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Lifestyle

Выход из зоны комфорта: риск спасает от деградации

Фото: www.globallookpress.com
Зона комфорта – удивительное явление. Сначала человек так стремится в ней оказаться, делает все возможное, чтобы создать наиболее подходящие для себя и своих близких условия жизни. C появлением стабильности и уверенности в завтрашнем дне, многим становится не по себе. Выясняется, что у комфорта есть другая сторона – деградация. 
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"Дни.ру" поговорили с бизнес-коучем Юлией Куликовой-Цай о том, что такое зона комфорта, как из нее лучше выходить, а также, почему с каждым годом людям становится все проще решаться на изменения в жизни.

Зона комфорта и ее спутники

Положительными сторонами зоны комфорта являются ощущение стабильности и безопасности. На этом, пожалуй, все. Оказываясь в психологически комфортной для себя ситуации, человек расслабляется и начинает жить "на автомате". Чаще всего люди, которые попадают в эту зону, со временем теряют мотивацию и прекращают работу над собственным развитием. Все это ведет к застою и неизбежному регрессу с нежелательными последствиями.

"Зона комфорта (ЗК) – некая зона безопасности, в которой все понятно, четко и стабильно, где нет никаких неожиданных ситуаций и все достаточно предсказуемо. В физиологии есть выражение: "Неиспользуемая функция угасает". Это как раз про зону комфорта. Нет ни одной стабильной физической системы, поэтому высока вероятность, что у человека, находящегося в ЗК, начнется деградация. Все потому что, мозг перестает обучаться", – сказала эксперт.

Чем дольше мозг будет "отлынивать от работы”, тем выше риск развития старческой деменции, которая может выражаться в болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона или как-то еще. Выход из зоны комфорта нужен для того, чтобы как можно дольше сохранять ясность и гибкость ума.

"Если хочется сохранить активность и расширить свои возможности, то, конечно, стоит расширять зону комфорта. Нужно давать мозгу правильную работу. При этом выход из ЗК очень индивидуальный. Для кого-то это радикальная смена деятельности. Существует немало примеров того, когда люди уходят с высоких должностей, все продают и уезжают куда-нибудь познавать что-то новое. Однако это вовсе не значит, что так нужно делать всем. Скорее, наоборот", – добавила бизнес-коуч.

Кадр из фильма "Духless 2"

Одним из ярких примеров резкого выхода из зоны комфорта является экс-владелец издательского дома "Коммерсант" Владимир Яковлев. В 40 лет он продал все, что у него было, и улетел в Лос-Анджелес учиться у шамана Карлоса Кастанеды. Через несколько лет в одном интервью он признался, что это была самая большая ошибка в его жизни. Но таким был его выход из зоны комфорта – импульсивный, категоричный и поучительный.

Как правильно выходить из зоны комфорта

Пример Яковлева лишний раз доказывает, что экстремальный выход из зоны комфорта возможен, но зачастую он не приносит желаемого эффекта и даже может привести к плачевным последствиям. В свою очередь мягкий выход обеспечивает более стабильные изменения.

"Сначала нужно определить точку роста, ожидаемые результаты, к чему вы готовы, а к чему нет. Это необходимые моменты, если вы хотите изменений, которые будут приносить удовольствие не только вам, но и вашим близким. Не нужно пытаться объять необъятное, действуйте пошагово, ставьте перед собой цели и постепенно достигайте их, реализуйте свои ожидания", – рекомендует Куликова-Цай.

Выход должен быть таким, чтобы при всей сложности вы не ощущали сильного стресса. Первоочередная задача выхода из зоны комфорта – не гнаться за непонятными целями и не загружать себя еще больше. Расширение зоны комфорта – это, в первую очередь, возможность сохранить мозг более пластичным. Такой подход позволит адекватно реагировать на внештатные ситуации, быстро ориентироваться и решать различные вопросы эффективнее", – отметила тренер.

Вводить новое в свою жизнь постепенно, так как мозгу нужно время, чтобы принять и усвоить ранее неизвестное. "Если вы решили пробежать марафон, то без тренировок никак не обойтись. И любой тренер вам скажет, что лучше начинать с коротких забегов. Если же вы резко начнете бегать сразу по десять километров без предварительной подготовки, то ни к чему хорошему это не приведет. Организм вытерпит две-три тренировки, а на четвертой мозг начнет посылать сигналы: "Все, дорогой, отдохни. Займись тем, что тебе нравится". Это ловушка. Наш мозг очень мудрый и хитрый, его задача экономить энергию. Мы думаем, что контролируем его, но это не так. Для выхода из зоны комфорта нужна как внутренняя мотивация, так и правильное распределение нагрузки. Если насильно заставлять себя, то можно получить обратный эффект", – подчеркнула эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Юлия Куликова-Цай предлагает серию упражнений, которые могут помочь плавно выйти из зоны комфорта:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  • Измените привычные действия. Попробуйте поехать на работу новым маршрутом, измените привычное расписание дня или зайдите в незнакомый магазин и купите непривычные продукты.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Знакомьтесь с людьми. Не имеет значения, где и как, главное, чтобы человек был для вас новым.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Посетите курсы, тренинги или клубы, которые вас когда-то интересовали, но по какой-то причине вы отказывались от идеи сходить туда.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Учитесь новому или тому, что когда-то привлекало. Играть на гитаре, вышивать, кататься на роликах – это отличные занятия для расширения зоны комфорта.⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Читайте книги, посмотрите фильмы или слушайте музыку, которые вас никогда не привлекали. Любите попсу – послушайте классику. Любите комедии – посмотрите триллер. Любите романы – почитайте научно-популярную литературу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  • Съездите в незапланированную поездку. Заранее ничего не планируйте, принимайте решения в реальном времени. Это отличный источник впечатлений, расширяющий зону комфорта.
  • Сходите в новое место. Как вариант это может быть ресторан с незнакомой кухней.
  • Смените стиль в одежде. Любите носить брюки? Купите платья и носите. Выбирайте нетипичные для вас цвета, фасоны и новые бренды. Мужчины, которые предпочитают спортивный стиль можно попробовать одеться в благородную классику. Достаточно начать с рубашки вместо толстовки.
  • Сделайте перестановку в комнате или попробуйте внести небольшие изменения в привычную обстановку. 

Нетерпеливость и гибкость

Одним из главных препятствий выходу из зоны комфорта является желание современного человека получить результат немедленно. Если этого не происходит, то многие теряют интерес, а соответственно и мотивацию к развитию. "Во многом это связано с нынешним ритмом жизни. Мы отвыкли от долгосрочных перспектив, от того, что некоторых результатов нужно подождать. Важно помнить, что для рождения ребенка нужна одна женщина и девять месяцев, а не девять женщин и один месяц", – отметила эксперт.

При этом современное поколение отличается не только своей нетерпеливостью. Противовесом со знаком плюс является гибкость мышления. Благодаря ей расширение собственных границ уже не так пугает, а становится неотъемлемой частью жизни, ведь сейчас для того, чтобы изучить новое, достаточно иметь под рукой телефон с выходом в интернет.

31 июля 2019, 18:13

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