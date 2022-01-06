В каком наряде лучше встречать Рождество: Советы историка моды

Эксперт отметил, что Рождество, являясь церковным праздник, далеко от модных трендов и проявлений в одежде. Ко всему прочему, это еще и семейный день. Не стоит делать из Рождества второй Новый год, так как это противоречит традициям.
Женщинам историк моды советует выбирать более консервативные наряды, без глубоких декольте, открытых ног и рук. Смелые решения отлично подходят для Нового года, но не для религиозного праздника. "Для Рождества нужны спокойные одежды, которые закрывают, а не открывают тело", – отметил эксперт.
В материале для издания "7 Дней" Александр Васильев показал на примере звезд отечественного шоу-бизнеса, какие из их новогодних нарядов подошли бы для семейного празднества на Рождество, а какие – нет. Закрытое платье в светлых тонах, как у Марии Порошиной, отлично подошло бы для застолья с близкими.
Идеальным вариантом для Рождества за городом эксперт назвал тематические теплые свитера для всей семьи, можно даже одинаковые, как у актрисы Екатерины Волковой и ее домочадцев. Не стоит выбирать свитера с открытыми плечами или декольте, а также массивные аксессуары. Лучше отдать предпочтение светлым тканям, закрывающим тело. Яркие летние цвета историк моды также советует оставить для курорта, а для Рождества выбирать пастельную гамму.