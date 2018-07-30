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Lifestyle

Россияне – самые желанные гости в Греции

Фото: pixabay.com
В 2017 году более чем 860 тысяч россиян посетили Грецию, что превысило показатели 2016 года. В этом году планируется, что поток россиян может вырасти примерно на 5%. Аналитики туротрасли предрекают рост в целом иностранного турпотока, и это несмотря на пожары, которые недавно затронули небольшую материковую часть Эллады. 
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Полон оптимизма и Димитрис Харитидис, генеральный директор принимающей в Греции компании-туроператора TEZ TOUR, с которым удалось побеседовать нашему корреспонденту.

Какова сейчас ситуация в Греции после лесных пожаров? Повлияли ли они на туротрасль? Появились ли отказы от броней на туры от россиян? 

Первое, что хотелось бы отметить – пожары летом в Греции случаются практически каждый год, разница только в степени их интенсивности. Трагедия, которая случилась несколько дней назад в районе Афин, коснулась только Греции и греков. Организованного туризма, курортных районов и гостей из других стран пожары не коснулись, за исключением нескольких самостоятельных туристов, которые оказались в пострадавших районах, а это пригороды Афин, где в основном находятся дачи местных жителей. На данный момент ситуация взята под контроль, пожары потушены, ничто не угрожает жизни и безопасности людей. В Афинах прошли ливни, и, возможно, что скоро пойдут репортажи о наводнениях в Афинах. Греки говорят: ”Мы живем в стране, где, когда бушует пожар мы молимся о дожде, но о таком, чтобы потом нас не затопило".  

Димитрис Харитидис. Фото: Пресс-служба

Никакого серьезного влияния на туротрасль мы не почувствовали. Отказов от броней также не было. Единственное, что мы получили – это слова поддержки и сочувствия от наших коллег и туристов из разных стран, за что им большое спасибо. Туристы перед выездом на отдых ожидаемо задают вопросы турагентам о ситуации в стране. Мы на них откровенно отвечаем. Но даже в наш центр поддержки гостей поступило лишь несколько звонков от туристов, какого-то массового волнения не наблюдалось. Туристы, отдыхающие на островах, а также на Пелопоннесе и Халкидиках, своими глазами видят, что все в порядке, поэтому и переживаний на эту тему у них не возникает. 

Какова доля вашей компании в общем турпотоке из России в Грецию? По отдельным греческим регионам.

В прошлом году был побит рекорд по прибытиям иностранных туристов в Грецию. И эта тенденция продолжается и в этом году. Европейский турист отлично понимает, что Греция – это стабильное и безопасное туристическое направление, прекрасная страна с хорошими курортами, интересными достопримечательностями и вкусной кухней.

Фото: pixabay.com

На данный момент компания TEZ TOUR  делает программы в Грецию не только из России, но также из стран Балтии, Румынии, Болгарии, Украины, Беларуси и Молдовы. Из России, и особенно из Москвы, мы занимаем лидирующие позиции по турпотоку в Грецию. Например, на Крите наша доля составляет 15% (если брать только Москву, эта доля приближается к 20%), на Родосе наша доля около 14%, на острове Корфу около 12%, а вот на Западном Пелопоннесе мы контролируем 67% всех прилетов из России, и 25% общего потока в аэропорт Араксос. В Халкидиках наши показатели более скромные, там у нас пока всего 3% рынка, так как делаем это направление второй год, но в наших планах увеличить долю рынка в следующем сезоне. Если же говорить про долю рынка TEZ TOUR из других стран, то там показатели еще выше, например, из Румынии, Украины и Беларуси наша доля рынка около 30%, а в странах Балтии – выше 40%.  

В последнее время из-за очередного банкротства крупной туркомпании вновь появилось недоверие к турфирмам. Прокомментируйте это. Как преодолеть это недоверие?

Во-первых, давайте посмотрим на факты: турфирмы, как и вообще какие-либо предприятия, могут обанкротится, и это происходит не только в России. В Европе также ежегодно закрываются или банкротятся турфирмы. Во-вторых, посмотрите статистику. Сколько миллионов Россиян путешествуют? Кажется, в прошлом году было более чем 25 млн. поездок. А сколько туристов пострадало в этом году? Пара тысяч. Конечно, это очень плохо, и очень жаль людей, которые понесли потери. Но зачем делать трагедию, если в процентном соотношении –  это капля в море. СМИ любят нагнетать обстановку, людям нужно научиться фильтровать информацию. 

