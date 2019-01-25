В Москве начал действовать селективный отбор

Надо обладать недюжинной смелостью, помимо тонкого знания рынка, понимания основных гастрономических трендов и способности сформулировать внятную концепцию, чтобы открыть ресторан напротив одного из наиболее популярных гастрономических проектов столицы. Однако, владельцев Selection вовсе не пугает столь близкое соседство с Центральным рынком, где над внушительным фудкортом распростер свои крылья "Горыныч".



Новый ресторан на Трубной площади открылся под занавес 2018 года, но реально заработал уже после новогодних праздников. Как следует из названия, проект призван собрать все лучшее. Речь идет, прежде всего, о продуктах. И с ними здесь полный порядок.

За внушительную ледяную витрину и проточный аквариум отвечает Дмитрий Шенгерский, владелец одной из крупнейших в России рыботорговых компаний. Поэтому разнообразная рыба, моллюски, крабы, омары – свежайшие, вдобавок по ценам от поставщика, что делает их еще привлекательней. В ресторане также установлена большая камера для вызревания, где своего часа дожидаются отличные стейки и окорока, колбасы и птица. На витринах найдутся фермерские сыры, а на столах – корзинки с несколькими видами свежеиспеченного хлеба.

За кухню отвечает Айк Вейшторт, покинувший ради московского проекта гостеприимный Петербург, где он курировал ключевые заведения Guinza Project. Его стилистика, основанная на классических техниках, являет собой очень современный взгляд на европейский фьюжн, который аккуратно дополнен паназиатскими цитатами. Меню получилось довольно компактным, но тщательно выверенным и хорошо сбалансированным.

На закуску можно выбрать тартар из хамачи с ломтиками папайи, авокадо с копченым угрем и киноа, лосося с боттаргой и соусом понзо, запеченную цветную капусту с кремом из пармезана или вяленую утиную грудку с хурмой и рикоттой.

В разделе горячих также закусок стоит обратить внимание на деликатные равиоли (с крабом или с мясом из бычьих хвостов) и на нежнейшего осьминога, которого сервируют печенным картофелем и кусочками пряного чоризо.

В разделе основных блюд тяготение к европейской классике выражено более определенно. Здесь найдутся и пикантное (из-за добавления тончайших ломтиков жира) седло барашка с картофельным гратеном, и причудливо сочетающее в себе сразу несколько текстур филе лосося с "ризотто" из киноа, и томленое в печи говяжье ребро, настолько внушительное по размеру, что в отличие от остальных блюд его сопровождает только вишневый "ткемали". Разумеется, к услугам гостей внушительный выбор стейков.

С десертами дело обстоит не менее увлекательно. Остается лишь сделать трудный выбор. Например, между яблочным тартом, шоколадной сферой с панна коттой и мороженым из кокоса или шоколадным бисквитом с муссом эспрессо и мороженым из топленого молока. А еще в меню есть оригинальные шоколадные конфеты – с перцем и трюфелем, с фисташкой и смородиной, с соусом юдзу.

Средний счет – 3500 тысячи рублей.