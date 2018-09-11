Норвегия: пешая Одиссея

Знакомство с королевством фьордов, конечно, лучше начать в теплое время года и… пешком! Исследовать Норвегию нужно только так, взбираясь в горы и пробираясь сквозь лесные чащи. Dni.Ru со знанием дела рассказывают о хайкинге по самым каноническим местам одного из самых красивых регионов мира.



Маршрут №1. Тролльпиккен

Совет по туризму Норвегии разработал десятки различных по протяженности маршрутов, ориентированных как на созерцательный, так и на активный отдых. Так, например, один из них стартует в парке Magma Unesco, взятом под особую охрану ЮНЕСКО. Невозможно представить, но это научный факт: примерно 930 миллионов лет назад территория геопарка была сокрыта под толщею раскаленной магмы, а ландшафт, который мы видим сегодня, образовался благодаря ледникам. Более того, горная порода под названием анортозит, встречающаяся здесь, в том числе формирует поверхность Луны. В этом удивительном месте высится Тролльпиккен, который в шутку прозвали пенисом тролля, и название прижилось. Его история началась давным–давно, еще до того, как родились ваши бабушка и дедушка, еще до динозавров и первых признаков каких-либо растений на нашей планете. Тогда, глубоко под исполинской горой, появился Тролльпиккен – из красной светящейся расплавленной породы. Медленно, но верно гора на вершине "изнашивалась" под действием неумолимых сил природы, кусочек за кусочком, пока Тролльпиккен не обрел современные очертания.

Маршрут к этому месту начинается из Эгерсунна, по времени не продолжителен (примерно два часа) и пролегает преимущественно по ровной местности с небольшими возвышенностями. Пейзаж в окрестностях Тролльпиккен прекрасен – дорога петляет мимо зеленых холмов, где пасутся овцы, водопадов, в которых можно искупаться в погожий день и невероятных каменных валунов.

Где остановиться: Radisson BLU Royal Hotel Stavanger удачно расположен в центре города Ставангер, всего в 15 минутах езды от аэропорта и в нескольких минутах ходьбы от основных культурных достопримечательностей, включая Старый город, Музей консервов, Художественную галерею, древнейший собор страны. В ресторане отеля 26 North непременно попробуйте деликатесы норвежской кухни из фермерских продуктов.

Маршрут № 2. Плато Кьёраг

Один из самых сложный треков в Норвегии ведет на плато Кьёраг над Люсе-фьордом, расположенное на отметке 1084 метров над уровнем моря. Маршрут требует выносливости и физической подготовки, это испытание не из легких. Путешествие на Кьёраг начинается с местечка под названием Ойгардстёле, или "Орлиное гнездо", и может занять от шести до десяти часов – придется преодолеть путь в 11 километров и покорить три вершины. Даже для хайкеров со стажем этот маршрут будет непрост – на некоторых участках подниматься и спускаться лучше, держась за железную цепь. Однако по дороге вам встретятся и пожилые пары, и дети. Потому даже у дебютантов хайкинга получится добраться до заветной цели – гигантской горошины Кьёрагболтона, булыжника, застрявшего меж вертикальных скальных стен. Такую шутку с камнем могли провернуть тролли, не иначе! Самое сложное в этом дне - забраться на саму каменную горошину и постараться не думать о том, что за спиной пропасть, высотой в километр.

Где остановиться: Sirdal Høyfjellshotell – единственный отель в окрестностях коммуны Сирдал, принимающий гостей с 1986 года. Удобно расположен в 200 метрах от горнолыжного центра Фиджеланд, в трех километрах от 9-луночного гольф-поля Sirdal Mountain и знаковых достопримечательности Норвегии – "висячего валуна" Кьерагболтен и гигантской скалы Прекестулен, возвышающейся над живописным Люсе-фьордом.

Маршрут № 3. Скала Прекестулен

После выхода очередного блокбастера "Миссия невыполнима-6" скала Прекесутлен, на которой выполнял головокружительные трюки сам Том Круз, стала невероятно популярной. Путь на Прекестулен, что в переводе с норвежского языка означает "Кафедра проповедника", не самый простой и займет, в целом, часов пять. Тропа неизменно то поднимается, то опускается. На само восхождение уйдет около двух часов, но по дороге можно сделать передышку и полюбоваться на растительность нескольких климатических поясов: от лесов у подножья до мхов и лишайников на высокогорье. "Кафедра" возвышается на 604 метра, увенчана почти плоской вершиной площадью примерно 25 на 25 метров, вид на фьорд с которой станет наградой тем, кто совершил заветный подъем. Для культового снимка придется отстоять очередь, но оно того стоит.