Фото: pixabay.com

В-третьих, я не считаю, что TEZ TOUR нужно преодолевать какое-либо недоверие, его просто нет. И вообще, "недоверие к турфирмам" – это для меня понятие расплывчатое. Это как говорить: "Я боюсь летать на самолете". Большая разница на чем и с кем вы летите. Например, вы летите в Грецию с TEZ TOR на борту самолета лучшего регионального перевозчика в Европе — авиакомпании Aegean Airlines. Или вы летите на рейсе безымянной и никому не известной авиакомпании. Разница очевидна, не так ли? 

Компания TEZ TOUR – это один из ведущих международных туроператоров в Греции. Мы принимаем туристов из девяти стран: России, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Молдавии и Румынии. Если турпоток из одной страны снижается, мы всегда можем увеличить его с других направлений. Это обеспечивает стабильность компании практически в любой ситуации. 

К тому же, в 2018 году компания TEZ TOUR получила главный приз Greek Hospitality Awards в номинации "Лучший Туроператор"! Эта награда вручается за особые достижения и вклад в развитие индустрии туризма Греции и свидетельствует о высоком уровне сервиса, предоставляемого компанией на протяжении многих лет. Награда вручалась на основе статистических исследований, проведенных комитетом по оценке, в состав которого входили видные общественные деятели и представители туристической индустрии . 

У нашей компании также есть собственная франчайзинговая сеть туристических агентств TEZ TOUR Retail. В компании работают 42 отправляющих офиса. Заключены контракты с более чем 7000 отелей. Мы осуществляем перелеты в 100 аэропортов мира. Сотрудничаем с более чем 30 000 агентств.

Фото: pixabay.com

Многие туристы, не веря туркомпаниям, предпочитают самостоятельно бронировать свое проживание и авиабилеты, и доля таких туристов растет. Не пугает ли вас подобная тенденция?

Нет, не пугает. Кто-то любит ужинать в ресторане, а другие готовят дома. Турист вправе сам решать, хочет ли он лететь с оператором или искать тур самостоятельно. Выбор туров и направлений с TEZ TOUR настолько обширный, что любой турист найдет для себя выгодное готовое предложение. Мы предоставляем перелет, страховку, сервис, трансфер, экскурсии, в отелях у нас есть гарантии и эксклюзивные предложения. К тому же, последние опросы показали, что уместнее говорить об обратном тренде, например, в Германии и Англии турист активно возвращается к услугам туроператора. И на это есть вполне объективные причины. Получая опыт самостоятельного туризма, ты непременно сталкиваешься с рядом не приятных сюрпризов.  Возможно, выходные в европейском городе можно забронировать самому и да, возможно это будет дешевле, но если мы говорим про отдых на курорте, то через надежного туроператора отдых обойдется все же дешевле и будет качественнее. 

Первая ошибка совершается уже на этапе бронирования номера в определенном отеле на специальном портале, когда турист полагает, что он бронирует самостоятельно. Ведь что происходит по существу? Все эти сайты – такие же посредники, они также получают определенную комиссию, и зачастую даже больше, чем туроператор. При этом, ни один из подобных сайтов не несет какой-либо ответственности после получения оплаты, в отличие от туроператора, который гарантирует определенный отель и наличие номера в нем, не говоря уже о том, что туроператор еще и организовывает авиаперелеты и оказывает широкий дополнительный сервис. 

Вот, например, в Греции был сайт по покупке авиабилетов, и более 60% всех билетов греки покупали на нем. В последние годы этот сайт вышел и на рынок Европы, газеты писали о примерной компании с огромными темпами роста. Они привлекли и иностранных инвесторов, а месяц назад сообщили о том, что не могут выполнить свои обязательства и их долги перед IATA и авиакомпаниями более 50 млн евро. 

Вторая распространенная проблема – это когда турист по приезде обнаруживает совсем иную реальность, в отличие от той картинки, по которой бронировал. И решить этот вопрос в случае самостоятельного бронирования через сайты никто не сможет. А у нас, в греческом офисе TEZ TOUR работает служба поддержки гостей, которая на связи с нашими туристами семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Плюсы всегда очевидны. Ведь очень важно знать, что в непредвиденных ситуациях туроператор может и будет решать возникающие у туристов проблемы.

Расскажите, чем этим летом привлекаете в Грецию россиян? Новинки сезона. Интересно узнать о полетной программе компании.

Греция – уникальная страна, а россияне – самые желанные гости! На привлекательность направления влияет несколько факторов: наши культурные и исторические связи, дружелюбный настрой самих греков и, конечно же, безопасность. Греция – одна из самых безопасных стран в мире. Об этом говорят цифры и статистические данные. А для любого туриста в сегодняшней геополитической ситуации это крайне важный аспект. Греции удается оставаться в стороне от негативных событий мировой политики, сохранять хорошие отношения со всеми странами, как Запада, так и Востока, в том числе с арабским миром. К тому же в Греции очень низкий уровень преступности, что не может не привлекать туриста. Греция – страна, где туристу рады и его любят, в отличие от тех европейских стран, где местные жители возмущены большим объемом туристического потока и открыто выступают с протестами. 

