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Lifestyle

Модные тенденции осени-2018

Фото: GLOBAL LOOK press
Новый сезон – новые стильные тренды. Помимо традиционного утепления к грядущим холодам, не стоит забывать и о модных тенденциях, которые правят бал этой осенью. Наступивший желто-багряный сезон в плане стиля весьма либерален: вы можете обновить гардероб палитрой ярких цветов или остановиться на успокаивающих пастельных тонах.  И все это при помощи промокодов, которые дают привлекательные скидки на покупки.
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В моде этой осенью – практически все тона, напоминающие об этом красивейшем сезоне. Здесь и ярко-оранжевый, прямо под цвет листвы, и огненно-красный, глубокий синий и многие другие цветовые гаммы. Эксперты отмечают, что с лета в новый сезон перешли пастельные тона розового голубого, серого, оранжевого и бежевого цветов. Скучать не дадут также ультрафиолетовый цвет и розовая фуксия.  

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И все же главные оттенки сезона осень-2018 традиционны для этого времени года – алый и золотой. Первый можно очень часто увидеть на неделях высокой моды и в модных лукбуках, причем посвященных как осени, так и зиме. Алым можно смело украшать одежду разных фасонов из плотных материалов. В сезон осень-2018 интересные интерпретации модного цвета представили Christian Dior, Badgley Mischka и многие другие.  

Что за осень без золотых оттенков? Если в прошлом году было модно носить "золото" в отблеске пайеток и глиттера, то сейчас золотой, чем-то напоминающий горчичный, перешел на искусственный мех и ровные ткани. По-прежнему актуально сочетание желтого и черного. Замечательные примеры были показаны на модных показах Gucci, Albino Teodoro, Proenza Schouler.  

Фото: GLOBAL LOOK press

Если вы еще не обновили гардероб, то рекомендуем заглянуть на сайт интернет-магазина модной одежды в стиле casual O'STIN. Продавец предлагает скидку по промокоду 15% на весь ассортимент. Представлена женская, мужская и детская одежда и обувь. Джинсы разных цветов и размеров, брюки, футболки, рубашки, куртки, пиджаки, ветровки. 

Найти на сайте продавца можно и товары для детей до 14 лет. В каталоге представлена одежда простого классического стиля, очень удобная для каждодневного использования. Другой раздел интернет-магазина – аксессуары. Здесь и галстуки, и сумки, и ремни, и многое другое. Удобные и практичные, они станут прекрасным штрихом к вашему образу.  


Обновить гардероб можно и в интернет-магазине модной одежды Black Star Wear. По промокоду можно получить скидку 10% на весь ассортимент. На сайте представлены женская, мужская, подростковая и детская одежда. Помимо вещей для повседневной жизни, под этой маркой выходят капсульные коллекции таких артистов, как Тимати, L'One и многих других.  

Стильную и удобную одежду предлагает и Lamoda. Размер скидки по промокоду зависит от суммы покупки. К примеру, если стоимость вашей корзины составляет четыре тысячи рублей, то совершить покупку можно с дисконтом 12%. При покупке от шести тысяч магазин предоставляет скидку 15%.  

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В свою очередь, онлайновый fashion outlet Kupivip.ru дает скидку по промокоду 600 рублей на то, без чего в осенне-зимний сезон уж точно не обойтись – плащи, куртки и пальто. Цена на качественную одежду в Kupivip, как правило, гораздо ниже, чем в других магазинах.  

Откуда берутся скидки? Kupivip.ru договаривается с дизайнерами и брендами по всему миру, в том числе в Европе и США, чтобы те предоставили свою продукцию со скидкой. Вся купленная на сайте продукция, каждую вещь, прежде чем она попадет в ваш гардероб, проверяется собственным отделом контроля качества. 

Утепляйтесь со стилем!

Автор: Иван Поляков20 сентября 2018, 12:03

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