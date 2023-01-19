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Lifestyle
Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova Biography) – детали биографии и карьеры

Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova Biography) – детали биографии и карьеры

Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova) – дизайнер и скульптор с большим международным опытом работы. Прежде чем запустить собственный образовательный проект для молодых талантов, она прошла ряд стажировок, в том числе в художественных школах Берлина и Вены.
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На стыке разных стилей

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Сегодня Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova) — известный в своих кругах профессионал в области интерьерного дизайна и архитектурной среды. Среди ее постоянных клиентов — популярные развлекательные заведения Амстердама, Берлина, Вены, Братиславы и Праги, а также российских городов.

Девушка оформляет бары, семейные рестораны, кафе и ночные клубы, работая в манере на стыке таких авангардных направлений, как сюрреализм и абстракционизм.

Еще одно важное направление работы Горшковой — художественное оформление театров, представляющих направление арт-хаус. Практически бесплатно. Эту свою деятельность она называет благотворительным вкладом в искусство. Анастасии удается превращать обычный интерьер в яркое и местами броское пространство с частичкой бунтарства.

Особое место в ее жизни занимает собственная школа искусств для одаренных детей, в стенах которой могут бесплатно обучаться подростки из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. Для успешного зачисления им необходимо пройти творческий отбор.

Идея о создании образовательного проекта родилась у Анастасии в 2017 году. По ее словам, каждый ребенок может самостоятельно выбрать стиль и направление для своего творчества. А преподавательский состав, в свою очередь, поможет воплотить в жизнь самые лучшие идеи учеников.

Детские увлечения, как первые шаги профессионала

Интерес к творчеству у Анастасии проснулся еще в детские годы. Ее отец был профессиональным художником — именно он прививал дочери любовь как к рисованию, так и к искусству в целом.

«Мама научила меня лепить пельмени — коронное блюдо нашей семьи. Сам процесс его создания был для меня творчеством», — вспоминает Анастасия Горшкова (Anastasia Gorshkova).

Так, благодаря кулинарным вечерам она заинтересовалась лепкой из соленого теста, а затем и гончарным искусством. Девушка с легкостью превращала простой материал в настоящие шедевры, которые нередко украшали сначала школьные, а затем и городские выставки.

С дизайном интерьера Горшкова Анастасия (Gorshkova Anastasia) впервые столкнулась, когда ей было не больше 12 лет. Приняв обязанности «главного помощника по ремонту квартиры», она советовала родителям, как интереснее было бы оформить детскую комнату и в какой цветовой гамме будет лучше смотреться спальня.

Приезжая на дачу, она чувствовала себя настоящим «ландшафтным дизайнером». Любила помогать маме оформлять цветочные клумбы, расставлять скульптуры и красить деревянные лавочки.

Так, постепенно детские увлечения Горшковой Анастасии (Gorshkovoj Anastasii) начали плавно перерастать в нечто большее. Родители поддержали ее решение перевестись в Московский академический художественный лицей при РАХ — государственное образовательное учреждение для одаренных в области изобразительного искусства детей и подростков.

Высшее образование и стажировки

Анастасия подала документы в Московский художественный институт имени Сурикова. Справившись со вступительными испытаниями, стала студенткой факультета скульптуры.

Здесь она изучила жанры одного из старейших и сложнейших видов искусства. По ее словам, обучение проходило в двух персональных мастерских, которыми руководили известные современные ваятели.

Трудовая биография Анастасии Горшковой (Anastasia Gorshkova biography) началась еще в студенческие годы. Параллельно с учебой девушка проектировала интерьеры для квартир и загородных домов родственников и друзей семьи. Дополнительно предлагала клиентам авторские скульптуры и арт-инсталляции, которые удачно вписывались в художественное пространство объектов.

Подработки приносили ей хороший заработок, который она тратила не путешествия по Европе. За границей Анастасия с большим интересом посещала галереи и выставки, посвященные творчеству представителей разных направлений искусства. Кроме того, ей удавалось выставлять и свои работы на локальных площадках.

Защитив диплом престижного московского профильного вуза, она отправилась на стажировки в художественные школы Вены и Берлина. Изучив зарубежный опыт, начала творить на стыке таких авангардных направлений, как сюрреализм и абстракционизм.

«Моими ключевыми критериями при разработке элементов дизайна является их необычность и непохожесть на то, что я вижу вокруг», — подчеркивает Горшкова Анастасия Алексеевна (Gorshkova Anastasia Alekseevna).

Фото: Анастасия Горшкова
Автор: 19 января 2023, 18:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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