Певица Слава станет бабушкой Тесты Удовиченко сломала позвоночник Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Как семье снизить ставку по ипотеке?
партнеры
Четверг
19 января
Лента новостей
14:10
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
13:50
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января
13:30
"Жена отговаривала": Замотанное в тряпку тело Газманова нашли на краю проруби после смерти
13:10
Выгодно ли брать кредит в кризис?
12:50
В возрасте 76 лет умер режиссер Николай Досталь
12:30
"Включил внутренний стержень": Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка
12:10
Уверен в победе: адвокат Добровинский растоптал "причастного" к смерти Моисеева директора
11:50
Готовимся к свиданию: как создать в квартире романтическую атмосферу
11:30
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
11:10
Звезда фильма "Чернокнижник" пропала в горах Калифорнии
10:50
Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь
10:30
В Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка
10:10
Ухаживает за ней: Расфуфыренная вдова засветилась на могиле Абдулова с новым любовником
09:50
На МКАД водитель грузовика влетел в такси и погиб
09:30
Больше не увидим: Орущему националистические лозунги Меладзе дали пинка из России
09:10
"Горы, море, пальмы": подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки
08:50
"Животик пока небольшой": певица Слава сияет счастьем от новости о беременности
08:20
Потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего: Зачем же так?
08:00
Как добиться своего при помощи слов
06:08
Тест: знаете ли вы женихов Анастасии Волочковой?
04:27
Топовые ЖК бизнес-класса по итогам 2022
02:18
Квартиры внутри МКАД подешевели на 5%
00:00
Крещение Господне: приметы и традиции 19 января в Богоявление
22:00
"Осталось не так много времени": состояние пропавшей Пьехи перестало быть секретом
21:00
"Сделали операцию": стала известна причина ухода травмированной Удовиченко
20:40
"Отдыхаю не одна": умотавшая на Мальдивы Волочкова променяла жениха на другого
20:00
"У меня орудуют мошенники": скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков
19:40
"Делала у хирурга": возмущенная Рудковская рассказала о своей пластике
19:20
"Что с лицом?": поклонники перестали узнавать Юлию Ковальчук
19:00
Порвавшая с Прилучным Муцениеце назвала бывшего клоуном: Сложно
18:40
Место выбрала сама: вдову Этуша похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище
18:20
"Пальцы ног не чувствую": совершившая роковую ошибку Боня закончила свой путь
18:00
"Мошенник!": Семенович с воплями набросилась на обманувшего ее мужика
17:40
"Мне смешно": забравшаяся наверх с помощью мужа Подольская публично оскалилась
17:20
Вход запрещен: к сраженному инсультом Краско перестали пускать людей
17:00
"Хочется сорваться": истощенный Пьеха вывалил все проблемы
16:40
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
16:40
Объявившая о браке с Гордоном Барановская заговорила о беременности: Мама и папа
16:20
Неудачные браки, тайная приемная дочь, борьба с раком: что случилось с актрисой Симоновой
16:00
Легли рядышком: связь Чуриковой с мужем Алентовой вскрылась после смерти
15:40
Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
15:20
"На грани выживания": российским пенсионерам предрекли нищенскую судьбу
15:00
Раздвинувшая ноги перед толпой Волочкова засветила пышную растительность: Поласкала пальчиками
14:40
"Не удовлетворяет": Сосущая жена Цекало шокировала размером колыхающейся груди
14:20
"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
14:00
"Я приехал": оскандалившийся миленок Пугачевой поставил россиян на уши
13:40
Гробовая тишина, беспокойство животных, ночные кошмары: Как понять, что Домовой ушел
13:20
"Резаные раны": пьяный мужик заколол кондуктора ножом на Урале
13:00
Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
12:40
"Крик сердца": Билан после диагноза ВИЧ доживает остаток дней
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
В скандале с оскорбившем россиян Якубовичем поставлена жирная точка
"Я приехал": оскандалившийся миленок Пугачевой поставил россиян на уши
Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
"Крик сердца": Билан после диагноза ВИЧ доживает остаток дней
"Многие раскритиковали": хамоватую беглянку Пугачеву лишили последнего на родине
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января

прочитано 98 раз

ВЫСТАВКА

"Уникальная Россия"

III Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" приурочена к 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки, которая проходила в Москве в марте 1923 года. Гостей сегодня ждут более 20 выставок и арт-проектов. 10 тысяч квадратных метров, 85 регионов России 10 стран зарубежья, более 1200 участников, 50 тысяч посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды, более 50 выступлений творческих коллективов России. Гостей ожидают интерактивные инсталляции, мастер-классы, культурная программа.: Ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусcтво – это нельзя пропустить!

С 24 января по 5 февраля, Гостиный двор.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли"

В масштабной экспозиции, приуроченной к празднованию тысячелетия Суздаля, представлено около 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В том числе — знаменитые Златые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля, самый ранний список одной из древнейших русских икон Богоматерь Боголюбская и первый отечественный иллюстрированный учебник-азбука "Букварь" Кариона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них прежде не экспонировались. Выставка начнет серию мероприятий в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля, которое отметят в августе 2024 года.

С 24 января, Новая Третьяковская галерея (Крымский вал).

