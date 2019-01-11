Главные события Москвы с 11 по 17 января 2019 года

После каникул жизнь потихоньку приходит в привычное русло. Взбодриться и получить новые впечатления помогут яркие культурные события Москвы, которых по традиции всегда не мало. О главных из них – читайте в обзоре "Дни.ру".

11 января, пятница

В Центре фотографии им. братьев Люмьер откроется выставка "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю". На ней будут представлены фото артиста, сделанные культовым американским фотографом Стивом Шапиро. В экспозицию вошли редкие кадры 1970-х годов, в том числе с совместного выступления Боуи и Шер на телевизионной программе "Шоу Шер", а также сцены съемок фильма "Человек, который упал на Землю". В первый день выставки специальным гостем станет один из лучших друзей артиста Джордж Андервуд, котороый расскажет об артисте. Они познакомились в 1956 году, когда обоим было девять лет – встретились в обществе юных бойскаутов. Когда им было по 15 лет, друзья серьезно поссорились из-за девушки. Во время драки Джордж ударил Дэвида, сильно повредив левый глаз, из-за чего зрачок перестал сужаться. Результат травмы стал одной отличительных особенностей творческого образа музыканта: создавалась иллюзия, что глаза Боуи разного цвета. Об этом и других интересных фактах биографии музыканты и расскажет Джордж Андервуд. Сама выставка продлится до 31 марта.

В Соборе Святых Петра и Павла состоится концерт "Музыка Вселенной. Видеоинсталляция: Млечный путь глазами телескопа Hubble". Этот концерт объединяет звёзды: небесные и музыкального исполнительства. Зрители смогут прийти в восторг от величия мироздания, слушая музыку далеких галактик, а также полюбоваться красотами космоса, снятыми телескопом Hubble. Это путешествие во вселенную Иоганна Себастьяна Баха вместе с уникальными музыкантами: кларнетистом Антоном Дресслером, сопрано Татьяной Ланской, органисткой Анастасией Сидельниковой и пианистом Иваном Ипатовым.

12 января, суббота

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "Приключения Электроников" с большим зимним концертом под названием "Звенит январская вьюга". Репертуар коллектива состоит из шлягеров советской эстрады и кинофильмов в панк-рок интерпретации. Драйвовая гитарная музыка хорошо сочетается со всеми любимыми песнями, чьи слова большинство граждан нашей страны знают наизусть с детства. Наверно, поэтому "Электроников" так любят.

13 января, воскресенье

В Государственном Кремлевском Дворце покажут балет "Аленький Цветочек". Спектакль подойдет для семейного просмотра. Детям он будет понятен и интересен благодаря сказочному сюжету, а взрослые будут рады встречи с любимой, знакомой с детства русской сказкой. Зрителей ждут красочные декорации, оригинальные костюмы, выразительная хореография, представляющая яркие образы балета. "Один из главных персонажей здесь – Аленький цветочек, вернее, его дух, воплотившийся в образе феи. Волшебство цветочка – в способности дарить людям любовь" – рассказывает хореограф-постановщик балета и художественный руководитель театра "Кремлевский балет", народный артист России Андрей Петров.

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт "Старый Новый год с Денисом Мацуевым" в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер – Александр Сладковский. Денис Мацуев – яркий и известный на весь мир представитель русской фортепианной школы. Он является желанным гостем в лучших концертных залах мира, участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. Несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Денис Мацуев считает своим главным приоритетом развитие филармонического искусства в России.

14 января, понедельник

Театр "Школа Современной Пьесы" покажет спектакль "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное". Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз придумали несколько сюжетов. Но пьесу писать не стали, а раздали эти сюжеты артистам с заданием: разыграть их своими словами. Получились сценки – веселые, лирические, смешные, парадоксальные. Место действия по сюжету – ресторан "Зимний Эрмитаж", где за накрытыми столиками которого и раскручиваются линии повествования. Готовых реплик нет – актеры придумывают их на ходу. Поэтому у зрителей складывается полное ощущение, что они подслушивают, подсматривают и не записывают.

15 января, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут комедийный спектакль "№13". В шикарном номере отеля депутат Парламента Ричард Уилли хотел отдохнуть от повседневной рутины. Вроде бы все хорошо. Богатое убранство, любезный персонал и молодая любовница… Но, видимо, число 13 сыграло свою роль. Интрижка превратилась с жутковатую фантасмагорию с ожившим трупом, ревнивым супругом и официантом-потрошителем. Удастся ли "слуге народа" с достоинством выйти из сложившейся ситуации?

В Московском Международном Доме Музыки состоится моноспектакль Сергея Маковецкого "Неслучайная встреча". Зрителей ждут рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными современниками (режиссерами, актерами и др.). Прозвучат монологи из спектаклей и любимые стихотворения актера, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого.

16 января, среда

В концертном зале "Зарядье" выступит Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. Это один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку с уникальной историей. О хоре Данилова монастыря впервые упоминалось в стародавних летописях. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование. Коллектив является постоянным участником международных конференций и фестивалей церковной музыки в России и за ее пределами, различных благотворительных и молодежных акций. В репертуаре хора – весь спектр богослужебной музыки, романсы, песни исторические и военно-патриотические, гимны, народные песни, казачьи, а также застольные, отечественная и зарубежная классика. Благодаря уникальному репертуару и душевному исполнению хор завоевал любовь зрителей по всему мира.

16, 17 и 18 января в Московском международном Доме Музыки пройдут "Рождественские концерты" группы "Мельница". В основе песен группы лежат увлекательные легенды от лидера коллектива Хелависы, не ограниченные временными или культурными рамками. Это будет три принципиально разных концерта, с разными программами и составами музыкантов, который пройдут в разных залах Дома Музыки. Поэтому поклонники группы и меломаны смогут при желании отлично провести сразу три вечера подряд.

17 января, четверг

В "Крокус Сити Холле" серию концертов даст певица LOBODA с шоу "SuperStar". Зрителей, помимо хитов, будут ждать трюки, хореография и профессиональный свет. В рамках шоу, режиссером которого по традиции стала продюсер артистки – Нателла Крапивина в компании с лучшими художниками страны, LOBODA делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, лежащую в основе каждого номера. Вместе с певицей будет работать ее бессменная команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал. В программе вечера ожидаются премьеры песен и присутствие специальных гостей.

В кино выходит фантастический триллер "Стекло". Режиссер М. Найт Шьямалан создал очередную запутанную историю, где действующими лицами станут похититель с множественным расстройством личности, террорист-инвалид, травмированная девочка-подросток и стареющий супергерой.