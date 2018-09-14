Пять причин читать книги

Книга – это кладезь разнообразных знаний. Проводя с ней время человек серьезно расширяет свой кругозор. Мы начинаем лучше понимать мир, людей и события. В каждом из жанров можно найти что-то полезное для себя.

Еще одно положительное свойство чтения – развитие воображения. Читая, мы заполняем наше восприятие тем, о чем пишет автор, визуализируем написанное в книге. Это оказывает непосредственное влияние на уровень креативности, развивает нестандартное мышление.

Книги также улучшают наши коммуникативные способности. Регулярно читающий человек грамотен и обладает хорошо прокаченными речевыми навыками, благодаря чему четко и доступно излагает собственные мысли. Не менее веская причина взять в руки книгу состоит в том, что оно делает нас умнее, заставляет думать, анализировать и сопоставлять факты.

И, наконец, чтение развивает память. В художественных произведениях необходимо следить за сюжетной линией книги, помнить о произошедшем в прошлых главах. Чем чаще используется память, тем больше она прокачивается.





Расширить кругозор, развивать воображение, коммуникативные навыки, ум и память помогут промокоды для книжных магазинов, которые можно найти в специальном разделе на Dni.Ru. Book24, "ЛитРес", Манн, Иванов и Фербер, "Умница" – во всех этих магазинах можно приобрести качественную литературу и развивающие пособия со скидкой.

Начнем по порядку. Book24 – официальный интернет-магазин издательств ЭКСМО, МИФ, Вентана-Граф, Дрофа и АСТ. По специальному промокоду можно получить шикарную скидку в 25% на книги именинников месяца. Выбрать есть из чего даже самому искушенному книголюбу: в интернет-магазине более 50 тысяч наименований продукции.

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