Главные события Москвы с 25 по 31 января 2019 года

Ничто не может заморозить Москву. Какая бы погода ни стояла на улице, в культурной жизни города всегда жарко. О том, какие интересные мероприятия и концерты можно посетить в ближайшее время – в традиционном обзоре "Дни.ру".

25 января, пятница

В Москве впервые в масштабе всего города устроят День студента. В разных уголках столицы будет организовано множество разноплановых мероприятий. К празднованию подключаться вузы, Лекторий Музея Москвы, городские катки, спорткомплексы, общественные организации и другие площадки и структуры. Например, в Ресурсном центре НКО начнется студенческий турнир "IQ гонка", где в борьбе умов сойдутся вузовские команды. Здесь же пройдет студенческий StandUp. В Доме Культуры ВДНХ состоится турнир по киберспорту в дисциплинах файтинга UFC, а также футбольного симулятора FIFA 2019. Во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет форум "Молодой предприниматель Москвы". В Городском центре профессионального и карьерного развития пройдет медиа-квест, награждение лучших молодых журналистов, а также лекция и мастер-класс от профессиональных телеведущих. Больше информации и расписание других мероприятий вы можете посмотреть на официальном сайте Мэра Москвы.

В культурном центре "Москвич" пройдут премьерные показы спектакля "Алые Паруса". Это один из самых успешных отечественных мюзиклов. Его автор – заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Максим Дунаевский, автор музыки более чем к 30 фильмам, самыми известными из которых являются "Д’Артаньян и три мушкетера", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Карнавал", "Мэри Поппинс, до свидания!". В постановке знакомая всем история представлена по-новому, с новыми сюжетными линиями и героями, но основная мысль осталась неизменной – это вера в любовь и в исполнение мечты. Музыкальную основу спектакля составляют более тридцати вокальных номеров, которые исполняют, как молодые, так и известные артисты, входящие в элиту русского мюзикла.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова. В основу легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. "Этот спектакль – дань памяти Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству – рассказывает спектакля Сергей Безруков. – Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас. Большинство из тех, кто исполняет песни Высоцкого в нашем спектакле, – это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи".

В Главclub Green Concert выступит Shura с программой "Твори добро". Александр "Shura" Медведев прославился в конце 1990-х годов, выпустив несколько нашумевших композиций, которые вошли в альбомы "Shura" и "Shura 2". Одним из главных хитов стала песня "Твори добро", которая по сей день остается визитной карточкой артиста. Именно этот трек озаглавил программу грядущего концерта. Разумеется, поклонники смогут услышать и другие известные композиции разных лет.

В эти дни до 27 января у жителей и гостей столицы есть возможность посетить крупнейшую ретроспективную выставку, посвященную Георгию Нисскому, которая завершается в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ). Художник, получивший популярность в 1950-1960 годах, сейчас обретает новую славу. Его пейзаж "Над снегами" (1964) несколько лет назад ушел на аукционе Sotheby’s почти за $3 000 000 – это рекорд для реалистической живописи XX века. Вся архитектура выставки построена на "линии горизонта" – от высоты стен, выбора цвета до решения освещения. Железные дороги, автострады, покоренное самолетами небо и морской пейзаж, – так собирательно можно описать основные темы и персонажей художника.

В ресторане Modus с концертным шоу выступит Анна Плетнева и группа "Винтаж". В свое время коллектив прославился такими хитами, как "Ева" и "Плохая девочка". На какое-то время Анна и Ко пропали с горизонта, но вот сейчас у поклонников есть отличная возможность услышать лучшие композиции.

26 января, суббота



В "Городе зимы" на ВДНХ Константин Хабенский, Ольга Сутулова и Егор Бероев устроят благотворительное мероприятие для помощи хосписам "Вера" и фонду поддержки детей с особенностями развития "Я есть!". "Город зимы" на ВДНХ состоит из пяти площадок – это катки "Ракета" и "Цветник", площадка для игры в Юкигассен, павильон "Керлинг" и тюбинговая горка "Север". Все средства, вырученные от продажи билетов за день, ВДНХ передаст в благотворительные фонды. В этот день подготовлена особенная программа: показательные шоу маленьких фигуристов, карнавальные заезды в масках, шоу барабанщиков, выступления иллюзионистов, уличного театра и многое другое.

В клубе RED выступит SCHILLER. Под этим сценическим псевдонимом скрывается немецкий музыкант Кристофер фон Дайлен, один из самых успешных исполнителей в Германии в жанре электронной музыки. Его композиции – удивительный узор из пронзающих звуков, его концерты сопровождаются захватывающим световым шоу с полным погружением в мир мечтаний и надежд с подзарядкой светлой энергией. Артист собирает многотысячные аншлаги, сотрудничает с ведущими музыкантами современности, среди которых можно особенно отметить оперную диву Анну Нетребко.

В Центральном Доме Актера покажут музыкальный спектакль для детей и взрослых "Ежик и ночные звезды". Это философская и трогательная постановка о любви, дружбе и верности. Обращение к детям, которые задают много вопросов взрослым и ставят даже самых мудрых из них в тупик. Обращение и к подросткам, которые только начинают познавать мир взрослых и задумываться о нравственных и духовных ценностях. Это и отсылка ко взрослым, которые помнят свое детство.

27 января, воскресенье



В Большом зале Московской консерватории состоится концерт "Легенды итальянского кино. Эннио Морриконе. Нино Рота". Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана исполнит музыку Нино Роты и Эннио Морриконе к таким знаменитым кинофильмам, как "Крестный отец", "Ромео и Джульетта", "Профессионал", "Однажды в Америке", "Дорога" и другим. Зрители услышат мелодии, которые по праву можно назвать культовой классикой.

