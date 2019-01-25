В Москве начал действовать селективный отбор

Еда Путешествия Культура Мода и красота Здоровье Афиша

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Пятница 25 января
Лента новостей
14:56
В Башкирии из-за непогоды рухнула стела
14:52
Москва остановила газовую истерику Киева
14:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года
14:41
Орбакайте внезапно увезла сына из России
14:38
Когда родится первенец Маркл и принца Гарри
14:24
Под Москвой мужчина заколол ножом собутыльника
14:16
В Архангельской области пенсионерка погибла в захламленной квартире
13:57
Двойное предательство: личная трагедия звезды "Реальных пацанов"
13:47
У пятикратного олимпийского чемпиона обнаружили рак
13:39
Трамп начал охоту на россиян по всему миру
13:29
Во время взрыва в торговом центре погиб человек
13:20
"Солнечная" дочь Хакамады в лифчике потрясла животом
13:05
Москвичей перепугали аномальными метелями
12:56
Москва заткнула рот мечтающим о Кубани украинцам
12:49
Разоблаченные ведьмы с "Битвы экстрасенсов" в исступлении набросились на россиян
12:47
В "Москва‐Сити" случился пожар
12:29
"В глаз плюну!": разъяренную мать Запашных поставили на место
12:27
В Москве треснуло здание автобазы
12:04
Жасмин сняла полуголую Навку на Мальдивах
11:57
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
11:50
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
11:24
Вскрылся роман Цой с президентом страны
11:18
Униженный Путиным Порошенко бросился в ноги Меркель
11:14
Богомолов вышел в свет после нападения Виторгана
11:01
"Где муж?!": оплеванная Асмус разделась до трусов
10:58
Умственно отсталый школьник устроил стрельбу из ружья под Красноярском
10:39
Странная связь дочери Малинина со взрослым мужчиной
10:20
Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью
10:20
Неожиданная находка Семенович взбудоражила народ
10:09
Шикарная Нетребко сразила наповал глубоким декольте
09:49
Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову
09:37
Звезду "Уральских пельменей" приняли за Собчак
09:25
Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой
09:14
Известный лектор‑музыковед умерла в Москве
08:49
"Всем спасибо, все свободны": Виторган поставил точку в скандале с Собчак
08:39
В Иркутске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
08:17
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой
08:12
"Влепит оплеуху": Кадыров взорвался из-за нападения на Скабееву
06:58
Терешина родит ребенка другому мужчине
05:35
Плохо кончит: гей с вилами зажал в углу пьяного Порошенко
03:11
"Окончательно рехнулся": Трампу вынесли страшный вердикт
01:03
Молодая прелестница отправила нападающего Шнурова в нокаут
23:14
Юбилей Пугачевой объявили выходным днем
22:03
Бережливая свекровь донашивает вещи за Меган Маркл
22:01
Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле
21:46
"Наши в Солсбери": вышла игра о приключениях "отравителей Скрипалей"
21:15
Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка
21:14
Первый канал в честь годовщины покопался в грязном белье Высоцкого
21:07
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв (видео)
20:43
В Хакасии определен кандидат в сенаторы от "Единой России"
20:40
Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео)
20:35
Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана
20:12
WADA в панике из-за исков российских спортсменов
20:11
Житель Ижевска обокрал собутыльницу на 21 тысячу
19:54
Избитая звезда шоу "Дом-2" взвыла после грязной потасовки
19:50
Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти прошли первое чтение
19:48
В Казани школьница попала под машину
19:30
В Нижнем Тагиле полиция проверяет блогера за танцы на дороге
19:18
Соловьев довел до инфаркта русофоба-скандалиста
19:07
В Тюмени в аварии с автобусом пострадали люди
18:55
В Омске иномарка сбила женщину с ребенком на зебре
18:47
В Нижнем Новгороде работница погрузчика покалечилась на производстве
18:45
Трампу убрали живот и лишнюю кожу (видео)
18:28
В центре Ростова машина сбила ребенка
18:21
Объевшаяся опасных таблеток Чехова ужасно подурнела
18:17
Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы
18:14
Москва поставила на место провокатора Трампа
18:05
Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников
18:04
Лавров встретил "рукопожатием" назойливый микрофон
18:00
Госдума продолжит диалог с обществом и экспертами
17:39
Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
17:33
Пиджак в труселях: Порошенко шокировал публику внешним видом
17:33
В Удмуртии легковушка протаранила КамАЗ
17:31
Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ
17:27
Швеция пожаловалась на российские самолеты
17:15
В Новосибирске посетитель больницы напал на врача
17:15
"Единая Россия" помогла погорельцам в Тыве
17:11
Госдума берет исполнение законов на особый контроль
17:10
Обиженного Захаровой Чубайса отправили на шоу Малахова
16:53
Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
16:52
Казаки решили поменять названия на карте России
16:25
От уничтожившей себя Пугачевой ничего не осталось
16:06
Человечеству предсказали гибель от жажды
15:57
В Москве неожиданно объявили о поддержке Порошенко
15:36
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
15:33
Рядом с посольством России в Сирии прогремел взрыв
15:20
Испуганная Жасмин оттащила сына от морского чудовища
15:01
Женщина случайно сфотографировалась с призраком
14:53
Порошенко заставил Европу нанести сокрушительный удар по России
14:46
Рак довел звезду сериала "Воронины" до нищеты
14:39
Пухнущие с голоду участники шоу "Дом-2" клянчат в магазинах
14:34
Перевозчики зерна начали забастовку против коррупции
14:24
В Башкирии женщина и ее дети заживо сгорели при пожаре
14:12
Родившая Тодоренко внезапно появилась на публике в странном виде
14:11
Раздетого годовалого сына Маликова осыпали комплиментами
13:59
Жители Киева греются кирпичами из-за диких цен на отопление
13:49
Володин: Действия Facebook в отношении аккаунта Мадуро противозаконны
13:43
Полиция искала труп: известный актер в подпитии устроил жуткое ДТП
13:33
Звезда сериала "Солдаты" раздавлена смертью любимой
13:27
Украинцев затрясло от неожиданного поступка Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фото "облизывающей" мужские ноги Волочковой стало сенсацией
От уничтожившей себя Пугачевой ничего не осталось
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой
"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
Сказке конец: русскую жену короля Малайзии отправляют в Москву
Лукашенко бросился на Запад после перепалки с Путиным
Lifestyle

