Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Дешевая мебель и цыганские обои: Как выглядит колхозный дом Гузеевой за 60 миллионов
Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
партнеры
Суббота
17 декабря
Лента новостей
08:39
Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023
08:19
Как спасти елку от кота: лайфхаки на Новый год
06:33
Тест: отгадайте фильм по манекенщицам на показе мод
02:16
Спрос на услуги риелторов падает
00:01
День святой Варвары: что нельзя делать 17 декабря
21:50
"Скоро станет бабушкой": потерявшая голову 13-летняя дочь Брежневой объявила о важном событии
21:30
Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
21:10
Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком
20:50
"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша
20:30
Пережившая смерть ребенка Захарова молит о спасении еще одного малыша: Просим поддержки
20:10
"Какой же злой рот": заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом
19:50
Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного
19:30
Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности
19:10
До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад
18:50
"Влюбилась в деда": объявившая о помолвке Волочкова показала жениха с огромным жезлом
18:30
"Ребенка отдают": Ставшую бабушкой 68-летнюю Успенскую лишают кровиночки из-за наркотиков
18:10
Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор
17:50
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
17:30
"Отрицание семьи": скандалистка Лена Летучая отказалась от традиционных ценностей
17:10
Голос из могилы: Моисеев с того света объявил свою волю дерущимся за наследство брата и директора
16:50
"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье
16:30
"Подрались в прямом эфире": Злющий Пригожин вмазал по голове надоевшей Кудрявцевой
16:10
В России новых иномарок осталось на месяц продаж
15:50
Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером
15:30
"Больше нет!": Изможденное окровавленное тело Толкалиной нашли после жуткого убийства
15:10
И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу
14:50
Бродит голышом по улицам: Закрутившая шашни за спиной у мужа Седокова пустилась во все тяжкие
14:30
"Трепещу": профессионально работающая языком Брухунова довела старика до экстаза
14:10
В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет
13:50
В Москве вечером в пятницу ожидают 9-балльные пробки из-за снегопада
13:30
Элитная квартира в 130 квадратов в центре Москвы: откуда у 23-летнего Славы Марлоу такие деньги
13:10
"Поздно оправдываться": Бросившего невесту беглеца Виторгана поймали в окружении баб в России
12:50
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
12:30
Конец карьеры? Медведева решила "сменить приоритеты" в 2023 году
12:10
Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом
11:50
"Это отвратительно": Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой
11:30
Подмосковная полиция поймала наркокурьера
11:10
Нацедил в рот мочи: сексуальные извращения изменяющего жене Реввы всплыли наружу
11:09
Где искать дешевые "однушки" в Москве
10:50
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
10:30
"Полнота интиму не помеха": 140-килограммовый Пухляш из Little Big оказался в койке просто огонь
10:10
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:50
Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор
09:30
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
09:10
Уволен: Беглому Урганту нашли замену после планов устроить шабаш в Кремле
08:50
В Москве отчим два года домогался несовершеннолетнюю падчерицу
08:30
Психолог назвала три способа избежать предновогодней депрессии
08:10
Проктолог предупредила об опасности анального секса
06:31
На квартиру в Москве придется копить 12 лет
04:15
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак
"Сосет": развратное видео молодой жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода
"И крест повесить, и трусы снять": Цыганова растоптала "поющую для плебеев мать геев" Пугачеву
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023

Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023

Маркетолог рассказал, что подарить на Новый год 2023 друзьям и родственникам.
прочитано 61 раз

Делать подарки приятно, однако выбирать их – процесс не из легких. Порой кажется, что у того, кому хочется преподнести сюрприз, есть все. Однако многие забывают, что хорошим подарком может быть не вещь, а нечто более ценное. Чтобы подобрать идеальный подарок, достаточно вспомнить этот год.

ПО ТЕМЕ

Как встретить 2023 год? Советует Виктория Райдос

Вроде по моде: чем украсить стол на Новый год 2023

Сюжеты Праздники

Маркетолог Арсен Даллакян отметил, что в 2022-м все чувствовали тревожность, поэтому очень важно начать новый год с чего-то положительного. Лучше преподнести такой подарок, где можно будет задействовать и интеллект, и тело, и эмоции. Например, близкому можно подарить абонемент на посещение какой-нибудь спортивной секции или СПА, бани.

Еще одной отличной идеей для подарка, по мнению Даллакяна, являются занятия по лепке, кружок вырезания по дереву и тому подобное. Такие посещения обязательно окажут положительный психотерапевтический эффект, считает маркетолог, ведь человек увидит результат своего труда.

Подарить на Новый год можно и поездку. Не обязательно отправлять человека на Мальдивы или в Дубай. Можно отправиться и ближайшие города, ведь главная цель – это смена обстановки, что тоже положительно скажется на настроении и самочувствии.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2022, 08:39 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы

Артистка призналась
Шоу-бизнес

Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного

Артист совсем недавно женился

Шоу-бизнес

"Какой же злой рот": заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом

Чумаков бросил ее
Шоу-бизнес

"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша

Тарзан постарался

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+