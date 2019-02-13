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Lifestyle

Как перестать ненавидеть 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com
Ох, уж этот День всех влюбленных! Нравится он далеко не всем. Кто-то не жалует этот буржуйский заграничный праздник, заставляющий дежурно любить друг друга в определенный день календаря и оказывать знаки внимания. А для тех, кто вынужден встречать этот день в статусе "свободного агента", он и вовсе является раздражающим фактором. 
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Вокруг объятия, поцелуи, держание за руки, цветы и подарки – но у кого-то другого, не у меня! Что же делать? Как перестать ненавидеть 14 февраля, если в данный моменты вы одиноки? Об этом "Дни.ру" спросили у профессиональных психологов.

Если в этот день вы одни, не стоит делать из этого трагедию. Очень важно найти плюсы в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, считает клинический психолог Татьяна Москвитина. "Как тут не вспомнить фразу главной героини из великолепного фильма "Девчата": "Одной спокойнее, правда? Хочу – халву ем, хочу — пряники". Здесь суть в том, что вам не нужно ни перед кем отчитываться, соответствовать каким-то обязательным нормам. Каждый волен заниматься тем, чем хочет", – говорит эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Да, многие страдают, что рядом нет близкого человека. И, быть может, 14 февраля можно использовать как день, чтобы подумать, почему так происходит. "Возможно, стоит проанализировать свой прежний опыт. Может, человек сам закрывается от окружающего мира?"– задается вопросом Москвитина. Но в любом случае делать это нужно с позиции "я хочу", идти к желаемой "картинке жизни", а не переживать понапрасну, что в данный момент у вас никого нет рядом для романтических отношений. Свои желания нужно подпитывать не негативом, а радостью от жизни, общением, приключениями, и вполне вероятно, что скоро вы кого-то встретите.

Клинический психолог Лариса Суркова считает, что наше внутреннее состояние, грусть или радость, не зависит от окружающих людей, а только от нас самих. "Вопрос "как быть одиноким людям в праздничный день?" мне задают очень часто. И накануне Нового года, и перед длинными майскими праздниками. Проблема существует только в головах. Это вопрос нашего отношения к происходящему", – поясняет она.

Фото: www.globallookpress.com

Кого-то раздражает всеобщее "помешательство" – суета, подарки, какие-то праздничные традиции. У некоторых одиноких людей это вызывает настоящую злобу... Однако есть люди, которые, наоборот, радуются за знакомых и коллег, получающих в этот день букеты и валентинки. Здесь решает общий настрой.

"И если же все это травмирует - нужно разбираться с собой. Коль желание найти вторую половинку так сильно, то нужно брать процесс в свои руки – благо возможностей для поиска партнера всегда предостаточно. Достаточно оглянуться вокруг в офисе, спортзале, возможно, вы поймаете на себе чей-то заинтересованный взгляд", – напоминает Суркова.

Можно сходить на какое-нибудь мероприятие, предполагающее общение с представителями противоположного пола. Для нашего удобства даже созданы сайты и приложения знакомств, а также брачные агентства. Варианты всегда есть. Нужно просто задействовать собственное желание и приложить некоторые усилия. 

13 февраля 2019, 16:32

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