Фото: пресс-служба

ЭКСКУРСИЯ

Усадьба Салтыковых-Чертковых приглашает

Особняк Салтыковых-Чертковых на Мясницкой гостеприимно открывает двери жителям и гостям столицы. "Новый театр", который недавно обосновался в усадьбе, приглашает теперь не только на спектакли, но и на экскурсию "Чертков дом. По анфиладам истории и вымысла". А посмотреть здесь есть на что: готический зал 1844 года, лестница знаменитого архитектора Федора Шехтеля, Арабская комната, респектабельная столовая, обшитая дубовыми панелями. И одна из жемчужин – камин, автор которого Михаил Врубель. Он украшен большим зеркалом, оплетенным причудливой рамой, в ветвях которого прячутся сатир и нимфа. На фоне этого камина снята одна из сцен фильма "17 мгновений весны". Автор экскурсии Екатерина Кретова, драматург и актриса, рассказала и о причудливых переплетениях судеб в этих стенах: в гостях у хозяина дома Черникова бывали Пушкин, Гоголь, Щепкин, Загоскин. Именно здесь зародилась первая общедоступная московская библиотека, которую посещали Толстой и Циолковский. Есть легенда, что две ночи в усадьбе провел Наполеон. А когда в конце XIX века помещения особняка сдавали под магазины и офисы, сюда за семенами для дачи наведывался Чехов.

"Новый театр" (ул. Мясницкая, 7).

ТЕАТР

"Терминал 3"

"Терминал 3" – спектакль Никиты Кобелева по одноименной пьесе крупнейшего шведского драматурга Ларса Нурена. Действие драмы разворачивается в приемном отделении больницы, где молодая пара готовится к появлению на свет первенца, а более взрослая ждет процедуру опознания трупа. Психологическая драма с нордическими интонациями постепенно превращается в философскую притчу, а между двумя парами обнаруживается гораздо больше общего, чем можно было бы предположить.

27, 28, 29 января, Малая сцена Театра Наций.

Фото: пресс-служба Театра Наций/Иван Пономаренко

ДЕТЯМ

"Талисман принцессы"

Главная восточная красавица подготовила для зрителей новую историю о любви и приключениях. Зрители перенесутся в сказочное государство, где речь пойдет о Добрейшем Султане и прекрасной принцессе Амине, коварнейшей Королеве Змей и отважном юноше Джамиле, седобородом Звездочете и торговце сладостями Сафаре в восточном калейдоскопе древнейшей магии, сладчайшей музыки и чарующих танцев. У зрителей на глазах расцветет настоящее апельсиновое дерево, из воздуха появятся чудесные цветы и многое-многое другое... И, быть может, именно в этот день говорящая Голова откроет тайну древнего Талисмана – Талисмана Принцессы. Завораживающие узоры декораций, игра света, магические перевоплощений, красочные костюмы, живая музыка — все это превратит представление незабываемое путешествие в сказку для детей и их родителей.

21 и 29 января, Московский театр иллюзии.

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Симфония № 5" Густава Малера

МГАСО и дирижер Юстус Франтц (Германия) исполнят "Симфонию № 5" Густава Малера в рамках нового авторского цикла Зала Зарядье #малер. Эта симфония состоит из пяти частей, объединенных композитором в три больших раздела. Сочинение было завершено в 1902 году, впервые было исполнено под управлением автора в 1904 году, и по сей день является одним из наиболее исполняемых произведений Малера. Эмоциональным материалом для сочинения Пятой симфонии послужила мощнейшая трансформация в сознании Малера, когда он оказался на волосок от смерти, и выжил только благодаря профессионализму врачей.

25 января, зал "Зарядье".

Фото: пресс-служба

Юлия Монастыренко

Композитор и пианистка Юлия Монастыренко исполнит произведения из своих альбомов Reflection и 140 Piano, а также презентует новые композиции. Юлия Монастыренко является одним из самых ярких русских современных композиторов, музыку которой слушают во всем мире. Ее музыка – это качественное сочетание классического и современного звучания, легко воспринимаемая слушателями, вызывающая яркие эмоции и чувства. Каждая композиция имеет свою особую историю или посвящена каким-либо великим, ярким личностям современного мира и прошедшего времени. Все произведения, звучащие на сцене, сопровождают видео-футажи, которые создают особую, дополнительную атмосферу в зале.

22 января, медиацентр "Дом Скрябина".

Фото: пресс-служба

ПРАЗДНИК

Китайский новый год на ВДНХ

Главные торжества развернутся у павильона №21, а также внутри него на выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Ровно в полдень перед павильоном начнется театрализованное представление – артисты в национальных костюмах пронесут яркого 18-метрового дракона. У входа в павильон выступят барабанщицы и любимец публики – китайский лев. Зрителей ожидает фееричное выступление танцовщиц с веерами, фотосессии в ярких национальных костюмах, предсказания от символа китайского Нового года – обаятельного кролика, а также увлекательные экскурсии и детские квесты. А на выставке-реконструкции "Терракотовая армия" пройдут мастер-классы по оригами, китайской живописи и каллиграфии, а также лекции по истории и философии Китая. Завершающим аккордом станет большой Праздник китайских фонарей – необычное завораживающее зрелище никого не оставит равнодушным.

21 января, ВДНХ.

Фото: пресс-служба

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2023, 13:50 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Готова: ушедшая от Преснякова Подольская предъявила пузо с двумя малышами

Наталья Подольская удрала из дома
Недвижимость

В грызне за богатое наследство Чуриковой объявился новый наследник

Инна Чурикова была несметно богата
Шоу-бизнес

Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь

Маликов рассказал о чувствах
Недвижимость

"Горы, море, пальмы": подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки

Блогерша хочет уехать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Здоровье

"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы
Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин
Осторожно – тонкий лед: как помочь провалившемуся на водоеме

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+