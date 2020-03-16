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Lifestyle

В центре Москвы появился "второй ребенок"

Фото: пресс-служба
Заведений какого формата не хватает городу, в котором, кажется, "есть все и еще немного"? Ответить на этот вопрос можно только опытным путем. Ибо сегодня, наверное, никто не отважится точно сказать, что именно стопроцентно выстрелит, а что, напротив, останется совершенно невостребованным, каким бы крутым это не представлялось на бумаге. 
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Владельцы нового проекта, относительно недавно открывшегося на Сретенском бульваре, выбрали свой путь, сделав ставку на совмещение разных форматов. Речь идет о ресторане "Мадэ" Андрея Михеенкова и Дмитрия Пензина. Название в переводе с индонезийского означает буквально "второй ребенок". Первым является, собственно, Mandy’s Apothecary Irish Pub, вполне себе успешный. Новое заведение объединяет под одной крышей и бар, и ресторан, и даже (редкий для Москвы) настоящий сигарный клуб, разумеется, полностью изолированный от других помещений. Между баром и рестораном разница, прежде всего, визуальная (то есть дизайнерская), ибо и там и там можно заказать по меню все, что захочется. Равно, как и выбрать алкоголь. В ресторане – белые скатерти, в баре – уютные диванчики и высокие стулья у барной стойки.

Фото: пресс-служба

За кухню отвечает опытнейший Александр Ермаков, выпускник кулинарного итальянского института ICIF, хорошо известный москвичам по многолетней работе в ресторанах De Gusto, "Лисья нора" и Winil. В его новом проекте меню, разумеется, иное, но общие подходы к реализации гастрономической концепции прослеживаются вполне отчетливо. Перед нами все тот же универсальный фьюжн, опирающийся на прочную европейскую традицию, но с реверансами в сторону паназии. Ермаков – поклонник ярких вкусов, любит и чили, и соевый соус, и карри, и острое масло. Но яркости в его блюдах всегда в меру – ровно столько, сколько нужно, чтобы оттенить нюансы других, более деликатных, ингредиентов.

Фото: пресс-служба

На закуску здесь предлагают, например, копченую буррату с белой морковью в пряном соусе, хрустящий рис с острым тунцом (визуально оформленный в виде суши, но с тартаром вместо цельного куска рыбы), печеную морковь с кремом из козьего сыра или тартар из лосося (с авокадо и пряной заправкой на основе соевого соуса).

Фото: пресс-служба

Основной раздел состоит из трех равных частей, обозначенных как "Земля", "Море" и "Овощи". В первом, например, найдется пикантная утиная грудка с жареным шпинатом и столь горячо любимые Ермаковым бычьи хвосты с пюре из сельдерея – совершенно беспроигрышный вариант для любого ужина. Во втором определенно стоит обратить внимание на обжаренного лосося с хрустящим рисом и голландским соусом, а также на прихваченного на гриле осьминога, которого сервируют с воздушным картофельным кремом и балканским айваром. В третьем, как минимум, интересны баклажаны мисо и стейк из брокколи с кремом на основе тофу.

Десертный раздел лаконичен. Но у пирога из тыквы (его подают с шариком мороженого) и свекольного мусса с орехами и горьким шоколадом уже появились свои поклонники.

Средний счет – 2 500 рублей.

16 марта 2020, 15:40

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