В Центре современного искусства "Винзавод" пройдет выставка кошек и собак из приютов "Юна-Фест". Любое понравившееся животное можно будет бесплатно забрать домой. Все животные с выставки здоровы и привиты. Также гости смогут принять участие в розыгрышах призов и посетить благотворительный маркет. На выставке будут работать ветеринарный врач центра "Юна" и специалист по питанию, которые ответят на вопросы об уходе за питомцами. Вход свободный.

В Государственном Кремлевском Дворце выступит с большим сольным концертом Елена Ваенга. Сама артистка говорит: "Придя на мой концерт, первое, что вы подумаете, а на Ваенгу ли вы пришли? Я пишу и исполняю совершенно разную музыку, диаметрально противоположные песни. И всегда говорю: для того, чтобы что-либо обо мне понять, надо просто сходить на мой концерт". Можно ожидать, что в этот вечер будут исполнены такие хиты, как "Шопен", "Девочка", "Королева", "Нева", "Аэропорт".

28 января, понедельник



В ММДМ состоится премьера программы "Легкое дыхание" ("The Light Breath") прима-балерины Ковент-Гарден Натальи Осиповой. На сцену выйдет замечательная исполнительница классических балетных партий, обладающая великолепной техникой с яркой индивидуальностью и темпераментом. Выступления Натальи на сценах лучших театров мира неизменно вызывают овации. Но балерина не ограничивает себя рамками классики и пять лет танцует и современный балет в постановках лучших хореографов этого направления. В этой программе зрители увидят самые яркие работы звезды мирового балета в этом жанре. Также состоится мировая премьера новой танцевальной композиции, специально поставленной для Натальи Осиповой и ее партнера Джейсона Киттельбергера.

В концертном зале "Зарядье" выступит знаменитый виртуоз фортепиано Денис Мацуев. В программе ожидается исполнение произведений Бетховена, Рахманинова, Шопена, Чайковского и Прокофьева. Денис Мацуев в представлении не нуждается, он уже давно заслужил любовь и признание у московской публики.

В Главclub Green Concert даст концерт британская модерн-соул группа Jungle. Коллектив – фаворит крупнейших фестивальных площадок, включая Glastonburry и Lollapalooza. Музыка балансирует на стыке фанка 70-х, психоделического диско и соула, и все это звучит очень свежо и актуально. В активе Jungle всего два альбома, и все это по причине того, что при создании музыки упор делается на качество, а не на количество. Группа выступит в Москве впервые.

29 января, вторник

В Театре Наталии Сац покажут оперу Клаудио Монтеверди "Орфей". Это шедевр старинной, добарочной музыки. "Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение", – говорит Георгий Исаакян, один из открывателей и пропагандистов старинных опер в России. "Орфей" идет на итальянском языке с русскими субтитрами.



30 января, среда

В ММДМ состоится концерт "Классика энерджи: Разрушая стереотипы". Это новый проект симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", в рамках которого бессмертные шедевры классической музыки будут исполнены в современном звучании: в различных стилях – рок, латина, джаз, диско, электронная музыка. "Времена года" Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена – все они полуат новые краски, неожиданные грани и интересные оттенки.

Театр танца Аллы Духовой TODES покажет яркое шоу "И приснится же такое...". Это нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль. На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Париж, Дикий Запад, эпоха Казановы… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению, и конечно, безграничному счастью. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Дураки". Жители деревни Куличовка привыкли к своему проклятию – быть дураками, уже двести лет висящему над деревней. Да и все, кто попадает сюда, становятся подобными им. Очередной учитель, обожающий всех учить, вступает в неравный бой с глупостью и нежеланием меняться. Смешные, наивные куличовцы и рады бы помочь, да ума не достает. Но любовь способна творить чудеса. Удастся ли чужаку снять страшное проклятье или жители навсегда останутся дураками?

В арт-пространстве "NOL-project" Театр.doc совместно с Московской Школой Нового Кино и фестивалем молодой драматургии "Любимовка" представят новый спектакль по одноименной пьесе Ольги Шиляевой в постановке Юрия Муравицкого и Светланы Михалищевой "28 дней". Как говорят создатели, это смелая, болезненная, откровенная и ироничная феминистская оратория для Хора, Героини и Мужского голоса, выстроенная по принципу античной трагедии, которая говорит об отношениях женщины с обществом, противоположным полом, собственной природой и Вселенной. Пьеса вызвала неоднозначную реакцию.

31 января, четверг

В Театриуме на Серпуховке п/р Терезы Дуровой покажут музыкально-драматический спектакль "Прозрачные краски", основанный на сюжетах литературных произведений первой половины XX века. Это исследование вечных вопросов о сущности любви, морали, нравственности и человечности, которое погружено во времена первых шагов кинематографа, в период расцвета музыки, живописи и литературы. Зрители будут следить за историей трех героев. "В этом спектакле мы даем возможность каждому переосмыслить свои жизненные позиции, посмотреть со стороны – к чему приводят распущенность и жажда наживы, – рассказывает продюсер постановки и исполнитель главной роли Иван Ожогин. - Спектакль вызывает противоречивые эмоции: кому-то неприятно в героях видеть себя, для кого-то это вообще за гранью морали. Но равнодушных точно нет!".

В театре "Школа Современной Пьесы" покажут спектакль "Ганди молчал по субботам". Это история о взрослении и о принятии реальности. О том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка. Он жил, казалось бы, в счастливой и крепкой семье. Но однажды папа пришел и просто изрек: "Лучше я скажу это сейчас. Я ухожу…".