Где остановиться: Гостевой дом в горах Preikestolen mountain lodge, принимающий гостей в течение всего года, удобно расположен у начала тропы, ведущей на смотровую площадку скалы Прекестулен. Однако не спешите осматривать идиллические окрестности с высоты птичьего полета – горные апартаменты стоят того, чтобы познакомиться с ними до хайкинг-приключения. Кроме того, здесь можно арендовать необходимую экипировку для путешествия на утес (специальную обувь, жилеты, прогулочные палки), а также каноэ, каяки, сапборды.

Маршрут № 4. Язык Тролля

Тролльтунга, или Язык Тролля, – одна из самых живописных скал Норвегии, возвышающаяся над уровнем моря примерно на 1100 метров, а над озером Рингедалсватнет – на 700 метров. На самом деле, это горизонтальный выступ на горе Скьеггедаль, скорее напоминающий язык громадного великана, отсюда и название. Обычно поход начинается от подножья скалы Скьеггедаль, длится он порядка 10-12 часов, преодолеваемое расстояние составит чуть больше двух десятков километров. Как правило, отправляться по маршруту рекомендуют до первого снега. Если выдался пасмурный день и идет дождь, то восхождение лучше перенести, когда погода будет благоприятная. В холодное время года, в частности с февраля, вы можете присоединиться к походам на Тролльтунгу на снегоступах. Ввиду того, что дорога дальняя, стартовать лучше не позднее восьми утра – световой день осенью, как и везде на планете, сокращается.

Где остановиться: Бутик-отелю Trolltunga Hotel очень повезло с местоположением – он находится на берегу озера Сандвеватнет в деревушке Одда, рядом с национальным парком Хардангервидда, а также национальным парком и третьим по величине ледником Норвегии Фолгефонна. В прошлом году отель подвергся реновации, и сегодня он встречает своих будущих резидентов обновленными и еще более комфортными номерами.

Маршрут № 5. Химакана

Хайкинг на Химакану – самый легкий их вышеперечисленных. Путь к голове тролля отнимет максимум два часа. Несмотря на то, что высота относительно скромная – 357 метров над уровнем моря – все сомнения во внушительности пика исчезают, когда вы достигаете его. Немноголюдная тропа проходит через горные пастбища, небольшие и душистые леса, в которых можно найти грибы, поля и долины с мирно пасущимися на них козочками и даже с черным быком. Еще один вариант семейного похода по горам Норвегии – восхождение на вершину водопада Лангфосс, пятому по величине в стране и названному одним из десяти красивейших в мире. Водопад удачно расположен около дороги, поэтому оставив машину на парковке и налюбовавшись водной стихией снизу, смело идите покорять его вершину. Время в пути составит примерно два часа, длина тропы – 1750 метров.

Где остановиться: Примерно в 20 километра от города Одда в коммуне Этне раскинулся кемпинг Rullestad Camping Cabins, предлагающий стоянки для всех видов транспорта, включая передвижные дома-караванинги. Кемпинг Rullestad расположен на автомагистрали E134, которая является главной дорогой с востока на запад Норвегии. Дорога открыта круглый год.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что взять с собой?

Треккинговые ботинки. Опытные любители горных походов знают, что новые ботинки следует разнашивать перед походом как можно дольше, чтобы избежать мозолей и натираний, которые будут давать о себе знать последующие дни.

Водо– и ветронепроницаемые брюки и куртку

Шерстяное нижнее белье и свитер

Запасной комплект одежды и носков

Кепку, шарф и перчатки или варежки

Еду и питье, которых хватит на весь поход. Опустевшую во время хайкинга бутылку можно наполнить водой из водопада или ручья, перекусы рекомендуется делать каждые два часа.

Заряженный мобильный телефон в пластиковом пакете, чтобы защитить от влаги

Солнечные очки и солнцезащитный крем

Аптечку первой помощи и запасную упаковку пластыря





Автор: Лена Лагутенкова