Рецепт каши с тыквой и раковыми шейками

Вам понадобится (на 1 порцию): 80 граммов киноа, 60 граммов тыквы, 70 граммов гребешка, 30 граммов раковых шеек, 50 граммов сливок, 10 граммов Пармезана, 10 граммов зеленого масла, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Раковые шейки и гребешки обжариваем на сковороде. Тыкву ставим запекаться в печь, посыпав сахаром для карамелизации.
Запариваем киноа в горшке. Соединяем раковые шейки, гребешки, тыкву и крупу и ставим запекаться в горшке в печь.
Сливки прогреваем в сотейнике на плите и добавляем натертый пармезан, соль и перец по вкусу. Затем пробиваем в блендере. Подаем кашу с соусом из сыра пармезан.
Популярные темы форума
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Мужчина меня оскорбил
Донбасс будет русским?
Самые некрасивые женские имена
Что я здесь делаю?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Отдалась официанту