В Москве начал действовать селективный отбор

Фото: пресс-служба
Надо обладать недюжинной смелостью, помимо тонкого знания рынка, понимания основных гастрономических трендов и способности сформулировать внятную концепцию, чтобы открыть ресторан напротив одного из наиболее популярных гастрономических проектов столицы. Однако, владельцев Selection вовсе не пугает столь близкое соседство с Центральным рынком, где над внушительным фудкортом распростер свои крылья "Горыныч". 
прочитано 278 раз

Новый ресторан на Трубной площади открылся под занавес 2018 года, но реально заработал уже после новогодних праздников. Как следует из названия, проект призван собрать все лучшее. Речь идет, прежде всего, о продуктах. И с ними здесь полный порядок.

Фото: пресс-служба

За внушительную ледяную витрину и проточный аквариум отвечает Дмитрий Шенгерский, владелец одной из крупнейших в России рыботорговых компаний. Поэтому разнообразная рыба, моллюски, крабы, омары – свежайшие, вдобавок по ценам от поставщика, что делает их еще привлекательней. В ресторане также установлена большая камера для вызревания, где своего часа дожидаются отличные стейки и окорока, колбасы и птица. На витринах найдутся фермерские сыры, а на столах – корзинки с несколькими видами свежеиспеченного хлеба.

Фото: пресс-служба

За кухню отвечает Айк Вейшторт, покинувший ради московского проекта гостеприимный Петербург, где он курировал ключевые заведения Guinza Project. Его стилистика, основанная на классических техниках, являет собой очень современный взгляд на европейский фьюжн, который аккуратно дополнен паназиатскими цитатами. Меню получилось довольно компактным, но тщательно выверенным и хорошо сбалансированным.

На закуску можно выбрать тартар из хамачи с ломтиками папайи, авокадо с копченым угрем и киноа, лосося с боттаргой и соусом понзо, запеченную цветную капусту с кремом из пармезана или вяленую утиную грудку с хурмой и рикоттой.

Фото: пресс-служба

В разделе горячих также закусок стоит обратить внимание на деликатные равиоли (с крабом или с мясом из бычьих хвостов) и на нежнейшего осьминога, которого сервируют печенным картофелем и кусочками пряного чоризо.

В разделе основных блюд тяготение к европейской классике выражено более определенно. Здесь найдутся и пикантное (из-за добавления тончайших ломтиков жира) седло барашка с картофельным гратеном, и причудливо сочетающее в себе сразу несколько текстур филе лосося с "ризотто" из киноа, и томленое в печи говяжье ребро, настолько внушительное по размеру, что в отличие от остальных блюд его сопровождает только вишневый "ткемали". Разумеется, к услугам гостей внушительный выбор стейков.

Фото: пресс-служба

С десертами дело обстоит не менее увлекательно. Остается лишь сделать трудный выбор. Например, между яблочным тартом, шоколадной сферой с панна коттой и мороженым из кокоса или шоколадным бисквитом с муссом эспрессо и мороженым из топленого молока. А еще в меню есть оригинальные шоколадные конфеты – с перцем и трюфелем, с фисташкой и смородиной, с соусом юдзу.

Средний счет – 3500 тысячи рублей.

Автор: Андрей Суворин25 января 2019, 13:45

комментарии

Политика

Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле
Москва поставила на место провокатора Трампа
Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
В Москве неожиданно объявили о поддержке Порошенко

Шоу-бизнес

Когда родится первенец Маркл и принца Гарри
Двойное предательство: личная трагедия звезды "Реальных пацанов"
"Убью, сволочь!": автор хита "Белые розы" ворвался с пистолетом к Разину
"Солнечная" дочь Хакамады в лифчике потрясла животом

Проишествия

Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Всем спасибо, все свободны": Виторган поставил точку в скандале с Собчак

Актер обратился к общественности
Шоу-бизнес

Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову

Пользователи ждут реакции балерины
Шоу-бизнес

Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой

Актриса заявила, что ее превратно поняли
Шоу-бизнес

Шикарная Нетребко сразила наповал глубоким декольте

Оперная дива стала звездой венского бала

Гороскоп

Терешина родит ребенка другому мужчине
Играющему с Россией Трампу пригрозили войной
Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви

Фоторепортажи

С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

WADA в панике из-за исков российских спортсменов
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды
"Папа, как же мне страшно!": обнародованы леденящие душу слова пропавшего футболиста

Регионы

Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru