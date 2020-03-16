В центре Москвы появился "второй ребенок"

Заведений какого формата не хватает городу, в котором, кажется, "есть все и еще немного"? Ответить на этот вопрос можно только опытным путем. Ибо сегодня, наверное, никто не отважится точно сказать, что именно стопроцентно выстрелит, а что, напротив, останется совершенно невостребованным, каким бы крутым это не представлялось на бумаге.



Владельцы нового проекта, относительно недавно открывшегося на Сретенском бульваре, выбрали свой путь, сделав ставку на совмещение разных форматов. Речь идет о ресторане "Мадэ" Андрея Михеенкова и Дмитрия Пензина. Название в переводе с индонезийского означает буквально "второй ребенок". Первым является, собственно, Mandy’s Apothecary Irish Pub, вполне себе успешный. Новое заведение объединяет под одной крышей и бар, и ресторан, и даже (редкий для Москвы) настоящий сигарный клуб, разумеется, полностью изолированный от других помещений. Между баром и рестораном разница, прежде всего, визуальная (то есть дизайнерская), ибо и там и там можно заказать по меню все, что захочется. Равно, как и выбрать алкоголь. В ресторане – белые скатерти, в баре – уютные диванчики и высокие стулья у барной стойки.

За кухню отвечает опытнейший Александр Ермаков, выпускник кулинарного итальянского института ICIF, хорошо известный москвичам по многолетней работе в ресторанах De Gusto, "Лисья нора" и Winil. В его новом проекте меню, разумеется, иное, но общие подходы к реализации гастрономической концепции прослеживаются вполне отчетливо. Перед нами все тот же универсальный фьюжн, опирающийся на прочную европейскую традицию, но с реверансами в сторону паназии. Ермаков – поклонник ярких вкусов, любит и чили, и соевый соус, и карри, и острое масло. Но яркости в его блюдах всегда в меру – ровно столько, сколько нужно, чтобы оттенить нюансы других, более деликатных, ингредиентов.

На закуску здесь предлагают, например, копченую буррату с белой морковью в пряном соусе, хрустящий рис с острым тунцом (визуально оформленный в виде суши, но с тартаром вместо цельного куска рыбы), печеную морковь с кремом из козьего сыра или тартар из лосося (с авокадо и пряной заправкой на основе соевого соуса).

Основной раздел состоит из трех равных частей, обозначенных как "Земля", "Море" и "Овощи". В первом, например, найдется пикантная утиная грудка с жареным шпинатом и столь горячо любимые Ермаковым бычьи хвосты с пюре из сельдерея – совершенно беспроигрышный вариант для любого ужина. Во втором определенно стоит обратить внимание на обжаренного лосося с хрустящим рисом и голландским соусом, а также на прихваченного на гриле осьминога, которого сервируют с воздушным картофельным кремом и балканским айваром. В третьем, как минимум, интересны баклажаны мисо и стейк из брокколи с кремом на основе тофу.

Десертный раздел лаконичен. Но у пирога из тыквы (его подают с шариком мороженого) и свекольного мусса с орехами и горьким шоколадом уже появились свои поклонники.

Средний счет – 2 500 рублей.