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.: Ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусcтво – это нельзя пропустить!

С 24 января по 5 февраля, Гостиный двор.

"Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли"

В масштабной экспозиции, приуроченной к празднованию тысячелетия Суздаля, представлено около 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В том числе — знаменитые Златые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля, самый ранний список одной из древнейших русских икон Богоматерь Боголюбская и первый отечественный иллюстрированный учебник-азбука "Букварь" Кариона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них прежде не экспонировались. Выставка начнет серию мероприятий в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля, которое отметят в августе 2024 года.

С 24 января, Новая Третьяковская галерея (Крымский вал).

ЭКСКУРСИЯ

Усадьба Салтыковых-Чертковых приглашает

Особняк Салтыковых-Чертковых на Мясницкой гостеприимно открывает двери жителям и гостям столицы. "Новый театр", который недавно обосновался в усадьбе, приглашает теперь не только на спектакли, но и на экскурсию "Чертков дом. По анфиладам истории и вымысла". А посмотреть здесь есть на что: готический зал 1844 года, лестница знаменитого архитектора Федора Шехтеля, Арабская комната, респектабельная столовая, обшитая дубовыми панелями. И одна из жемчужин – камин, автор которого Михаил Врубель. Он украшен большим зеркалом, оплетенным причудливой рамой, в ветвях которого прячутся сатир и нимфа. На фоне этого камина снята одна из сцен фильма "17 мгновений весны". Автор экскурсии Екатерина Кретова, драматург и актриса, рассказала и о причудливых переплетениях судеб в этих стенах: в гостях у хозяина дома Черникова бывали Пушкин, Гоголь, Щепкин, Загоскин. Именно здесь зародилась первая общедоступная московская библиотека, которую посещали Толстой и Циолковский. Есть легенда, что две ночи в усадьбе провел Наполеон. А когда в конце XIX века помещения особняка сдавали под магазины и офисы, сюда за семенами для дачи наведывался Чехов.

"Новый театр" (ул. Мясницкая, 7).

ТЕАТР

"Терминал 3"

"Терминал 3" – спектакль Никиты Кобелева по одноименной пьесе крупнейшего шведского драматурга Ларса Нурена. Действие драмы разворачивается в приемном отделении больницы, где молодая пара готовится к появлению на свет первенца, а более взрослая ждет процедуру опознания трупа. Психологическая драма с нордическими интонациями постепенно превращается в философскую притчу, а между двумя парами обнаруживается гораздо больше общего, чем можно было бы предположить.

27, 28, 29 января, Малая сцена Театра Наций.





ДЕТЯМ

"Талисман принцессы"

Главная восточная красавица подготовила для зрителей новую историю о любви и приключениях. Зрители перенесутся в сказочное государство, где речь пойдет о Добрейшем Султане и прекрасной принцессе Амине, коварнейшей Королеве Змей и отважном юноше Джамиле, седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре в восточном калейдоскопе древнейшей магии, сладчайшей музыки и чарующих танцев. У зрителей на глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево, из воздуха появятся чудесные цветы и многое-многое другое... И, быть может, именно в этот день говорящая Голова откроет тайну древнего Талисмана – Талисмана Принцессы. Завораживающие узоры декораций, игра света, магические перевоплощений, красочные костюмы, живая музыка — все это превратит представление незабываемое путешествие в сказку для детей и их родителей.

21 и 29 января, Московский театр иллюзии.

КОНЦЕРТ

"Симфония № 5" Густава Малера



МГАСО и дирижер Юстус Франтц (Германия) исполнят "Симфонию № 5" Густава Малера в рамках нового авторского цикла Зала Зарядье #малер. Эта симфония состоит из пяти частей, объединенных композитором в три больших раздела. Сочинение было завершено в 1902 году, впервые было исполнено под управлением автора в 1904 году, и по сей день является одним из наиболее исполняемых произведений Малера. Эмоциональным материалом для сочинения Пятой симфонии послужила мощнейшая трансформация в сознании Малера, когда он оказался на волосок от смерти, и выжил только благодаря профессионализму врачей.

25 января, зал "Зарядье".

Юлия Монастыренко

Композитор и пианистка Юлия Монастыренко исполнит произведения из своих альбомов Reflection и 140 Piano, а также презентует новые композиции. Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов, музыку которой слушают во всем мире. Ее музыка – это качественное сочетание классического и современного звучания, легко воспринимаемая слушателями, вызывающая яркие эмоции и чувства. Каждая композиция имеет свою особую историю или посвящена каким-либо великим, ярким личностям современного мира и прошедшего времени. Все произведения, звучащие на сцене, сопровождают видео-футажи, которые создают особую, дополнительную атмосферу в зале.

22 января, медиацентр "Дом Скрябина".

ПРАЗДНИК

Китайский новый год на ВДНХ

Главные торжества развернутся у павильона №21, а также внутри него на выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Ровно в полдень перед павильоном начнется театрализованное представление – артисты в национальных костюмах пронесут яркого 18-метрового дракона. У входа в павильон выступят барабанщицы и любимец публики – китайский лев. Зрителей ожидает фееричное выступление танцовщиц с веерами, фотосессии в ярких национальных костюмах, предсказания от символа китайского Нового года – обаятельного кролика, а также увлекательные экскурсии и детские квесты. А на выставке-реконструкции "Терракотовая армия" пройдут мастер-классы по оригами, китайской живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Китая. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей – необычное завораживающее зрелище никого не оставит равнодушным.

21 января, ВДНХ.