Фото: pixabay.com

Греция – уникальная страна во всех смыслах. Если турист приехал к нам впервые, он может выбрать для отдыха отель, который работает по системе all  inclusive, с хорошей анимацией, из которого можно даже не выходить. Но турист, который вернулся в Грецию повторно, понимает, что не стоит сидеть в отеле весь отпуск. По Греции надо путешествовать, причем не только по известным и раскрученным направлениям, таким как Крит, Родос, Корфу, Пелопоннес или Халкидики. Греция – очень многогранна, ее надо прочувствовать. И для таких туристов у нас всегда есть предложения. 

Так, например, в сезоне-2018 можно отправиться в новый семидневный круиз по греческим островам. Наша круизная программа Fly-Cruise-Stay – это в целом отличная возможность посмотреть Грецию. Вы только представьте, что за 3, 4 или 7 ночей турист может побывать на острове Крит, откуда и начинается морское путешествие, на Кикладском острове Санторини и увидеть там закат на кальдере вулкана, на "греческой  Ибице" – острове Миконос, с самой горячей клубной жизнью, на острове лунных пейзажей Милосе, на рыцарском острове Родос, на паломническом острове Патмос, в столичных Афинах и даже в турецких Кушадасах. Нужно отчетливо понимать, что если попытаться скомбинировать такое путешествие самостоятельно, оно будет стоить десятки тысяч евро, а TEZ TOUR предлагает  турпакет с круизом и отдыхом на Крите по адекватным ценам. И, кстати, в систему аll Inclusive на круизных кораблях включены еще и экскурсии! 

Из других новинок стоит отметить наши эксклюзивные экскурсии с уникальными маршрутами на джипах, квадроциклах, яхтах и катамаранах, с посещением нетуристических мест, с паломничеством в монастыри. Развиваются у нас активно и двухдневные экскурсионные программы по самым топовым достопримечательностям Греции. TEZ TOUR никогда не стоит на месте, и каждый год мы предлагаем нашим гостям новый продукт, который позволит им открывать для себя Грецию вновь и вновь. 

Фото: pixabay.com

Если говорить о полетной программе, то в последнее время в России довольно большой дефицит перевозчиков. Это особенно ощутимо после ухода с рынка авиакомпании "Трансаэро". Надо отметить, что стало довольно сложно работать. В Беларуси мы работаем с единственным государственным перевозчиком Belavia, в Латвии – с Airbaltic, на Украине сотрудничаем с "Розой ветров". Все эти компании хорошие и проверенные. Что касается России, то самый большой объем перевозок в Грецию у нас идет на Aegean Airlines – это авиакомпания, которая является членом альянса Star Alliance и уже семь лет подряд становится лучшей региональной авиакомпанией Европы. Это уже говорит о многом, и туристы очень довольны.

Там, где есть возможность, мы летаем с Aegean Airlines, а там, где у них нет базы – делаем дополнительную перевозку. Также мы летаем на S7 – одном из лучших авиаперевозчиков России, и на ГТК "Россия". Это все очень достойные компании. По чартерным перевозкам работаем с Nord Star, она известна среди туристов. У компании хорошие "Боинги", и она хорошо себя зарекомендовала, поскольку у них практически не бывает задержек рейсов. Работаем с ними уже пятый сезон, и это очень важно. Могу с уверенностью сказать, что на данный момент из тех туроператоров, которые оперируют по Греции из вышеназванных стран, у нас одна из лучших перевозок, поскольку мы работаем с известными авиакомпаниями, имеющими хорошую репутацию на рынке. 

Как с конкуренцией в нынешнем сезоне на греческом направлении? Есть ли овербукинг? 

Греция сейчас на подъеме и бьет все рекорды по прибытиям, однозначно овербукинги возможны. Но они носят единичные случаи и не являются большой проблемой. Обычно, даже если и случается овербукинг, отели и операторы предлагают лучшую альтернативу.  Да, могут быть и проблемы, но их очень мало.  

Сколько планируете принять туристов по итогам этого года ? 

Примерно 120 000 туристов.

Насколько выросли цены на туры в Грецию по сравнению с прошлым годом ?

Проблема с ростом цен больше связана с ослаблением рубля. Отели поднимали цены в этом году лишь на 3-5%, но рубль, по сравнению с прошлым летом, потерял где-то 12%, и если цена в евро выросла незначительно, то в рублях рост оказался более ощутимым.

30 июля 2018, 13:40

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