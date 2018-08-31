Смартфоны, ноутбуки и бытовая техника со скидкой

Быстрота появления новой техники поражает. Каждый месяц перед покупателем предстают очередные модели смартфонов, ноутбуков и прочей электроники. Не запутаться в столь огромном разнообразии и сделать правильный выбор помогут скидочные акции от ведущих ритейлеров. Dni.Ru представляют очередную подборку самых выгодных предложений в интернет-магазинах.



Так, компания МТС предоставляет скидку по промокоду в размере 7% на смартфоны. Ассортимент гаджетов на сайте продавца впечатляет. Здесь и смартфоны "элитного" ценового сегмента – Apple iPhone X, iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus и другие, а также более бюджетные гаджеты брендов Samsung, Huawei, Nokia, Xiaomi, Asus

Все на сайте интернет-магазина сделано для удобства посетителей. Навигация простая, разобраться в представленных на сайте категориях товаров сможет любой интернет-пользователь. Как и у многих других онлайн-магазинов, торгующих электроникой и аксессуарами, на сайте МТС доступен поиск по желаемым параметрам – операционная система, цвет, объемы встроенной и оперативной памяти, разрешение основной и фронтальной камер, количество Sim-карт и другое.

Кстати говоря, об аксессуарах. Покупатели могут приобрести проводную и беспроводную гарнитуру, карты памяти, защитные пленки для экрана, сетевые зарядные устройства, внешние жесткие диски, компьютерные мыши, батарейки, держатели и прочее.

Публикация от «М.Видео» (@mvideo_ru) 1 Июн 2018 в 11:13 PDT

В свою очередь, "М.Видео" дает скидку по промокоду 10% на комплект крупной бытовой техники. Для получения дисконта покупка должна включать в себя три товара из нескольких разделов – встраиваемая техника, климатическая техника, крупная кухонная техника, стиральные и сушильные машины, холодильники и морозильники.

Выберите по одному товару из раздела и положите их в корзину. После этого введите промокод и сумма вашей покупки изменится с учетом предоставленной скидки.

Не проходите мимо и других товаров в интернет-магазине "М.Видео". В ассортименте компании – 20 тысяч наименований техники: аудио, видео и цифрового направления, товары для развлечений, игровые приставки и аксессуары, а также товары для красоты и здорового образа жизни.

Шикарные скидки по промокоду в размере до 70% можно получить при покупке и у другого крупного ритейлера – Oldi. За что покупатели любят этот интернет-магазин? За доступные цены, богатый выбор, быструю доставку, налаженную логистику, а также высокое качество сервиса.

В ассортименте ритейлера – компьютеры, гаджеты, смартфоны, планшеты, аксессуары к ним, комплектующие и многое другое. Помимо электроники, в интернет-магазине представлен широкий ассортимент бытовой техники, товаров для детей, сада, системы безопасности.

В специальном разделе на сайте Oldi продаются товары с уценкой. Вся продукция в нем является технически исправной и имеет соответствующую гарантию. Сделав заказ на сайте магазина, покупатель может оформить курьерскую доставку до двери или забрать товар в одном из многочисленных пунктов выдачи.

С привлекательным дисконтом можно купить и на сайте интернет-магазина "Техпорт". Со скидкой 10% по промокоду можно приобрести крупную и мелкую бытовую технику, а также мебель для дома, сантехнику, товары для мам и детей.

Представленный на сайте ассортимент впечатляет: более 500 тысяч наименований продукции! Холодильники, стиральные машины, плиты, вытяжки, ванны, санфаянс, смесители, кухонные мойки, инсталляции, душевые кабины, уголки и поддоны, шторки для ванной, полотенцесушители, сифоны и переливы, аксессуары для ванной, а также системы отопления и водоснабжения.

Имеются вопросы по ассортименту? Для удобства клиента на его вопросы по Skype и ICQ всегда готовы ответить менеджеры "Техпорта". Узнавайте, спрашивайте, интересуйтесь. Удачных покупок!